إذا لم يتمكن نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية من استرداد المعلومات التي يطلبها المتصل ، فيمكن أن توفر خيارات القائمة المبرمجة المساعدة في توجيه المكالمات ، وإرسال المتصلين إلى الممثل المناسب للحصول على المساعدة. من خلال دمج تقنيات الكمبيوتر والاتصالات الهاتفية ، يمكن لبرامج الاستجابة الصوتية التفاعلية تحسين تدفق المكالمات وتقليل أوقات الانتظار ، وهو ما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء بشكل عام.

كان Moviefone أحد أشهر وأنجح استخدامات تقنية IVR في التسعينيات. وبما أن الإنترنت لم يكن متاحًا في ذلك الوقت كما هو الحال اليوم، كان رواد السينما يتصلون ويقدمون الرمز البريدي الخاص بهم للحصول على قائمة بدور السينما المتوفرة بالقرب منهم مع أفلامهم وأوقات العرض الخاصة بهم. في حين أن Moviefone هو منتج من الماضي ، إلا أن تقنيته الأساسية لا تزال تستفيد ، بشكل أساسي داخل مراكز الاتصال ، لتوفير دعم العملاء وتقليل حجم المكالمات لممثلي خدمة العملاء.

اليوم ، لا يزال برنامج IVR يتطور. يؤدي تطوير تقنية معالجة اللغة الطبيعية إلى توسيع نطاق الطرق التي يمكن للمتصلين من خلالها التفاعل الآن مع أجهزة الكمبيوتر على الهاتف. فبدلاً من استخدام نظام الطنين باللمس ، تتيح برامج الاستجابة الصوتية التفاعلية الأكثر تقدمًا للمتصلين التعبير عن احتياجاتهم عبر الهاتف. بعد ذلك ، من خلال التعرف على الكلام ، يمكن لنظام الرد الصوتي التفاعلي فهم استفساراتهم والرد عليها في الوقت الفعلي.

تعمل أنظمة الرد الصوتي التفاعلي على تحسين تجربة العملاء من خلال توفير خيارات الخدمة الذاتية للعملاء للوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها دون مساعدة دعم العملاء. كما أنه يقلل من حجم المكالمات لمراكز الاتصال ، مما يقلل من أوقات الانتظار والتكاليف التشغيلية للشركات.