العلامات
عمليات الأعمال

النُهج الذكية للتخصيصات في التخطيط المالي والتشغيلي للمؤسسة

زملاء عمل يدرسون الرسوم البيانية المعروضة على الشاشة في غرفة الاجتماعات

مؤلف

Lee Lazarow

IBM Planning Analytics Practice Lead, Revelwood

التخصيص هو عملية تحويل التكاليف العامة في جميع أنحاء المجموعة. وقد ترغب إحدى الشركات في توزيع التكاليف عبر وحدات الأعمال أو الأقسام. وقد ترغب أخرى في تخصيص تكاليف للمنتجات أو المشروعات فردية. في الأساس، يتعلق النهج الأذكى للتخصيصات بتخصيص التكاليف بشكل صحيح للمجالات التي تحصل على فائدة من تلك التكاليف.

عندما تقوم المجموعات بتخصيص التكاليف، فإنها تحصل على فائدة من التقارير المالية الأكثر دقة التي توضح مستوى أكبر من التفاصيل. ومن خلال تخصيص التكاليف بشكل صحيح، يمكننا رؤية نتائج ربحية حقيقية واتخاذ قرارات إستراتيجية بناء على تلك النتائج.

تمنح هذه النتائج التفصيلية المجموعات القدرة على الإجابة عن أسئلة مثل:

  • هل نجني المال من هذا المشروع؟
  • هل يجب أن نتوقف عن بيع هذا المنتج؟
  • ما التغييرات التي يجب أن نجريها؟

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

أربع عبارات رئيسية في عملية التخصيص

هناك أربع عبارات رئيسية مرتبطة بالتخصيصات. وتتمثل في:

  1. المصدر – المصدر هو ببساطة القيمة الأصلية. وهذه هي القيمة التي سيتم تخصيصها أو نقلها إلى مكان ما.
  2. برنامج التشغيل – هذا هو أساس حسابات التخصيص. ويمكن أن تكون برامج التشغيل عبارة عن دولارات أو وحدات مباعة أو عدد الموظفين وما إلى ذلك. وهذه عناصر ملموسة تُستخدم لتحديد كيفية توزيع تكاليف المصدر.
  3. الهدف – الهدف هو المكان الذي تريد نقل التكلفة إليه. المصدر هو المكان الذي تبدأ منه، والهدف هو المكان الذي يتم النقل إليه.
  4. الإزاحة – عادةً ما تكون الإزاحة قيمة سالبة مرتبطة بهذا الهدف. وتُستخدم لإنشاء إدخال محاسبي متوازن والتأكد من أن النتيجة النهائية هي القيمة الأولية نفسها.
IBM Turbonomic

أطلِق العنان لإمكانات بيئة تكنولوجيا المعلومات لديك مع IBM Turbonomic.

تحكَّم في تكاليف السحابة وأدائها باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج IBM Turbonomic عمليات تحسين مستمرة لضمان الأداء الأمثل لتطبيقاتك باستمرار، بغض النظر عن مكان تشغيلها.
استكشف Turbonomic

تنفيذ التخصيصات

كيف تقوم بتنفيذ التخصيص؟ أولاً، تقوم بحساب مبلغ التخصيص. ونحن نستخدم برنامج التشغيل للمساعدة على تحديد النسبة المئوية لتوزيع التكلفة. على سبيل المثال، تمتلك الشركة مكتبًا يضم قسمين مختلفين. يأخذ التخصيص البسيط للغاية التكاليف المكتبية الإجمالية، ويقسمها إلى قسمين، ويخصص قطعة لكل قسم. في هذا المثال، تكون النسبة المئوية للتخصيص هي نصف. وبمجرد تحديد المبلغ، نقوم بنشر قيد دفتر اليومية لنقل المبلغ المخصص إلى الهدف وإزالته من المصدر.

هذا شرح بسيط للغاية للتخصيصات. وفي العالم الحقيقي، تتبع بعض الشركات نهجًا معقدًا في التخصيص.

نهج معقد لتخصيص تكاليف المنتج

طلب منا أحد عملاء Revelwood في صناعة الرعاية الصحية إنشاء نموذج تخصيص لبيئة IBM® Planning Analytics الخاصة بهم. وأرادوا تخصيص سلسلة من تكاليف المنتج حسب المنطقة ومجموعات العملاء. وتملك المجموعة فئات متعددة من المنتجات مثل المنتجات التجارية ومنتجات الرعاية الطبية ومنتجات المساعدة الصحية.

لقد تعاملنا مع هذا التحدي من خلال تصميم نموذج تخصيص يمكن إضافته إلى نموذج التخطيط وإعداد التقارير الحالي. ويسمح النموذج الجديد للشركة بحساب النسب المئوية للتخصيص باستخدام سلسلة من الأساليب. وتتضمن هذه الأساليب ما يأتي:

  • استخدام نهج التخصيص القياسي لحساب النسب المئوية عبر برامج التشغيل التي يمكن إعادة تعريفها بسهولة
  • تحديد نسبة ثابتة لمنتج واحد، ثم تخصيص النسبة المتبقية لجميع المنتجات الأخرى
  • تحديد النسب المئوية الثابتة لمجموعات فرعية حالية من المنتجات ثم تخصيص هذه النسب المئوية إلى المنتجات المحددة داخل كل مجموعة فرعية
  • تحديد نسبة مئوية لمجموعة فرعية محددة سابقًا من المنتجات وتخصيصها فقط لتلك المنتجات
  • دمج مجموعات مختلفة من هذه الأساليب

يستخدم نموذج تخصيص Planning Analytics هذا عملية مكونة من خطوتين. أولاً، يحسب النسب المئوية للتخصيص. بعد ذلك، يستخدم النسب المئوية المحسوبة لتخصيص التكاليف حسب الكيان والعميل والمنتج والمنطقة والمزيد. ويوفر النموذج للفريق المالي المرونة اللازمة لاستخدام سلسلة مخصصة من النفقات المستقلة باستخدام مجموعة متنوعة من برامج التشغيل والأساليب. كما يسمح هذا النهج الفريد للفريق بفصل التخصيصات إلى أجزاء وتحليل التفاصيل طوال العملية.

وفر هذا النهج على الأعمال قدرًا كبيرًا من الوقت. قبل Planning Analytics، كانت الشركة تقضي أيامًا في إنشاء حسابات التخصيص في Excel. وباستخدام Planning Analytics، يمكن للشركة الآن إكمال هذه العملية في حوالي أربع دقائق.

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن التخصيصات ونماذج التخصيص؟ شاهد ندوة Revelwood عبر الإنترنت حول التخصيصات في IBM® Planning Analytics أو اقرأ منشور مدونتنا، نصائح وحيل IBM® Planning Analytics: التخصيصات في IBM® Planning Analytics.

هل تريد معرفة كيف يمكن لـ IBM® Planning Analytics مساعدة عملك؟ قم بزيارة الموقع الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات والوصول إلى إصدار تجريبي مجاني.

 

الموارد

عزز بيئة السحابة المتعددة والهجينة لديك وحسّنها

استكشف مدى تعزيز حلول IBM Cloud للأداء والرؤية والأمان عبر بنيتك التحتية الهجينة متعددة السحابة. اضمن الحوكمة وسهّل عملية الإدارة وأمّن نظام السحابة البنائي اليوم.
يمكنك إدارة البنية التحتية لأنظمة Power بسلاسة بالاستعانة بالمعارف القائمة على السحابة

استكشف إمكانات أنظمة IBM Power من خلال المراقبة في الوقت الفعلي، وعناصر التحكم منخفضة التكاليف، والمرونة القائمة على السحابة. اكتسب رؤى مهمة بشأن أداء النظام، وقلل استهلاك الموارد واضمن الكفاءة التشغيلية—كل ذلك من خلال وحدة التحكم المركزية على السحابة.
حوّل طريقة إدارة السحابة الهجينة باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

استخدم الأتمتة المتطورة لتحسين إدارة تطبيقات السحابة الهجينة لديك. سهّل العمليات وعزز الكفاءة واضمن سلاسة الأداء وقابليته للتوسع مع حلول IBM المصممة خصوصًا لتلبية احتياجات أعمالك.
عزز مؤسستك ببنية تحتية متطورة توفرها IBM Cloud

اكتشف كيف استخدمت شركة Techwave خوادم IBM Cloud غير المزودة بأنظمة تشغيل (IBM Cloud Bare Metal Servers) لتحقيق التحول الرقمي، وضمان توفير المرونة وقابلية التوسع والتحكم الكامل لعملائها.
حلول ذات صلة
IBM Cloud Management Console

اكتشف إمكانات أنظمة IBM Power الخاصة بك من خلال المراقبة في الوقت الفعلي، وعناصر التحكم التي توفر التكاليف والمرونة القائمة على السحابة. اكتسب رؤى مهمة بشأن أداء النظام، وقلل استهلاك الموارد واضمن الكفاءة التشغيلية—كل ذلك من خلال وحدة التحكم المركزية على السحابة.

 استكشف وحدة Cloud Management Console
IBM Cloud

IBM Cloud عبارة عن منصة سحابية مؤسسية مصممة للصناعات الخاضعة لقيود تنظيمية، وتوفر حلولاً جاهزة للذكاء الاصطناعي وآمنة ومختلطة.

 استكشف الحلول السحابية
خدمات الاستشارات السحابية 

أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.

 الخدمات السحابية
اتخِذ الخطوة التالية

تحكم في تكاليف السحابة وأدائها باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج IBM Turbonomic عمليات تحسين مستمرة لضمان عمل تطبيقاتك دائمًا على أكمل وجه، بغض النظر عن مكان تشغيلها.

 استكشف تحسين السحابة تعرّف على كيفية تغلب برنامج Turbonomic على تحديات تقنية المعلومات