ما المقصود بالحوسبة الشبكية؟

يعتمد كِلا النوعين من الحوسبة على بنية تحتية مشتركة، لكن الحوسبة الشبكية تركِّز أكثر على معالجة المشكلات العلمية أو الهندسية واسعة النطاق، في حين تركِّز الحوسبة الموزعة على المهام الأبسط.

ترتبط الحوسبة الشبكية غالبًا بنوع من الحوسبة يُعرَف باسم "التحدي الكبير" - وهي مشكلة حوسبية ذات أساس علمي أو هندسي ولها تطبيقات واسعة. ربما يكون أشهر التحديات الكبرى التي أسهمت الحوسبة الشبكية في دعمها هو مصادم الهادرونات الكبير في CERN، أقوى مسرِّع جسيمات في العالم.

بالإضافة إلى التعامل مع التحديات الكبرى، يتم استخدام الحوسبة الشبكية في مجموعة واسعة من الأغراض العملية للأعمال، بما يشمل إدارة البيانات الكبيرة، وتحليلات البيانات عالية السرعة، واستخلاص الرؤى، والبحث العلمي، ومحاكاة ظروف الطقس والأنظمة المالية المعقدة، والحوسبة عالية الأداء (HPC).