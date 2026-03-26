ما المقصود بالتوقع التنبؤي؟

التوقع التنبؤي هو عملية استخدام البيانات التاريخية والنماذج الإحصائية لاستشراف نتائج الأعمال المستقبلية والأداء المالي. ويُستخدم هذا الأسلوب في قطاعات متعددة، منها القطاع المالي، والتسويق، وتجارة التجزئة، والموارد البشرية.
وينبثق التوقع التنبؤي من أساليب التنبؤ التقليدية، لكنه يتجاوزها من خلال التحليل المستمر لأنماط البيانات لإنتاج رؤى استشرافية. وتستخدم فرق التخطيط والتحليل المالي (FP&A)، وقادة العمليات، والتنفيذيون في الأعمال هذه الرؤى لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات بسرعة أكبر وأكثر ثقة، بشأن تخصيص الموارد، والاحتفاظ بالعملاء، واستراتيجية المخاطر والنمو.
وتُحدث أدوات التوقع التنبؤي اليوم، المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، تحولًا جذريًا في الطريقة التي تخطط بها المؤسسات. وتوفر منصات التخطيط والتحليل المالي (FP&A) الآن تكاملًا كاملًا مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وبرامج التخطيط والتحليل المالي، بما يتيح سحب البيانات والمقاييس في الوقت الفعلي على مستوى المؤسسة.
ومن خلال دمج هذه الأدوات مع البرامج الحالية، يقل التأخير المرتبط بجمع البيانات يدويًا، ويحصل المحللون على رؤية مستمرة ومحدّثة للأداء المالي. تتولى الأتمتة مهام النمذجة الروتينية، مما يتيح للمحللين التركيز على تفسير النتائج وتقديم المشورة بشأن الاستراتيجية بالتعاون مع الأطراف المعنية الأخرى.
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
وغالبًا ما تستخدم المؤسسات مصطلحي التوقع التنبؤي والتحليلات التنبؤية بالتبادل، رغم أن لكل منهما غرضًا مختلفًا. ويساعد فهم هذا الفرق قادة القطاع المالي والأعمال على توظيف هذه الأدوات في المشكلات التي تلائم القيمة التي يقدمها كل منها.
فالتحليلات التنبؤية تجيب عن سؤال: "ما الذي يُرجّح أن يحدث، ولماذا؟" أما التوقع التنبؤي فيجيب عن سؤال مثل: "كيف ستبدو إيراداتنا أو تكاليفنا أو حجم الطلب لدينا في العام المقبل؟"
ويختلف الاثنان أيضًا من حيث المخرجات. فعادةً ما تنتج التحليلات التنبؤية درجات احتمالية، أو تصنيفات للمخاطر، أو تصنيفات سلوكية. أما التوقع التنبؤي، فعلى النقيض من ذلك، فينتج توقعات رقمية، مثل أهداف الإيرادات، وميزانيات المصروفات، وتقديرات التدفقات النقدية، وهي مخرجات تغذي مباشرة التخطيط المالي واستراتيجية الأعمال.
وفي جوهره، يعتمد التوقع التنبؤي على التحليلات التنبؤية. وتشكّل الخوارزميات وتقنيات النمذجة الأساس الذي تقوم عليه التحليلات التنبؤية، كما تدعم بناء نماذج تنبؤية فعالة وعميقة الدلالة. تستخدم الفرق المالية التحليلات التنبؤية لفهم العوامل التي تقف وراء أداء الأعمال، ثم تطبق التوقع التنبؤي لتحويل هذه الرؤى إلى توقعات مالية ملموسة.
وهناك عدة أساليب يمكن اتباعها في التوقع التنبؤي، بحسب حجم السيناريو ونطاقه. وكل واحد من هذه الأساليب يُعد تقنية من تقنيات علم البيانات تُستخدم للتنبؤ بالقيم المستقبلية استنادًا إلى نقاط بيانات مرتبة زمنيًا.
تعتمد هذه الأساليب على البيانات التاريخية المتتابعة لاكتشاف الأنماط واستشراف الاتجاهات المستقبلية ضمن أفق زمني محدد. ويطبق المحللون نماذج السلاسل الزمنية على المقاييس التي تُظهر أنماطًا ثابتة مع مرور الوقت، مثل الإيرادات الشهرية، والطلب الموسمي، والمصروفات الفصلية.ويُعد تحليل السلاسل الزمنية من الأساليب الشائعة في التوقع التنبؤي ضمن القطاع المالي وتخطيط سلاسل التوريد:
تستخدم هذه الأساليب خوارزميات لاكتشاف أنماط معقدة وغير خطية عبر مجموعات بيانات كبيرة، وهي أنماط تعجز النماذج الإحصائية التقليدية عن معالجتها بكفاءة على نطاق واسع. ومع تدفق مزيد من البيانات إلى النموذج، تواصل الخوارزمية التعلم وتحسين توقعاتها بصورة مستمرة:
وتوجد عدة عناصر أساسية لا غنى عنها في التوقع التنبؤي.
فالبيانات السابقة تمثل الأساس الذي يقوم عليه أي نموذج للتوقع التنبؤي. ويعتمد علماء البيانات على الأداء المالي التاريخي، والمقاييس التشغيلية، واتجاهات السوق لتحديد الأنماط وبناء توقعات دقيقة.
كما تُعد البيانات النظيفة والمكتملة عنصرًا حاسمًا لكي تنتج نماذج التوقع التنبؤي نتائج موثوقة وتمثيلات بصرية دقيقة.
وتُعد النماذج الإحصائية وخوارزميات التعلم الآلي المحركات التحليلية التي يقوم عليها التوقع التنبؤي. فهذه النماذج والخوارزميات تعالج كميات كبيرة من البيانات، وتكتشف الأنماط، وتُنشئ توقعات استنادًا إلى متغيرات وافتراضات محددة.
يعتمد اختيار النماذج على هدف الأعمال، والبيانات المتاحة، ومدى تعقيد العلاقات التي ينبغي أن يلتقطها التوقع.
وقد وسّعت أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إمكانات نماذج التوقع التنبؤي. فهذه الأدوات تؤتمت مهام النمذجة الروتينية، وتعالج تدفقات البيانات في الوقت الفعلي، وتُحسّن التوقعات كلما أصبحت معلومات جديدة متاحة.
وتحقق المؤسسات التي تدمج منصات التوقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مهام سير عمل التخطيط والتحليل المالي (FP&A) تخطيطًا ماليًا أسرع وأكثر مرونة.
لا يكون التوقع التنبؤي محدَّثًا إلا بقدر حداثة البيانات التي يُغذّى بها. ويربط تكامل البيانات في الوقت الفعلي نماذج التوقع مباشرة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، والمنصات المالية، وقواعد البيانات التشغيلية، بما يساعد على ضمان أن تعكس التوقعات أحدث ظروف الأعمال.
ويُلغي هذا الأسلوب التأخير المرتبط بجمع البيانات يدويًا، ولا سيما عند التعامل مع مجموعات بيانات كبيرة ومصادر بيانات متعددة، مما يمنح فرق الشؤون المالية رؤية فورية للأداء.
يُعد الإشراف البشري عنصرًا أساسيًا في التوقع التنبؤي المسؤول. إذ يجب على المحللين وقادة الشؤون المالية مراجعة مخرجات النماذج، ووضعها في سياق الأعمال، والتحقق من أن التوقعات تنسجم مع ظروف السوق المعروفة.
وينبغي أن يعزز التقدم التقني التقدير البشري، لا أن يحل محله.
وستساعدك هذه الخطوات السبع على بناء نموذج ناجح للتوقع التنبؤي.
ابدأ بمشكلة في الأعمال، وحدد ما الذي ينبغي أن يحققه التوقع التنبؤي، ولماذا يُعد ذلك مهمًا للأعمال.وقد تشمل هذه المهام، على سبيل المثال، تسرب العملاء، أو التنبؤ بالمبيعات، أو تحسين المخزون.
وبعد تحديد المشكلة، حدّد النطاق، والأفق الزمني، والافتراضات الرئيسية. يساعد وجود هدف محدد على ضمان بقاء كل خطوة في العملية مرتبطة بنتيجة أعمال قابلة للقياس.
اجمع المستندات اللازمة، مثل القوائم المالية، والمقاييس التشغيلية، وبيانات السوق، ورؤى العملاء، لتكون الأساس الذي يقوم عليه النموذج.
تُعد جودة البيانات عنصرًا حاسمًا في هذه المرحلة. فالبيانات غير المكتملة، أو القيم الشاذة المتطرفة، أو البيانات القديمة، يمكن أن تقوض دقة التوقعات التي ينتجها النموذج. ويمكن لمنصات التخطيط والتحليل المالي (FP&A) المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد على أتمتة جمع البيانات ودمجها عبر وحدات الأعمال، مما يقلل من مخاطر الخطأ البشري.
يعتمد اختيار نموذج التوقع المناسب على عدة عوامل، منها هدف الأعمال، وجودة البيانات المتاحة وحجمها، ومدى تعقيد العلاقات التي ينبغي أن يلتقطها التوقع.
فعلى سبيل المثال، قد يكون نموذج السلاسل الزمنية مناسبًا لتوقع الإيرادات، في حين يكون نموذج التعلم الآلي أقدر على التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة ذات الأنماط المعقدة وغير الخطية. وينبغي للمحللين تقييم عدة أساليب قبل اعتماد نهج واحد.
وبعد اختيار أسلوب التوقع، تتمثل الخطوة التالية في بناء النموذج باستخدام بيانات تاريخية نظيفة وافتراضات محددة.
يتطلب نموذج التعلم الآلي فترة تدريب تتعلم خلالها الخوارزمية الأنماط والعلاقات من البيانات التاريخية التي تُغذّى بها. كما ينبغي للمحللين اختبار النموذج في ضوء النتائج التاريخية للمساعدة على التحقق من دقته قبل تطبيقه على الفترات المستقبلية.
اربط النموذج بمصادر بيانات مباشرة، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، والمنصات المالية، وبيانات السوق المباشرة، لضمان تحديث التوقعات تلقائيًا عند توفر معلومات جديدة.
وتساعد هذه الخطوة على تحويل النموذج من أداة ثابتة إلى محرك ديناميكي للتوقع.
يعتمد نجاح مخرجات النموذج على التحليل البشري المطبق عليها. إذ يراجع المحللون التوقعات في ضوء ظروف السوق، والأولويات الاستراتيجية، وواقع الأعمال، وهي عوامل لا يستطيع النموذج أن يحيط بها بالكامل بمفرده.
في هذه الخطوة، يتحول التوقع إلى أداة تدعم اتخاذ القرار، وتحوّل البيانات إلى توصيات عملية يمكن لقادة الشؤون المالية الاستناد إليها.
طبّق النموذج واستخلص منه رؤى يمكن للمحللين تقييمها واختبارها. وتتطلب هذه النماذج ضبطًا دقيقًا ومراقبة مستمرة لضمان دقتها.
ومع إنتاج المؤسسة بيانات جديدة، ينبغي دمج هذه البيانات في نماذج التوقع التنبؤي الحالية وتحديثها بصورة منتظمة.
ويُعد التوقع التنبؤي عنصرًا أساسيًا للمؤسسات، لأنه يحول البيانات التاريخية والأنماط إلى رؤى قابلة للتنفيذ.ومن أبرز فوائده ما يلي:
هناك عدة طرق يستخدم بها القطاع المالي التوقع التنبؤي لبناء توقعات أكثر دقة للأحداث المستقبلية. وفيما يلي بعض حالات استخدام التوقع التنبؤي:
تواجه عمليات القطاع المالي تحولًا كبيرًا تقوده الأتمتة والذكاء الاصطناعي الوكيل. ووفقًا لأبحاث أجراها معهد IBM Institute for Business Value، أفاد 68% من التنفيذيين بأنهم يجرّبون أتمتة الذكاء الاصطناعي، في تطور يمتد من المساعدين الرقميين إلى وكلاء مستقلين يدعمون العمليات المالية القائمة على الخدمة الذاتية.
وتعمل منصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على أتمتة مهام التوقع الروتينية، وتحويل دورات التوقع من نمذجة دورية إلى نمذجة في الوقت الفعلي. كما أظهر البحث أنه بحلول عام 2027، يتوقع 37% من التنفيذيين تطبيق الأتمتة دون تدخل بشري للحصول على رؤى تنبؤية، و29% في التحليل المالي وإعداد التقارير.
يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين للنمذجة المالية استيعاب البيانات التاريخية لبناء نماذج تنبؤية، مما يتيح توقع النتائج بدقة، مثل توقعات التدفقات النقدية وفروقات الميزانية.
ومن جهة أخرى، يدفع الذكاء الاصطناعي التوليدي نمذجة السيناريوهات إلى ما هو أبعد من الافتراضات الثابتة، ويحوّلها إلى أداة مؤسسية لاتخاذ القرار على نطاق المؤسسة. وتعمل المؤسسات على إعادة تصميم مهام سير العمل القديمة ولوحات المعلومات التشغيلية باستخدام أدوات جديدة لدمج التوقع عبر وحدات الأعمال.
ومع ذلك، يظل الإشراف البشري صمام الأمان الأهم. ويُعد إبقاء العنصر البشري ضمن دورة العمل جزءًا أساسيًا لا غنى عنه في التوقع المسؤول المعتمد على الذكاء الاصطناعي. وكشفت أبحاث منفصلة أجراها معهد IBM Institute for Business Value حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أن أكثر من نصف المؤسسات التي شملها الاستطلاع تدرك أهمية قضايا أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها في الأعمال. ومع ذلك، لم يضع سوى 41% نهجًا واضحًا لدمج أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيتهم الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تمتلك المؤسسات تدابير قوية لحماية خصوصية البيانات وسياسات أمنية راسخة مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية. أما العقبتان الأخيرتان أمام التوقع التنبؤي فهما الإدارة الفعالة للتغيير وتبني الأطراف المعنية له. لن تنجح التقنية إلا إذا حظيت بقبول الموظفين، وأُقيمت حولها العمليات المناسبة.
استكشِف BARC Score لهذا العام، الذي يقيِّم 16 من أبرز حلول التخطيط ويُظهر كيف تتطور IBM لمواجهة تحديات التخطيط الحالية.
تستكشف الندوة كيف يمكن للمديرين الماليين في قطاع الخدمات المالية تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما تتناول كيفية الاستعداد لهذه التقنية، ومجالات تطبيقها، والمتطلبات الأساسية لتحقيق أقصى قيمة منها.
استكشِف كيف تُعيد الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكيل دور الرئيس المالي اليوم وتعزِّز التخطيط المالي.
احصل على تخطيط أعمال متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع الحرية في النشر في البيئة التي تدعم أهدافك بأفضل شكل.
إعداد استراتيجية البيانات باستخدام نهج بنائي - دعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات في أعمالك
تساعد IBM Consulting المؤسسات على الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاءً وقابلية للتوسع.