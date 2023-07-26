ماذا يقصد بالموازنة الصفرية؟

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الموازنة الصفرية (ZBB) أشبه بحل أحجية مالية. فبدلاً من الاعتماد على الموازنة السابقة، تتطلب الموازنة الصفرية (ZBB) إعادة تقييم كل بند في الموازنة وتبرير ضرورته ومواءمته مع الأهداف الإستراتيجية.
كأنك تصمم ميزانيتك من الصفر، وتختار كل بند بعناية تامة بناءً على قيمته ومدى إسهامه في تحقيق أهدافك المالية. يضمن هذا النهج أن كل بند من ميزانيتك يتناسب مع البنود الأخرى بشكل متناغم لتكوين صورة مالية واضحة وهادفة.
في هذه المقالة، سنتعرّف على مفهوم الموازنة الصفرية، بما في ذلك تعريفها وفوائدها وسلبياتها وخطوات تنفيذها والأدوات المطلوبة لها.
"تُعد الموازنة الصفرية نهجًا إستراتيجيًا للموازنة يتطلب طرح تقييم جديد عن جميع المصروفات في الموازنة خلال كل دورة مالية. فبدلاً من تعديل مستويات الإنفاق السابقة كما هو الحال في الموازنة التقليدية، تفرض الموازنة الصفرية (ZBB) على الأفراد أو المؤسسات تبرير كل مصروف من البداية. والهدف من ذلك هو تحسين تخصيص الموارد من خلال ضمان توجيه الأموال إلى الأنشطة التي تتوافق مع الأهداف الإستراتيجية وتحقق أعلى قيمة.
يرجع الفضل إلى Peter Pyhrr، المحاسب والمستشار، في تطوير مفهوم الموازنة الصفرية (ZBB) في السبعينيات. لاحظ Pyhrr قيود طرق الموازنة التقليدية التي تعتمد على إدخال تعديلات طفيفة على الميزانيات السابقة. كان يرى أن المؤسسات تحتاج إلى نهج مالي أكثر دقة يضمن تخصيص الموارد بكفاءة ويتماشى مع الأهداف الإستراتيجية.
وقدّم Pyhrr فكرة البدء في إجراء "الموازنة الصفرية"، حيث يجب تبرير كل بنود المصروفات من البداية. تحدى هذا النهج الافتراض القائل بأن مستويات الإنفاق السابقة كانت مبررة تلقائيًا، وتتطلب من الأفراد والدوائر تقديم مبررات مفصلة لكل بند في المصروفات.
من خلال فرض إعادة تقييم جميع المصروفات، سعى Pyhrr إلى إلغاء التكاليف غير الضرورية، وتحديد أوجه القصور، وتعزيز استخدام أكثر تركيزًا للموارد. وكان هدفه يكمن في غرس الشعور بالمسؤولية والملكية لدى المسؤولين عن الموازنة، ما يشجعهم على تحليل طلبات الموازنة وتبريرها بشكل نقدي.
تقدم الموازنة الصفرية العديد من المزايا لكل من الشركات والأفراد. وتشمل بعض المزايا الرئيسية ما يأتي:
ينطوي تنفيذ الموازنة الصفرية (ZBB) في المؤسسة على التخطيط والتنفيذ الدقيقين. فيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها
من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكن للمؤسسات تحقيق النجاح في تطبيق الموازنة الصفرية وتحسين تخصيص مواردها وتحقيق كفاءة مالية أكبر والتماشي مع أهدافها الإستراتيجية.
على الرغم من أن الموازنة الصفرية يمكن أن تكون أداة قوية للمؤسسات، فإن هناك العديد من الاعتبارات المهمة والتحديات المحتملة التي يجب الانتباه إليها:
ومن خلال فهم هذه التحديات المحتملة، يمكن للمؤسسات أن تستعد بشكل أفضل لتطبيق الموازنة الصفرية وتخفيف أي آثار سلبية محتملة في عملية إعداد الموازنة والديناميكيات التنظيمية.
IBM Planning Analytics هو حل تخطيط الأعمال المتكاملة والتحليل المتكامل الذي يمكن أن يساعد بشكل كبير في مبادرات الموازنة الصفرية (ZBB). إليك الطريقة التي يبرز بها IBM Planning Analytics ويوفر قيمة في تطبيق الموازنة الصفرية (ZBB):
على الرغم من وجود أدوات أخرى متاحة للموازنة الصفرية، إلا أن IBM Planning Analytics يتميز بمنصت القوية والمرنة التي تتيح وظائف شاملة وقدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وواجهات سهلة الاستخدام. هذه العوامل تجعل من IBM Planning Analytics خيارًا مفضلاً لأي مؤسسة تسعى إلى تنفيذ موازنة صفرية (ZBB) بفعالية وتحقيق تحسين التكلفة والمساءلة طوال دورة إعداد الموازنة.
الموازنة الصفرية هي نوع جديد ومبتكر من الموازنات التي تتحدى الممارسات المالية التقليدية. فمن خلال إعادة تقييم المصروفات من الصفر ومواءمتها مع الأهداف الإستراتيجية، تعزز الموازنة الصفرية (ZBB) تحسين التكلفة والكفاءة والمساءلة. في حين أن تنفيذ الموازنة الصفرية (ZBB) يتطلب جهدًا كبيرًا وإدارة التغيير، إلا أن ميزة هذا النهج يمكن أن تفوق التحديات وتتغلب عليها.