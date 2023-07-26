ماذا يقصد بالموازنة الصفرية؟

"تُعد الموازنة الصفرية نهجًا إستراتيجيًا للموازنة يتطلب طرح تقييم جديد عن جميع المصروفات في الموازنة خلال كل دورة مالية. فبدلاً من تعديل مستويات الإنفاق السابقة كما هو الحال في الموازنة التقليدية، تفرض الموازنة الصفرية (ZBB) على الأفراد أو المؤسسات تبرير كل مصروف من البداية. والهدف من ذلك هو تحسين تخصيص الموارد من خلال ضمان توجيه الأموال إلى الأنشطة التي تتوافق مع الأهداف الإستراتيجية وتحقق أعلى قيمة.

يرجع الفضل إلى Peter Pyhrr، المحاسب والمستشار، في تطوير مفهوم الموازنة الصفرية (ZBB) في السبعينيات. لاحظ Pyhrr قيود طرق الموازنة التقليدية التي تعتمد على إدخال تعديلات طفيفة على الميزانيات السابقة. كان يرى أن المؤسسات تحتاج إلى نهج مالي أكثر دقة يضمن تخصيص الموارد بكفاءة ويتماشى مع الأهداف الإستراتيجية.

وقدّم Pyhrr فكرة البدء في إجراء "الموازنة الصفرية"، حيث يجب تبرير كل بنود المصروفات من البداية. تحدى هذا النهج الافتراض القائل بأن مستويات الإنفاق السابقة كانت مبررة تلقائيًا، وتتطلب من الأفراد والدوائر تقديم مبررات مفصلة لكل بند في المصروفات.

من خلال فرض إعادة تقييم جميع المصروفات، سعى Pyhrr إلى إلغاء التكاليف غير الضرورية، وتحديد أوجه القصور، وتعزيز استخدام أكثر تركيزًا للموارد. وكان هدفه يكمن في غرس الشعور بالمسؤولية والملكية لدى المسؤولين عن الموازنة، ما يشجعهم على تحليل طلبات الموازنة وتبريرها بشكل نقدي.