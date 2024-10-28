ما المقصود بالذكاء الاصطناعي للمستندات؟

تُعَد واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ضرورية لربط نماذج الذكاء الاصطناعي للمستندات بأنظمة أخرى. تعمل واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمستندات على تسهيل التكامل السلس مع المنصات المؤسسية، وأتمتة مهام سير العمل المتعلقة بالمستندات والمساعدة على استخراج البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي. وتساعد واجهات برمجة التطبيقات هذه على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للمستندات، ما يجعله قابلًا للتكيف مع مجموعة واسعة من مهام الأعمال، إلى جانب التكامل مع البنى التحتية الأوسع لتكنولوجيا المعلومات.

تستخدم منصات الذكاء الاصطناعي للمستندات أيضًا المعالِجات كوسطاء بين ملفات المستندات ونماذج التعلم الآلي. هذه المعالجات مسؤولة عن إجراءات محددة مثل تصنيف المستندات وتقسيمها وتحليلها، ما يساعد على ضمان معالجة النظام لكل مستند وفهمه بشكل صحيح.

يعمل المحلِّل على تحليل هيكل البيانات وتفسيره. فهو يقسِّم المستندات إلى عناصرها الأساسية، ويفهم العلاقات بين هذه العناصر، ويحوِّل البيانات غير المنظمة أو شبه المنظمة إلى تنسيقات يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي معالجتها.

بالإضافة إلى فهم النص، يمكن للذكاء الاصطناعي للمستندات تحليل هيكل المستندات وتخطيطها. فهو يتعرّف على عناصر مثل العناوين والفقرات والجداول والقوائم، ما يساعد الذكاء الاصطناعي على فهم التسلسل الهرمي للمستند وسياقه. يفيد هذا التحليل المنظم في تحديد أزواج المفتاح والقيمة، كما هو الحال داخل الفواتير حيث يستخرج الذكاء الاصطناعي للمستندات المبالغ المستحقة وتواريخ الدفع لتقليل الحاجة إلى الإدخال اليدوي.

تأتي معظم النماذج القياسية للذكاء الاصطناعي للمستندات مدرّبة مسبقًا على أنواع عديدة من المستندات، لكن المؤسسات غالبًا ما تستخدم مستندات متخصصة ذات تنسيقات أو مصطلحات أو تخطيطات فريدة تخص مجالها. يُتيح الضبط الدقيق لنماذج الذكاء الاصطناعي للمستندات تكييفها لتلبية احتياجات محددة. على سبيل المثال، قد تقوم شركة قانونية بضبط نموذج بدقة لفهم المصطلحات القانونية وبنود العقود وخصوصيات التنسيقات، ما يجعل الذكاء الاصطناعي أكثر دقة.

تتجاوز أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة للمستندات مجرد استخراج البيانات لتقديم ملخصات للمستندات الطويلة. فمن خلال تسليط الضوء على النقاط الأساسية في المستند، تُتيح هذه الأنظمة للمستخدمين فهم المعلومات الأساسية بسرعة دون الحاجة إلى قراءة المستند بالكامل.

غالبًا ما يتم دمج الذكاء الاصطناعي للمستندات مع أنظمة التخزين السحابي وأنظمة المؤسسات لتسهيل إدارة وتحليل المستندات عبر المنظمة، مع منح المستخدمين المناسبين الوصول إلى المستندات والمعلومات عند الحاجة.