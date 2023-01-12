التخصيص هو عملية تحويل التكاليف العامة في جميع أنحاء المجموعة. وقد ترغب إحدى الشركات في توزيع التكاليف عبر وحدات الأعمال أو الأقسام. وقد ترغب أخرى في تخصيص تكاليف للمنتجات أو المشروعات فردية. في الأساس، يتعلق النهج الأذكى للتخصيصات بتخصيص التكاليف بشكل صحيح للمجالات التي تحصل على فائدة من تلك التكاليف.

عندما تقوم المجموعات بتخصيص التكاليف، فإنها تحصل على فائدة من التقارير المالية الأكثر دقة التي توضح مستوى أكبر من التفاصيل. ومن خلال تخصيص التكاليف بشكل صحيح، يمكننا رؤية نتائج ربحية حقيقية واتخاذ قرارات إستراتيجية بناء على تلك النتائج.

تمنح هذه النتائج التفصيلية المجموعات القدرة على الإجابة عن أسئلة مثل: