ما وحدات التحكم في التخزين؟

كمية البيانات التي ينتجها البشر مذهلة. اعتبارًا من عام 2024، بلغ معدل حجم البيانات العالمي المقدر 149 زيتابايت، مع تضخم التوقعات إلى 181 زيتابايت من البيانات بحلول نهاية عام 2025.

لوضع ذلك في منظوره الصحيح، فإن زيتابايت واحد مفرد يعادل 1,000 إكسابايت أو 1 مليار تيرابايت أو 1 تريليون غيغابايت. وبعبارة أخرى، يعادل زيتابايت واحد 250 مليار قرص DVD.

كل هذا يعني أن إدارة البيانات هي عنصر رئيسي لجميع أنظمة الحوسبة، بما في ذلك مراكز بيانات المؤسسات، والمنصة السحابية، وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) والمنصات الرقمية. ولكن لا يتم إنشاء جميع البيانات على قدم المساواة.

الكثير من البيانات التي نقوم بإنشائها هي بيانات عابرة، ومن المفترض استخدامها والتخلص منها في لحظة، في حين أن الأنواع الأخرى أكثر ديمومة. ويتم الاحتفاظ ببعض البيانات للتخزين والاسترجاع على المدى المتوسط، بينما يتم الاحتفاظ بأنواع أخرى لأغراض الأرشفة أو النسخ الاحتياطي على المدى الطويل.

واعتمادًا على الغرض من البيانات التي تم إنشاؤها وتخزينها، فإن أنواعًا مختلفة من وسائط التخزين تكون أكثر ملاءمة من غيرها. ومن الخيارات البسيطة مثل الأقراص المرنة ومحركات أقراص فلاش USB المحمولة إلى الخيارات القوية والمعقدة مثل شبكة التخزين (SAN) وأنظمة التخزين المتصل بالشبكة (NAS)، تعتمد أجهزة الكمبيوتر على وحدات التحكم في التخزين (المعروفة أيضًا باسم وحدات التحكم في الأقراص أو معالجات التخزين) لكتابة البيانات واستردادها بين أجهزة التخزين ووحدة المعالجة المركزية الرئيسية للكمبيوتر.