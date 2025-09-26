ما وحدات التحكم في التخزين؟

تُعد وحدة التحكم في التخزين عنصرًا حساسًا في نظام تخزين بيانات الكمبيوتر المستخدم لإدارة تبادل البيانات بين وحدة المعالجة المركزية (CPU) وأجهزة التخزين مثل محركات الأقراص الثابتة (HDD)، ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) ووحدات فلاش ذات الذاكرة غير المتطايرة السريعة (NVMe).
كمية البيانات التي ينتجها البشر مذهلة. اعتبارًا من عام 2024، بلغ معدل حجم البيانات العالمي المقدر 149 زيتابايت، مع تضخم التوقعات إلى 181 زيتابايت من البيانات بحلول نهاية عام 2025.
لوضع ذلك في منظوره الصحيح، فإن زيتابايت واحد مفرد يعادل 1,000 إكسابايت أو 1 مليار تيرابايت أو 1 تريليون غيغابايت. وبعبارة أخرى، يعادل زيتابايت واحد 250 مليار قرص DVD.
كل هذا يعني أن إدارة البيانات هي عنصر رئيسي لجميع أنظمة الحوسبة، بما في ذلك مراكز بيانات المؤسسات، والمنصة السحابية، وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) والمنصات الرقمية. ولكن لا يتم إنشاء جميع البيانات على قدم المساواة.
الكثير من البيانات التي نقوم بإنشائها هي بيانات عابرة، ومن المفترض استخدامها والتخلص منها في لحظة، في حين أن الأنواع الأخرى أكثر ديمومة. ويتم الاحتفاظ ببعض البيانات للتخزين والاسترجاع على المدى المتوسط، بينما يتم الاحتفاظ بأنواع أخرى لأغراض الأرشفة أو النسخ الاحتياطي على المدى الطويل.
واعتمادًا على الغرض من البيانات التي تم إنشاؤها وتخزينها، فإن أنواعًا مختلفة من وسائط التخزين تكون أكثر ملاءمة من غيرها. ومن الخيارات البسيطة مثل الأقراص المرنة ومحركات أقراص فلاش USB المحمولة إلى الخيارات القوية والمعقدة مثل شبكة التخزين (SAN) وأنظمة التخزين المتصل بالشبكة (NAS)، تعتمد أجهزة الكمبيوتر على وحدات التحكم في التخزين (المعروفة أيضًا باسم وحدات التحكم في الأقراص أو معالجات التخزين) لكتابة البيانات واستردادها بين أجهزة التخزين ووحدة المعالجة المركزية الرئيسية للكمبيوتر.
في أغلب الحالات، تكون بطاقات وحدة التحكم في التخزين عبارة عن وحدات أجهزة مادية، ويتم دمجها في بعض الأحيان بشكل مباشر في لوحة نظام الكمبيوتر. ومع ذلك، عند التعامل مع الأجهزة الافتراضية (VMs) أو البيئات الافتراضية الأخرى، يمكن استخدام وحدة تحكم التخزين الافتراضية القائمة على البرنامج لمحاكاة وظيفة وحدة التحكم المادية. في هذه الأنواع من أنظمة الكمبيوتر، تُعد وحدات التحكم في التخزين الافتراضية عناصر لبرنامج مراقب الأجهزة الافتراضية الشامل المستخدم لإدارة موارد التخزين المجمعة من أجهزة مادية متعددة.
هذه هي العناصر الرئيسية لوحدة التحكم في التخزين:
في ما يتعلق بتسهيل نقل البيانات، تقوم وحدات التحكم في التخزين بعدة مهام للاستفادة من أي وسائط تخزين معينة. كما أنها تخفف من العديد من التحديات والعقبات المحتملة التي قد تمنع نظام الكمبيوتر من تحسين قدرات التخزين بشكل كامل.
لتحقيق وصول سلس وفعال إلى التخزين، تتضمن الوظائف الرئيسية لوحدة التحكم في التخزين ما يأتي:
يمكن تقسيم وحدات التحكم في التخزين إلى مجموعتين رئيسيتين، إما بناءً على واجهتها أو وظيفتها.
في حين أن جميع وحدات التحكم في التخزين مسؤولة عن إدارة الاتصال بين وحدة المعالجة المركزية وأجهزة التخزين، إلا أن كل نوع منها متخصص لأغراض وبيئات فريدة.
تم تصميم بعض وحدات التحكم في التخزين المستندة إلى الواجهة خصوصًا للتوافق مع الواجهة، وتتضمن ما يأتي:
كما أن وحدات تحكم SAS مناسبة تمامًا لتوصيل أجهزة التخزين متعددة متسلسلة بشكل سلسلة متعاقبة، ما يجعلها خيارًا جيدًا للعمليات التي تقدر الحلول القابلة للتوسع. وفي هذه الحالات، يمكن استخدام عنصر جهاز يسمى موسع SAS لزيادة عدد محركات أقراص SAS أو SATA التي يمكن أن يقبلها محول ناقل المضيف (HBA) الخاص بالنظام.
تم تصميم وحدات التحكم المستندة إلى الوظائف لاستيعاب أجهزة التخزين بناءً على بروتوكولات الواجهة والوظائف المقصودة. وهذه بعض الأمثلة على ذلك:
