ما المقصود بالإدارة المتكاملة للمرافق (IFM)؟

عند الحديث عن تصوُّرات المرافق، غالبًا ما يقتصر النقاش في الشركات (والأفراد المسؤولين عنها) على مخططات المباني المستقبلية فقط. لكن الواقع الأوسع يثبت أن تشغيل المرافق أعقد بكثير من مجرد بناء المنشآت.

هو في الأساس نهج متعدد الأبعاد لإدارة الأصول، يعتمد عادةً على أدوات مثل نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) لإدارة جميع الأنشطة المرتبطة بصيانة المرافق. تشمل صيانة المرافق إدارة أصول المنشأة وإصلاحها والحفاظ عليها بما يضمن كفاءة العمليات وسلامتها وموثوقيتها.

نظام إدارة الصيانة المحوسب هو برنامج يعمل على توحيد بيانات الصيانة في منصة مركزية وتبسيط عمليات الصيانة. ويساعد ذلك على تقديم حل متكامل يستند إلى بيانات في الوقت الفعلي ويدعم جهود الأتمتة. يمكن استخدامه إلى جانب أنواع أخرى من برامج إدارة المرافق، ما يجعله عنصرًا أساسيًا ضمن نهج تشغيلي شامل.

أحد الأهداف الرئيسية لنظام CMMS هو تتبُّع جميع الخدمات من خلال نظام واحد، بما يمنع انعزال الخدمات الفردية أو ضياعها وسط تعدُّد العمليات. دون مركزية الإدارة المتكاملة للمرافق (IFM) ونظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS)، سيضطر مديرو المرافق إلى التعاقد على الخدمات عبر مورِّدين متعددين. كما سيتعيّن عليهم التعامل مع جداول زمنية مختلفة لتقديم الخدمات.