تُعد الحوسبة السحابية جزءًا أساسيًا من عمليات الأعمال الحديثة، وهي الوصول عند الطلب، عبر الإنترنت، إلى موارد الحوسبة —التطبيقات، والخوادم الفعلية، والخوادم الافتراضية، وتخزين البيانات، وأدوات التطوير، وقدرات الشبكات، وغير ذلك — المستضافة في مركز البيانات البعيد يديرها مزود الخدمات السحابية (أو CSP).

عادةً، يقوم أحد موفري الخدمات السحابية الرائدين - Amazon Web Services (AWS)، أو Google Cloud Platform، أو IBM Cloud، أو Microsoft Azure - أو موفري الخدمات السحابية الآخرين مثل VMware بإتاحة هذه الموارد على أساس الدفع حسب الاستخدام أو الاشتراك الشهري. وتتيح الحوسبة السحابية للشركات استخدام خوادم بعيدة لتخزين البيانات والوصول إليها، مما يقلل من تكاليف بناء وصيانة البنية التحتية التقليدية لتقنية المعلومات في الموقع.

توفر الحوسبة السحابية مزايا أعمال لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك تحسين الأداء والكفاءة وقابلية التوسع غير المحدودة والقيمة الاستراتيجية المحسنة. وبحسب تقرير صادر عن شركة McKinsey (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، فإن الحوسبة السحابية قد تجني ما يقرب من 3 تريليون دولار أمريكي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بحلول عام 2030. ووجدت الدراسة أيضًا أن القيمة التي تجنيها السحابة من تمكين الشركات من الابتكار تساوي أكثر من خمسة أضعاف ما يمكن تحقيقه ببساطة عن طريق خفض تكاليف تقنية المعلومات. وتشمل حالات استخدام الأعمال المتوقعة لدفع قيمة الحوسبة السحابية تحليلات البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء (IoT) والأتمتة.