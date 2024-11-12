ما CloudOps (عمليات السحابة)؟

CloudOps (عمليات السحابة) هي إطار عمل يجمع بين الأدوات وأفضل الممارسات لإدارة خدمات تقنية المعلومات وأحمال التشغيل المستندة إلى السحابة وتقديمها وتحسينها.
وتُستخدم عبر السحابة العامة والسحابة الخاصة والسحابة الهجينة والسحابة المتعددة وعلى الحافة لتحسين الأداء والتوافر وكفاءة التكلفة وأمان التطبيقات والخدمات المستندة إلى السحابة.
تؤدي CloudOps في الحوسبة السحابية مثلما تفعل DevOps في تطوير التطبيقات وإصدارها – فهي تحدد مجموعة من العمليات والبروتوكولات التشغيلية ويشرف على تنفيذها يوميًا. تؤكد CloudOps على استخدام الأتمتة والتعاون بين الفرق والتحسين المستمر لتعزيز القيمة والكفاءة وقابلية التوسع في بيئات السحابة. غالبًا ما يكون نهج CloudOps الخاص بالمؤسسة مستنيرًا بإستراتيجية إدارة السحابة الشاملة لديها.
تُستخدم CloudOps لمساعدة المؤسسات على صيانة البنية التحتية للسحابة والخدمات، وأتمتة إصدار البرامج والتحديثات، والحفاظ على اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs). تساعد CloudOps أيضًا المؤسسات على إدارة أمان السحابة والامتثال وتحسين إدارة التطبيقات والخوادم واستخدام الأتمتة في جميع أنحاء السحابة (مثل استخدام الأتمتة لتوفير موارد السحابة لتتناسب مع الطلب في الوقت الفعلي).
على غرار عمليات التطوير DevOps، تركز عمليات السحابة CloudOps بشكل كبير على الرؤية والمراقبة. تستخدم فرق CloudOps التحليلات والمراقبة وإعداد التقارير - غالبًا بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي - للحصول على فهم أعمق لأداء السحابة واستخدام الموارد. من خلال هذه المعرفة، يمكن لفرق CloudOps أتمتة الأنظمة التي تحسن البيئات السحابية وتقلل من توسع وهدر تقنية المعلومات وتساعد المؤسسات على تحقيق عائد الاستثمار أعلى على استثمارات السحابة.
تُركّز فرق CloudOps على إدارة كل جانب من جوانب الموارد السحابية، ويمكن تقسيم أهدافها الرئيسية إلى ثلاث فئات.
يُنشئ فريق CloudOps القواعد والسياسات والإجراءات لإدارة موارد السحابة على مستوى المؤسسة. تتضمن هذه السياسات إعداد بروتوكولات الأمن الإلكتروني مثل خطط التعافي من الكوارث في حال انقطاع الخدمة أو هجمات البرامج الضارة ومقاييس مراقبة الموارد وتوفيرها.
عند ترحيل الموارد أو إنشائها أصلاً على السحابة، تتأكد فرق CloudOps من تحسين خدمات السحابة للأداء وتحقيق أهداف الأعمال والأهداف المالية وأن تكون آمنة ومتوافقة مع اللوائح.
بالنسبة إلى العديد من المؤسسات، تبدأ عملية CloudOps بنقل الموارد التقليدية إلى السحابة. تتضمن عملية الترحيل السحابي اختيار ما إذا كانت منصة سحابية مثل بيئة السحابة الخاصة أو العامة أو الهجينة أو السحابة المتعددة مناسبة للمؤسسة، ونقل البيانات والتطبيقات والتأكد من تلبية متطلبات الخدمة والأمان والامتثال طوال الوقت.
يُعد توفير موارد السحابة وإيقاف توفيرها تلقائيًا جزءًا مهمًا من عملية تنسيق السحابة. تسمح هذه العملية للمؤسسات بتوسيع نطاق الموارد وإزالة الموارد غير اللازمة بسرعة مع تقليل الهدر والتكاليف.
بعد وضع بروتوكولات حوكمة السحابة، تتعاون فرق CloudOps مع فرق تقنية المعلومات وفرق DevOps من أجل التنفيذ. تعمل فرق CloudOps طوال دورة حياة التطبيق وعلى أتمتة عملية نشر التطبيقات والخدمات ومراقبتها وتحسينها.
تراقب فرق CloudOps أدوات المراقبة لاكتساب فهم لكيفية أداء التطبيقات والعمل على استكشاف أي أخطاء تنشأ وإصلاحها. من خلال هذه المعارف، تطور فرق CloudOps التصحيحات وتنشرها في الأنظمة لتحسين الأداء.
تساعد فرق CloudOps المؤسسات على إدراك مزايا الحوسبة السحابية، ولا سيما المرونة والكفاءة والقيمة الإستراتيجية الأكبر التي توفرها تقنية السحابة مقارنةً بالبنية التحتية التقليدية لتقنية المعلومات المحلية.
تساعد عملية CloudOps الناجحة المؤسسات على تحقيق ما يلي:
من خلال تبني ممارسات CloudOps، يمكن للمؤسسات تعزيز استمرارية الأعمال، أو القدرة على تقليل فترة التعطل وتوفير خدمة متسقة للمستخدمين. تعمل فرق CloudOps على أتمتة عملية تقديم الخدمة وتطوير البرامج، بما في ذلك تطوير التعليمات البرمجية الجديدة واختبارها. كما يشرفون أيضًا على عملية نقل الموارد المادية إلى السحابة، مع التأكد من عدم انقطاع سير العمل وتقديم الخدمات في أثناء هذه العملية.
تتيح الأتمتة وعمليات سير العمل الموحدة إمكانية التوفير السريع للموارد لتلبية الطلب في الوقت الفعلي، ما يقلل من أوقات النشر ويعزز المرونة التشغيلية بشكل عام. يُترجم هذا التنفيذ المتسارع إلى تسريع وقت الوصول إلى السوق وتحسين القدرة التنافسية.
من خلال التركيز القوي على المراقبة وإدارة البيانات والعمليات المنسقة، يساعد CloudOps على الحفاظ على توفير الخدمات والتطبيقات من دون انقطاع، حتى عبر البُنى التحتية المتنوعة للسحابة. من خلال تنفيذ المراقبة الفائقة وآليات تجاوز الفشل وبروتوكولات المعالجة الآلية، يمكن للمؤسسات تقليل فترة التعطل والحفاظ على مستويات عالية من موثوقية الخدمة.
يُعد التوافر العالي أمرًا مهمًا في تقديم خدمة فائقة الجودة للمستخدمين ويمكن أن يكون أيضًا مشكلة من مشكلات الامتثال التي تواجه مقدمي الخدمات. من خلال مراقبة الأداء باستخدام المقاييس والسجلات، تتأكد فرق CloudOps من أن المؤسسات تلتزم باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) التي تحدد شروط الخدمة، بما في ذلك التوافر. يمكن أن يؤدي عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة إلى فرض غرامات وعقوبات وفقدان سمعة المؤسسة.
تُعد الخوادم المادية المخزنة في مراكز البيانات مكلفة وغير فعالة للصيانة والتخزين وإيقاف التشغيل عند عدم الحاجة إليها. في المقابل، يمكن توفير الموارد السحابية عند الطلب وتتطلب أجهزة مادية أقل لتشغيلها.
تتيح المحاكاة الافتراضية إمكانية تجريد الأجهزة المادية، ما يجعل من الممكن تقسيم خادم واحد إلى أجهزة افتراضية متعددة. تتيح أدوات الأتمتة إمكانية توفير الأجهزة الافتراضية بكفاءة.
يمكن لفرق CloudOps أيضًا توفير وإلغاء توفير التخزين والنطاق الترددي في الوقت الفعلي – تلبيةً للطلب وإزالةً للموارد المكلفة غير المستخدمة. تعني قابلية التوسع السهلة أن المؤسسات يمكنها تبني نموذج مرن يعزز نمو الأعمال ويلبي الاحتياجات التشغيلية المتغيرة.
توفر حلول السحابة فرصًا جديدة للمؤسسات، ولكنها تقدم أيضًا تحديات أمنية لفرق CloudOps. البيئات السحابية عرضة لتهديدات الأمن الإلكتروني من البرامج الضارة والتكوينات الخاطئة وبيانات الاعتماد الضعيفة وواجهات برمجة التطبيقات غير الآمنة وغير ذلك الكثير. تستخدم فرق CloudOps مجموعة من الممارسات الأمنية وأدوات البائعين الخارجيين لتحديد هذه التهديدات والتخفيف من حدتها، بما في ذلك ما يلي:
يمكن أن تؤدي البيئات السحابية غير المراقبة إلى التوسع السحابي أو نمو الخدمات السحابية غير الضرورية ومثيلاتها. يؤدي CloudOps دورًا مهمًا في تحسين تخصيص الموارد وتحسين كفاءة التكلفة وزيادة عائد استثمار البنية التحتية السحابية والخدمات السحابية.
على سبيل المثال، تستخدم فرق CloudOps أدوات لمراقبة استخدام الموارد ومقاييس الأداء وتحديد الموارد التي تحتاجها بيئاتهم. ويمكنهم بعد ذلك أتمتة عملية توفير الموارد وإيقاف توفيرها بشكل ديناميكي بحيث يكون الدفع مقابل الموارد اللازمة فحسب. وهذا أيضًا مثال جيد على طبيعة CloudOps متعددة التخصصات. بينما تركز CloudOps على الجوانب التشغيلية والتقنية للبيئات السحابية، يتداخل عمل فريقه مع FinOps والفرق الأخرى في تحقيق هدف الأعمال المتمثل في إنشاء بنية سحابية ميسورة التكلفة.
تتضمن المبادئ التي توجه CloudOps ما يلي:
DevOps هي منهجية تجمع بين عمل فرق تطوير البرامج وعمليات تقنية المعلومات. تسمح مبادئ DevOps بالرؤية والمدخلات في الوقت الفعلي لجميع أصحاب المصلحة المعنيين في دورة حياة تطوير البرامج. من خلال هذا التعاون المتزايد، تعمل DevOps على إزالة الصوامع التشغيلية، وتسريع سير عمل التطوير ووقت وصول المنتجات الجديدة إلى السوق.
بالإضافة إلى ذلك، من خلال مهام سير العمل الآلية المعروفة باسم التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)، تعمل فرق DevOps على تحسين عملية تطوير البرامج والتطبيقات ونشرها. يتيح التكامل المستمر والتسليم المستمر للفرق إمكانية أتمتة عملية إنشاء التعليمات البرمجية الجديدة واختبارها ودمجها وإصدارها، ما يجعل التحديثات وإصدار التطبيقات الجديدة أسرع وأكثر موثوقية. مع تنفيذ المؤسسات عمليات الانتقال إلى السحابة، أو تحويل الموارد المحلية إلى السحابة، تحتاج فرق عمليات تقنية المعلومات إلى مزيد من الدعم للحفاظ على البنى التحتية السحابية.
تتبنى CloudOps ممارسات DevOps الخاصة بالتعاون والأتمتة وتطبقها على بنية السحابة. بينما تركز DevOps على تطوير البرامج، تركز CloudOps على تحديات الحوسبة السحابية، بما في ذلك تنسيق موارد السحابة، وقابلية التوسع، والأمن، والحد من نفقات السحابة. تسهل إستراتيجية CloudOps الفائقة عمل فرق DevOps، خاصةً عند العمل على تطوير التطبيقات القائمة على السحابة.