تعرّف سريعًا على مخزون برمجيات IBM Z واستخدم ذلك لخفض التكاليف وتقليل مخاطر الامتثال
IBM Z® Software Asset Management هو حل مصمم لمساعدة المؤسسات على إدارة أصول البرمجيات لديها وتحسينها بفعالية على منصة IBM Z للنظام المركزي. وهو يوفر الأدوات والإمكانات اللازمة لتتبع البرمجيات والتراخيص والتكاليف المرتبطة بالبرمجيات قيد التشغيل على أنظمة IBM Z ومراقبتها والتحكم في استخدامها.
يوفر IBM Z® Software Asset Management إمكانية اكتشاف الأصول ومراقبتها وإعداد التقارير حولها، ما يساعدك على تتبع استخدام IBM Z والمنتجات الخارجية. وهو يُمكّنك من إدارة دورة حياة أصول الأجهزة والبرمجيات بشكل كامل، بما في ذلك التراخيص والعقود.
يساعدك الحل على تجنب التعرض لعقوبات عدم الامتثال للتراخيص بفضل مسار التدقيق الشامل المخصص لإدارة التراخيص بفعالية. كما يوفر واجهة برمجة تطبيقات لدمج بيانات البرمجيات في الأدوات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة دعم لنموذج تسعير SCRT المخصص مع التقارير الجديدة.
يُمكّن المؤسسات من تحسين استخدام التراخيص الممنوحة لهم وتقليل الإنفاق غير الضروري على البرمجيات غير المستغلة من خلال توفير معارف مفصلة حول استخدام البرمجيات.
يساعد على تحديد ومعالجة المخاطر المحتملة المرتبطة بامتثال البرمجيات واستخدامها، ومن ثَم حماية المؤسسة من التداعيات القانونية والمالية.
يعمل على أتمتة العديد من العمليات اليدوية المتعلقة بإدارة الأصول البرمجيات، ما يوفر موارد تقنية المعلومات لمبادرات أكثر إستراتيجية.
تُنشئ تقارير تفاعلية مفصّلة مع روابط تفصيلية لإجراء تحليلات أكثر تعمقًا. توفر تقارير جهاز التحليل المحسّن عرضًا لمخزون الأجهزة وأجهزة التخزين والموارد. تساعد هذه التقارير على ضمان الالتزام بشروط الترخيص، ما يساعد على تجنب انتهاكات الامتثال والعقوبات.
يُراقب استخدام البرمجيات في الوقت الفعلي، ويوفر المعارف التي تساعد على التخطيط لاحتياجات السعة المستقبلية وتحسين عملية تخصيص الموارد. يتتبع الحل تراخيص البرمجيات، ويوفر مسار تدقيق كاملاً للمساعدة على ضمان الامتثال لاتفاقيات الموردين ومنع الاستخدام المفرط أو التراخيص الناقصة.
يوفر مسحًا ضوئيًا فائق السرعة ويُصنف التطبيقات الداخلية لإجراء عملية جرد شاملة لجميع منتجات البرمجيات، بما في ذلك إصداراتها ومقاييس استخداماتها. كما يتتبع البرنامج التغييرات، ويُبلغ عن أي منتجات مضافة أو محذوفة منذ آخر عملية مسح ضوئي.
يكتشف ويُحدد تلقائيًا كل من برمجيات ®IBM وبرمجيات الجهات الخارجية قيد التشغيل على منصة IBM Z، ما يساعد على ضمان اكتمال المخزون وتحديثه.
شارك تفاصيل أصول البرمجيات اختياريًا مع الأطراف المعنية الرئيسية في واجهات التطبيقات الخارجية. يسمح ذلك بتعزيز التكامل والتعاون من خلال تمكين الأنظمة أو الأدوات الأخرى من الوصول إلى معلومات أصول البرمجيات المُدارة داخل IBM Z Software Asset Management واستخدامها.
يتطلب حل IBM Z Software Asset Management ما يلي