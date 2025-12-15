ما المقصود بالإدارة المالية؟

تُشير الإدارة المالية إلى إطار العمل الذي تستخدمه المؤسسة وقادتها الماليون لتوجيه تخصيص الموارد، وقرارات الاستثمار، والكفاءة التشغيلية. إدارة الربحية، والتنبؤ بالميزانية واتخاذ القرارات الاستراتيجية هي العمليات التي تشكِّل إدارة الشؤون المالية للمؤسسة.
تشمل الإدارة المالية كل ما يؤثِّر في السلامة المالية واستدامة المؤسسة. ويشمل ذلك مراقبة التدفق النقدي اليومي، وتوجيه قرارات إعداد التقارير المالية، وكل ما بينهما.
ستخصص معظم المؤسسات الكبيرة فريقًا ماليًا كاملًا، بقيادة المدير المالي أو رئيس قسم المالية أو شخص يحمل لقبًا مشابهًا، لإدارة جميع المسؤوليات المالية.
تتجه المؤسسات الحديثة إلى التقنيات الجديدة والناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) في التخطيط والتحليل المالي (FP&A) وأتمتة التمويل للحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول الأداء المالي. تستخدم هذه المؤسسات أيضًا برامج المحاسبة ومنصات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتبسيط الوظائف المالية في نظام إدارة مالية واحد.
وفقًا لبحث حديث أجراه معهد IBM Institute for Business Value، فإن 53% من المديرين التنفيذيين يستخدمون بالفعل الأتمتة في التحليل المالي وإعداد التقارير الإدارية.
من خلال تقنيات أكثر تقدمًا مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين في النمذجة المالية تحليل البيانات التاريخية لبناء نماذج تنبؤية، ما يُتيح التنبؤ بالنتائج بشكل أكثر دقة. لا تعمل هذه التطورات على تحسين دقة التنبؤ فحسب، بل تُتيح أيضًا للمختصين الماليين والمديرين الماليين التركيز على تخفيف المخاطر المالية وعدم اليقين في التنبؤ.
تؤثِّر الإدارة المالية بشكل مباشر في كل جانب تقريبًا من جوانب أداء المؤسسة والاستراتيجية العامة لإعداد الميزانية. ولا يقتصر دورها على صيانة الدفاتر والميزانية فحسب. الهدف من الإدارة المالية هو مساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها. يمكن أن تشمل هذه الأهداف متابعة السيولة والتدفقات النقدية، وزيادة الأرباح، ووضع السيناريوهات المالية.
من المرجح أن يكون لدى المدير المالي خلفية كمحلل مالي، وعادةً ما يكون جزءًا من فريق من المتخصصين في الشؤون المالية. في حين أن المؤسسات الأصغر قد تعتمد على فريق محدود، إلا إنه عادةً ما يكون هناك مدير مالي متخصص على الأقل لقيادة استراتيجية رأس المال وإدارة العلاقات المالية.
في بعض الأحيان، قد تستخدم المؤسسة نهج إدارة أداء الأعمال (BPM) لإدارة ومراقبة أداء الأعمال جنبًا إلى جنب مع الأداء المالي.
فيما يلي المسؤوليات الأساسية الأربع لفريق الإدارة المالية:
تؤثِّر الإدارة المالية في كل جانب من جوانب المؤسسة. تستفيد كل إدارة من نهج موجَّه مدعوم بخبرات متخصصة.
على الرغم من تداخل العديد من مجالات الإدارة المالية، فمن المهم فهم التركيز الفردي لكل منها. وتشمل المجالات الرئيسية للإدارة المالية ما يلي:
تُعَد الإدارة المالية أمرًا حيويًا؛ لأنها تضمن أن تكون المؤسسة دقيقة وشفافة بشأن مدى توافق أهدافها المالية مع الأموال الداخلة والخارجة من الأعمال. تتولى فِرق الإدارة المالية معالجة القضايا الأكثر أهمية التي قد تواجهها المؤسسة (وأحيانًا خارجة عن سيطرتها) وتضع خطة طوارئ للتعامل مع تلك السيناريوهات.
يمكن أن تساعد برامج إدارة الشؤون المالية والأنظمة المالية المؤسسات أيضًا على إنشاء أنظمة لإدارة الأموال ودفع النمو على المدى الطويل. يستخدم العصر الجديد للإدارة المالية قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال الإدارة المالية السحابية.
يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي تحليل توجهات السوق والمؤشرات الاقتصادية في الوقت الفعلي وتجاوز الأتمتة لتقديم رؤى فورية قائمة على البيانات. يتم تزويد المديرين الماليين بالمعرفة والبيانات لفهم الرهانات التي من المرجَّح أن تتحول إلى نتائج.
من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يفهم المديرون الماليون وفِرقهم أي الرهانات من المرجح أن تتحول إلى النتائج. لكن النجاح يعتمد على مدى سرعة تحويل البيانات المالية إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
وفقًا لبحث أجراه معهد IBM Institute for Business Value، فإن معظم قيمة الأعمال المستمدة من استخدام العمليات المالية أو الإدارة المالية للاستثمارات القائمة على السحابة في التحول تأتي من الابتكار وتحسين المرونة. يُظهر التقرير أيضًا أن المؤسسات التي تستخدم نماذج العمليات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحقِّق وفورات في التكاليف تتجاوز 20%.
تتطور الإدارة المالية الفعَّالة وتتطلب تخطيطًا استراتيجيًا لنقل المؤسسة إلى وضع استباقي ومربح.
عادةً ما يتم تقسيم الإدارة المالية إلى فئات قرار مختلفة، اعتمادًا على الجهات التي تسعى المؤسسة إلى استثمار الموارد فيها وكيفية تمويل العمليات. الفئات مترابطة لكنها تمثِّل كيف تؤثِّر الخيارات المالية الفردية في الوضع المالي الأوسع.
يمكن لإدارة رأس المال العامل أن تضمن أن لدى المؤسسة أصول قصيرة الأجل كافية للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل من خلال إدارة النقد والمخزون والحسابات المدينة والدائنة. يتحمل المديرون الماليون مسؤولية تعديل السياسات والإجراءات لتحسين الكفاءة وتقليل الضغط المالي.
مثال: تسعى شركة تصنيع متوسطة الحجم إلى إجراء التقييمات على رأس مالها العامل لتحسين السيولة وتقليل تكاليف التمويل. أول شيء يفعله الفريق المالي هو تحليل دورة التحويل النقدي (CCC). لقد وجدوا أن أيام المخزون مرتفعة للغاية. لمعالجة هذه المشكلة، يطبِّق مديرو المالية نهجًا جديدًا للمخزون لتسليم المخزون بشكل أسرع وتقليل فائض المخزون.
إعداد الميزانية الرأسمالية هي عملية إدارة مالية يتم استخدامها لتحليل المشاريع واسعة النطاق وتحديد أولوياتها. هذه المبادرات هي التي تتطلب تمويلًا كبيرًا ويجب تقييمها قبل المضي قدمًا. الغرض من العملية هو توفير إطار العمل وتقييم مدعوم بالبيانات حول أفضل طريقة لاستخدام رأس مال المؤسسة ضمن حدود المشروع المقترح.
مثال: تُجري شركة بيع بالتجزئة تقييمًا حول إذا ما كان يجب الاستثمار في مستودع جديد. يقدِّر فريق المالية تكلفة المشروع ويحسب المؤشرات المالية، مثل صافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR). بعد إتمام تلك التحليلات، توافق الشركة الاستثمار على المستودع أو تختار عدم القيام به اعتمادًا على التكاليف المتوقعة.
يُشير هذا النوع من الإدارة المالية إلى استخدام كلٍّ من الدين وحقوق الملكية لتمويل أصول وعمليات المؤسسة. على سبيل المثال، إذا كانت أسعار الفائدة منخفضة، فإن الاقتراض يكون في بعض الأحيان هو النهج الأمثل. وبشكل منفصل، قد تفكِّر المؤسسة في الحصول على أموال من شركات الأسهم الخاصة، أو بيع الأصول، أو في بعض الأحيان بيع الأسهم.
مثال: تتطلع شركة تكنولوجيا إلى توسيع عملياتها ويجب عليها أن تقرر كيفية تمويل هذا النمو. تحلل الإدارة المالية هيكل رأس المال الخاص بها وتدرس استخدام مزيج من الديون وحقوق الملكية.
قد تفكر الشركة في إصدار رأس مال على شكل سندات طويلة الأجل للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، ما يوفر فائدة قابلة للخصم الضريبي. قد تجمع الشركة الأموال أيضًا عن طريق إصدار أسهم جديدة. يحافظ هذا النهج المتوازن على نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة عند مستوى يمكن التحكم فيه.
تُعَد شركة البيع بالتجزئة متعددة القنوات Landmark Retail مثالًا واقعيًا على كيفية قدرة حلول الإدارة المالية على إحداث تغيير جذري في عملية إعداد الميزانية داخل المؤسسة.
باعتبارها واحدة من أكبر شركات التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) والهند وجنوب شرق آسيا (SEA)، تطوَّرت الشركة لتصبح قوة اقتصادية تضم 2200 متجر في 21 دولة.
بسبب نموها، واجه فريق التخطيط والتحليل المالي في شركة Landmark Retail تحديات أثناء محاولتهم إدارة عمليات مالية متعددة. لجأت الشركة إلى IBM® Planning Analytics لتبسيط عملية إعداد الميزانية.
يقول Gopal Chandak، قائد التخطيط والتحليل المالي لدى Landmark: "باستخدام هذه الأداة، تمكَّنت شركة Landmark Retail من تحسين تحليلات أعمالها واكتساب رؤى ثاقبة غالبًا ما يتم تجاهلها عند استخدام الأساليب التقليدية القائمة على جداول البيانات لإعداد الميزانية. لقد سهَّلت الأداة عملية إعداد الميزانية بسهولة تامة وفقًا لنهج قائم على الصفر، ما ساهم في توفير وقت وجهد كبيرين نظرًا لاحتوائها على جميع البيانات التاريخية اللازمة".
وأضاف Chandak أن الشركة شهدت تحولًا استثنائيًا، ما أدَّى إلى انخفاض بنسبة 75% في الوقت الذي يقضيه الموظفون. كما تمكَّنت من تحسين الحوكمة والشفافية التي تشمل مختلف العلامات التجارية والبلدان، ما أتاح للموظفين مزيدًا من الوقت لإجراء تحليلات استراتيجية للأعمال.
تُعَد شركة Landmark Retail مجرد مثال واحد على أهمية حلول وعمليات الإدارة المالية وتأثيرها في كيفية إدارة المؤسسة لأموالها.
