الاستجابة الصوتية التفاعلية ، أو IVR ، هي تقنية نظام هاتف آلي تمكن المتصلين من تلقي أو تقديم المعلومات ، أو تقديم الطلبات باستخدام مدخلات الصوت أو القائمة ، دون التحدث إلى وكيل مباشر. يتم تشغيل IVR بواسطة تقنية الرسائل المسجلة مسبقا أو تقنية Text to Speech مع واجهة متعددة الترددات (DTMF) ثنائية النغمة.
إذا لم يتمكن نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية من استرداد المعلومات التي يطلبها المتصل ، فيمكن أن توفر خيارات القائمة المبرمجة المساعدة في توجيه المكالمات ، وإرسال المتصلين إلى الممثل المناسب للحصول على المساعدة. من خلال دمج تقنيات الكمبيوتر والاتصالات الهاتفية ، يمكن لبرامج الاستجابة الصوتية التفاعلية تحسين تدفق المكالمات وتقليل أوقات الانتظار ، وهو ما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء بشكل عام.
كان Moviefone أحد أشهر وأنجح استخدامات تقنية IVR في التسعينيات. وبما أن الإنترنت لم يكن متاحًا في ذلك الوقت كما هو الحال اليوم، كان رواد السينما يتصلون ويقدمون الرمز البريدي الخاص بهم للحصول على قائمة بدور السينما المتوفرة بالقرب منهم مع أفلامهم وأوقات العرض الخاصة بهم. في حين أن Moviefone هو منتج من الماضي ، إلا أن تقنيته الأساسية لا تزال تستفيد ، بشكل أساسي داخل مراكز الاتصال ، لتوفير دعم العملاء وتقليل حجم المكالمات لممثلي خدمة العملاء.
اليوم ، لا يزال برنامج IVR يتطور. يؤدي تطوير تقنية معالجة اللغة الطبيعية إلى توسيع نطاق الطرق التي يمكن للمتصلين من خلالها التفاعل الآن مع أجهزة الكمبيوتر على الهاتف. فبدلاً من استخدام نظام الطنين باللمس ، تتيح برامج الاستجابة الصوتية التفاعلية الأكثر تقدمًا للمتصلين التعبير عن احتياجاتهم عبر الهاتف. بعد ذلك ، من خلال التعرف على الكلام ، يمكن لنظام الرد الصوتي التفاعلي فهم استفساراتهم والرد عليها في الوقت الفعلي.
تعمل أنظمة الرد الصوتي التفاعلي على تحسين تجربة العملاء من خلال توفير خيارات الخدمة الذاتية للعملاء للوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها دون مساعدة دعم العملاء. كما أنه يقلل من حجم المكالمات لمراكز الاتصال ، مما يقلل من أوقات الانتظار والتكاليف التشغيلية للشركات.
يمكن استخدام الرد الصوتي التفاعلي مع كل من شبكات الهاتف العمومية التبديلية (PSTN) وأيضا مع شبكات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP). يتكون نظام هاتف الاستجابة الصوتية التفاعلي عادة من المكونات التالية:
من هنا، يتم عادةً إنشاء واحد من ثلاثة أنواع من أنظمة IVR.
توفر تقنية الرد الصوتي التفاعلي مزايا تنافسية للشركات الكبيرة والصغيرة، وتحسن جهود الأتمتة الخاصة بها. تشمل بعض المزايا الرئيسية ما يلي:
في حين أن الاستجابة الصوتية التفاعلية يمكن أن تقدم فوائد للشركات ، إلا أن التكنولوجيا لا تزال لديها قيود تحتاج إلى حل وتحسين. يجب على المؤسسات مراقبة مقاييس الخيارات الأكثر استخداما على الأقل: متوسط وقت الانتظار ومعدل النجاح. التحديات تشمل ما يلي:
يمكن أن تؤدي أنظمة الرد الصوتي التفاعلي سيئة النشر إلى ارتفاع معدلات التخلي عن المكالمات ومشاعر العملاء السلبية. نظرا لأن انخفاض رضا خدمة العملاء يمكن أن يضر بالعلامة التجارية من خلال المراجعات السلبية وشكاوى وسائل التواصل الاجتماعي العامة ، يجب أن تكون الشركات مدروسة في نشر حل مركز اتصال IVR.
تم استخدام حلول الاستجابة الصوتية التفاعلية عبر مجموعة واسعة من الصناعات. أدناه سوف نتعمق أكثر في حالات الاستخدام هذه.
الخدمات المصرفية: يمكن الاستفادة من الرد الصوتي التفاعلي لمجموعة متنوعة من المهام في مجال الخدمات المصرفية والمالية، مثل تقديم استفسارات الحساب، بما في ذلك أرصدة الحسابات وحالات طلبات القروض، فضلا عن تمكين المعاملات والتنشيط والتغييرات في المحافظ الاستثمارية.
خدمة العملاء: تنتشر مراكز اتصال خدمة العملاء عبر العديد من الصناعات. يمكن للمؤسسات تكوين المراكز للتعامل مع عدد كبير من المكالمات الواردة باستخدام القوائم الآلية والرسائل المسجلة مسبقا للتعامل مع استفسارات العملاء وشكاواهم. تتضمن بعض حلول الرد الصوتي التفاعلي خيار معاودة الاتصال حيث يكون العملاء في قائمة انتظار ويتلقون مكالمة صادرة عندما يكون الوكيل مستعدا لمساعدتهم.
التعليم: أظهر البحث1 أن المؤسسات التعليمية يمكنها تنفيذ الرد الصوتي التفاعلي لمساعدة أولياء الأمور في استرداد تحديث الحالة حول أداء أطفالهم وحضورهم في المدرسة. يمكن لأولياء الأمور التسجيل في النظام ثم إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور للوصول إلى المعلومات الأساسية في المكالمات المستقبلية.
الحكومة: يتصل الناخبون بالمكاتب الحكومية للحصول على معلومات مهمة أو مع طلبات. يمكن أتمتة الكثير من هذا باستخدام نظام الرد الصوتي التفاعلي ، مثل تأكيد أماكن وأوقات الاقتراع ، والترخيص والتصاريح ، والضرائب أو التأمين ضد البطالة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توجيه الطلبات إلى القسم الصحيح للمناقشة.
الرعاية الصحية: لتقنية الرد الصوتي التفاعلي عدد من الاستخدامات العملية في مجال الرعاية الصحية ، مثل استبيانات ما قبل العلاج ، واستطلاعات رضا المرضى ، وجدولة المختبر والمواعيد ، ومتابعة ما بعد الخروج ، ونتائج المختبر ومراقبة المريض. يسلط هذاالبحث2 الضوء أيضًا على كيفية زيادة رضا المرضى بشكل عام من خلال تذكير المرضى بالالتزام بمواعيد تناولهم للأدوية.
الضيافة والسفر: يمكن للحجوزات والإلغاء وجهات اتصال خدمة العملاء تسريع وتحسين خدمة العملاء لشركات الطيران والفنادق والسكك الحديدية ووكالات تأجير السيارات. من خلال تحديد سبب المكالمة - الحجز ، تغيير الخطط ، التأخير - يمكن توجيه العملاء مباشرة إلى القسم الصحيح.
البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية: يمكن للعملاء الآن التحقق من حالة التسليم والإرجاع بسرعة وسهولة. يمكن للخدمة الذاتية أو الدردشات المباشرة للبيع بالتجزئة الإجابة على العديد من أسئلة العملاء ، ولكن بعد ذلك يمكن أيضا توجيه المكالمات الهاتفية إلى وكيل مباشر للمناقشات.
يوفر IBM watsonx Assistant للعملاء إجابات سريعة ومتسقة ودقيقة عبر أي تطبيق أو جهاز أو قناة.
يزود IBM watsonx Assistant المنظمات الكبيرة والمعقدة والحساسة للبيانات بقدرات الأمان والتوسع التي تحتاجها للحماية من إساءة استخدام بيانات العملاء ودعم الوكيل الافتراضي الخاص بك خلال أوقات الذروة.
IBM Cloud Pak® for Data هي منصة بيانات مفتوحة وقابلة للتوسيع توفر نسيج بيانات لتوفير جميع البيانات للذكاء الاصطناعي (AI) والتحليلات في أي بيئة سحابية.