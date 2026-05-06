ما المقصود بالميزانية الثابتة؟

تُعد أهداف الإنفاق والإيرادات المحددة ركائز أساسية للمؤسسة، حيث توفر للفرق معيارًا لقياس الأداء والإنفاق الفعلي.

تظل الميزانية الثابتة كما هي من دون تغيير خلال الفترة المحددة، بغض النظر عن المبيعات الفعلية أو التكاليف أو الظروف الخارجية. وغالبًا ما يُطلق على هذا النهج اسم الميزانية الثابتة. توفر الميزانية الثابتة للفرق المالية طريقة منظمة لإدارة البنود، بما في ذلك الرواتب أو تكلفة البضائع المَبيعة (COGS) أو الفواتير أو القوائم المالية.

غالبًا ما تستخدم المؤسسات المالية الحديثة الميزانية الثابتة والميزانية المرنة لإدارة التخطيط والتنبؤ وإعداد الميزانيات. والفرق الرئيسي بينهما هو أن الميزانية الثابتة توفر البساطة، بينما تسمح الميزانية المرنة بالتكيف عندما ينحرف الأداء الفعلي عن توقعات الميزانية الثابتة. يمكن لأدوات التخطيط والتحليل المالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد على بناء وتحليل كلا النوعين من الميزانيات لتعزيز كفاءة وظائف الإدارة المالية.

بشكل متزايد، تُحدِث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتعلم الآلي تغييرًا جذريًا في وظائف التخطيط والتحليل المالي من خلال أتمتة المهام، وتعزيز صناعة القرار القائمة على البيانات، وتحسين مستوى الدقة.