يمكن أن تشير إدارة الأصول الرقمية إلى عملية تجارية وشكل من أشكال تكنولوجيا إدارة المعلومات أو نظام إدارة الأصول الرقمية. يساعد حل DAM المؤسسة على إنشاء مستودع مركزي يمكن البحث فيه حيث يمكن للفرق الوصول إلى الأصل. كما أنه يمكّن المؤسسة من التحكم في أذونات المستخدم والتحكم في الوصول وتعيين الإصدار وإدارة البيانات الوصفية.

الأصول الرقمية هي عنصر أساسي في عملية إدارة الأصول الرقمية. هي أي نوع من أنواع الملفات ذات القيمة مملوكة لمؤسسة أو فرد، وتأتي بتنسيق رقمي، ويمكن البحث عنها عبر البيانات الوصفية وتتضمن حقوق الوصول والاستخدام. هناك العديد من أنواع الأصول الرقمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

المستندات

الصور

الملفات الصوتية

محتوى الفيديو

العروض التقديمية

الرسوم المتحركة

ملفات الوسائط

الرسومات

أي وسائط رقمية تتضمن الحق في الاستخدام

يمكن لبرنامج إدارة الأصول الرقمية تبسيط إدارة الأصول وتحسين إنتاج الوسائط الغنية، لا سيما داخل فرق المبيعات وفرق التسويق، من خلال إنشاء نظام إدارة مركزي للأصول الرقمية. يُمكّن إدارة العلامة التجارية وتعزيز اتساقها بشكل أقوى من خلال التحديثات التلقائية للأصول وتعزيز إرشادات العلامة التجارية، مما يوفر مصدرًا واحدًا للحقيقة داخل الشركات وتجربة مستخدم أكثر اتساقًا للجمهور الخارجي.

وتعتمد فرق إدارة المحتوى الرقمي الحديثة والمسوقون أيضًا على إدارة الأصول الرقمية لإعادة استخدام الأصول الإبداعية، مما يقلل من تكاليف الإنتاج غير الضرورية وتكرار تدفقات العمل من خلال ميزات البحث القيمة.

بالنظر إلى الانتشار الواسع لأصول العلامة التجارية والأصول التسويقية عبر القنوات الرقمية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، يجب على العلامات التجارية أن تحافظ على اتساق في الصور والرسائل لبناء سلطة العلامة التجارية وتحقيق النمو التجاري. ونتيجة لذلك، ليس من المستغرب أن تصبح منصات إدارة الأصول الرقمية مكونات حاسمة لجهود التحول الرقمي. يمكن للمؤسسات تنفيذ حل إدارة الأصول الرقمية محليًا، أو في النظام البنائي للحوسبة السحابية، أو في طوبولوجيا هجينة.

تُستخدم "الأصول الرقمية" أيضًا لوصف العملات الرقمية والرموز المميزة، مثل العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثيريوم أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). هذه أنواع مختلفة من الأصول الرقمية ولا تتم إدارتها في أنظمة إدارة الأصول الرقمية.