ما تسليم التطبيقات؟

يوفر تسليم التطبيقات، والمعروف أيضًا باسم "تسليم التطبيقات كخدمة"، التطبيقات للمستخدمين النهائيين باستخدام مجموعة من التقنيات والموارد، بما في ذلك مراكز البيانات والشبكات والعناصر المستندة إلى السحابة.
يُعرف أيضًا باسم "تسليم التطبيق"، وهو يساعد على تحسين الأداء وتجربة التطبيق ووظائف التطبيق دون أن يتطلب من المؤسسات تثبيت البنية التحتية الأساسية وصيانتها بنفسها.
يتيح تسليم التطبيقات الحديثة لمديري تكنولوجيا المعلومات توزيع حركة التطبيقات عبر الخوادم ومراكز البيانات والسحابة لضمان الأداء العالي. بدءًا من تمكين العمل عن بعد إلى دعم التجارب الرقمية التي تعزز مشاركة العملاء، أصبح تسليم التطبيقات عنصرًا أساسيًا في الإستراتيجيات الخاصة بالعديد من المجموعات الناجحة.
لقد اضطرت عملية تسليم التطبيق إلى التطور مؤخرًا لمواكبة التطورات في التقنيات الأحدث مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IOT). وبعد نشره بشكل أساسي في مراكز البيانات وخوادم التطبيقات المحلية، أصبح من الممكن الآن نشره في بيئات تستند إلى السحابة مثل AWS وAzure وIBM Cloud®.
مع استمرار المجموعات في التحديث لتلبية متطلبات السوق، يواصل تسليم التطبيقات القيام بدور مهم في جهود التحول الرقمي لتحقيق التطوير. ومن خلال مساعدتهم على الاستفادة من أحدث التقنيات، يمكن للمجموعة اكتشاف الرؤى وتبسيط العمليات وتحسين النتائج بسهولة أكبر.
يعتمد تسليم التطبيقات للمستخدمين النهائيين في بيئة حديثة رقمية بالكامل على ممارسات عمليات التطوير الحديثة، وهي مزيج من تطوير البرمجيات (dev) والعمليات (ops). في ما يأتي نظرة فاحصة على العناصر الرئيسية وأنواع تسليم التطبيقات وممارسات عمليات التطوير التي تمكنها من العمل.
عادةً ما يتم وصف حلول تسليم التطبيقات في ثلاث فئات:
البيئات المحلية
يتم إعداد خدمات تسليم التطبيقات المحلية وإدارتها من خلال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المحلية للمجموعات، مثل مركز البيانات المُدار محليًا أو بيئة السحابة الخاصة.
ويُعد تسليم التطبيقات محليًا هو الأنسب للمؤسسات التي تتطلب مستوى عالٍ من التحكم والتخصيص—على سبيل المثال، الصناعات ذات متطلبات الامتثال الصارمة مثل الرعاية الصحية والمالية.
على الرغم من أن البنية التحتية لتسليم التطبيقات محليًا توفر مزيدًا من التحكم، إلا أنها غالبًا ما تكون أكثر تكلفة وأقل مرونة وقابلة للتوسع من الأساليب المستندة إلى السحابة.
المستندة إلى السحابة
تستفيد حلول توصيل التطبيقات المستندة إلى السحابة من قوة الحوسبة وقابلية التوسع في السحابة لتقديم حل قابل للتطوير بدرجة كبيرة وقابل للتوسع. ويسمح تسليم التطبيقات المستندة إلى السحابة للمجموعات بتوسيع نطاق قوة الحوسبة وموارد الشبكة وفقًا للارتفاعات أو الانخفاضات في أحمال التشغيل دون التأثير في أداء التطبيق.
كما أن التسعير المستند إلى السحابة والدفع أولاً بأول، غالبًا ما يكون أقل تكلفة من الاستثمار السابق المطلوب لتثبيت البنية التحتية لتقديم التطبيقات محليًا وصيانتها.
هجين
يمزج النهج الهجين في تقديم التطبيقات بين فوائد البنية التحتية المحلية وقابلية التوسع والمرونة وتوفير التكاليف للسحابة. ويمكن لمديري تكنولوجيا المعلومات اتخاذ قرارات توجيه حركة المرور في الوقت الفعلي وتوسيع نطاق الموارد أو خفضها حسب الحاجة، مع الاعتماد أيضًا على مراكز البيانات المحلية لأحمال تشغيل معينة.
تقوم حلول تسليم التطبيقات المختلطة بتمكين المجموعات من تحقيق توازن فعال بين الموارد السحابية والموارد المحلية، ما يحسّن من توافر التطبيقات والأداء وقابليتها للتوسع.
لقد أصبح تسليم التطبيقات أحد التخصصات الأساسية لمعظم أقسام تكنولوجيا المعلومات الحديثة. وفي ما يأتي نظرة على بعض الفوائد التي تقدمها على مستوى المؤسسة.
من خلال الاستخدام الفعال للتخزين المؤقت، وإلغاء التحميل وموازنة التحميل، يساعد تسليم التطبيقات على تحسين استجابة التطبيقات التي تعتمد عليها الشركات وأداءها في وظائف الأعمال الأساسية.
تعمل تقنيات تسريع التطبيقات مثل الضغط وتحسين البروتوكول على تحسين أداء التطبيق وتجربة المستخدم النهائي بغض النظر عن متطلبات أحمال التشغيل.
تستفيد المجموعات من تسليم التطبيقات لتحسين الوضع الأمني ضد مجموعة واسعة من الهجمات السيبرانية، بما في ذلك هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS) وحقن SQL (SQLi). ومن خلال اتباع نهج استباقي لمنع اختراق أمن البيانات، يحمي تسليم التطبيقات المستخدمين والأجهزة من مجموعة واسعة من التهديدات المكلفة المحتملة.
وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات الأخير الصادر عن شركة IBM، بلغ متوسط التكلفة العالمية لاختراق أمن البيانات 4.4 مليون دولار أمريكي في العام الماضي.
تُعد أساليب تسليم التطبيقات المستندة إلى السحابة قابلة للتوسع بدرجة كبيرة. وتتيح هذه الأساليب لفرق تكنولوجيا المعلومات الوصول إلى الموارد الحوسبية الافتراضية غير المحدودة من خلال السحابة، ما يتيح لهم الاستجابة لمتطلبات أي أحمال التشغيل في زمن شبه حقيقي.
تسمح قابلية التوسع في حلول تسليم التطبيقات السحابية والمختلطة للمجموعات من جميع الأحجام وبقيود ميزانية مختلفة، بالاستفادة من فائدة التطبيقات الحديثة.
مع تشغيل التطبيقات قدرات المؤسسات، يمكن أن يكون لفترة التعطل عواقب وخيمة على المؤسسات، مثل فقدان سمعة العلامة التجارية وتراجع ثقة العملاء.
تضمن حلول تسليم التطبيقات المتقدمة اليوم توفرًا عاليًا عبر مجموعة واسعة من التطبيقات، ما يقلل من خطر فترة التعطل من خلال الأعطال، والتكرار والتنبيهات في الوقت الفعلي عند ارتفاع أحمال التشغيل.
أخيرًا، يساعد تسليم التطبيقات المؤسسات على تقديم تجربة محسنة للعملاء الذين يعتمدون عليها. وسواء أكان تقديم تطبيق يراقب ضغط الدم عن بُعد أو يذكّر المريض بموعد تناول دواء معين، أو تقديم تجربة بصرية مبهرة في أحدث الألعاب، فإن تقديم التطبيقات الناجحة يدعم العديد من القدرات الأساسية للمؤسسات الرقمية الناجحة.
على الرغم من وجود العديد من الفوائد لنشر تسليم التطبيقات على مستوى المؤسسة، إلا أن هناك أيضًا بعض العيوب. وفي ما يأتي نظرة على بعض التحديات المستمرة التي تواجهها التقنية في أثناء تطورها لتلبية متطلبات بيئات الحوسبة الحديثة.
لقد أدى ظهور تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وإنترنت الأشياء (IOT) إلى زيادة الطلب على البنية التحتية للشبكة، واختبار حدود حلول تسليم التطبيقات.
قد يكون من الصعب توجيه حركة مرور التطبيقات وموازنتها، حيث تزداد كمية البيانات المنقولة عبر الشبكات بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى زيادة زمن الانتقال وضعف الأداء وتجربة المستخدم دون المستوى الأمثل.
كما أن التطبيقات عالية الأداء مثل تلك التي تنشرها الشركات من أجل إنجاز عملياتها التجارية الأساسية توسع أيضًا من أسطح الهجوم، وهو مقياس للثغرات الأمنية في النظام. وكل عنصر جديد أو حل تكنولوجي يُستخدم لجعل التطبيق أكثر فعالية، يُكون أيضًا ثغرات أمنية جديدة يمكن للجهات الفاعلة لعنصر التهديد استغلالها.
ونتيجةً لذلك، تحتاج المجموعات الحديثة إلى الاستثمار بقوة في تأمين التطبيق بالقوة نفسها التي تستثمر بها في تحسين عملية تسليم التطبيقات.
لا تتكامل العديد من التطبيقات الحديثة التي تم إنشاؤها للاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة بشكل جيد مع البنية التحتية القديمة. على سبيل المثال، من غير المرجح أن يعمل روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يعتمد على البيانات في الوقت الفعلي والبنية التحتية القابلة للتوسع المستندة إلى السحابة في بنية تكنولوجيا المعلومات التقليدية المحلية.
لضمان الأداء العالي وقابلية التوسع لتطبيقاتها عبر البيئات المختلفة، تحتاج المجموعات إلى إجراء اختبارات صارمة خلال دورات عمليات التطوير وتحديد أي مشكلات متعلقة بالبنية التحتية القديمة وحلها قبل الإطلاق.
على الرغم من توفر الأدوات التي تتيح رؤية شاملة لأداء التطبيق، إلا أن العديد من حلول تسليم التطبيقات لا تزال تعاني من صعوبة في إجراء التحليلات وإعداد تقارير دقيقة. عادةً، لا تتعلق هذه المشكلات بفعالية الحلول نفسها، ولكن بالحجم الهائل من البيانات التي تعتمد عليها التطبيقات الحديثة. وترتبط المشكلات أيضًا بصعوبة دمج البيانات ومعالجتها وتحليلها بطريقة يمكن أن توفر رؤى ذات مغزى.
لقد أصبحت حلول تسليم التطبيقات أساسية لمعظم بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة، ما يُمكن الأعمال الأساسية للمجموعات التي تدعمها. من العمل عن بعد، مرورًا بتعاون الموظفين، وصولاً إلى تقديم تجارب جديدة للعملاء، إليك نظرة على أبرز حالات استخدام تسليم تطبيقات المؤسسات.
يشكل تسليم التطبيقات أساسًا لبعض منصات التجارة الإلكترونية الأكثر نجاحًا في العالم، بما في ذلك Square وShopify وWix. وتعتمد المجموعات على حلول تسليم التطبيقات المختلفة لإنشاء التطبيقات التي تدعم المعاملات عبر الإنترنت وتوزيعها، والتفاعل مع قواعد عملاء جديدة، وتحسين سلاسل التوريد العالمية المعقدة وغيرها.
تعتمد تطبيقات التقنية المالية، المعروفة باسم "التكنولوجيا المالية"، على تسليم التطبيقات لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الخدمات المصرفية بالتجزئة وإدارة المحافظ والمزيد. وتتطلب تطبيقات التكنولوجيا المالية التوافرية العالية والأمان والاستجابة في الوقت الفعلي التي توفرها حلول تسليم التطبيقات الحديثة.
أصبحت حلول تسليم التطبيقات أمرًا حساسًا لشركات التواصل الاجتماعي التي تتطلع إلى الاستفادة من التقنيات لبناء تجارب جديدة للعملاء. ويستخدم ملايين المستخدمين حول العالم تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Snapchat وTikTok وInstagram لاستهلاك المحتوى وإنتاجه كل ثانية. كما يضمن تسليم التطبيقات إمكانية وصولهم إلى المحتوى الخاص بهم بسرعة وأمان من أجهزتهم المفضلة.
من أجهزة تعقب اللياقة البدنية إلى أجهزة تنظيم ضربات القلب أو التطبيقات التي تسمح للعاملين في حالات الطوارئ بالوصول إلى السجلات الصحية للمرضى عن بُعد، تعتمد مجموعات الرعاية الصحية الآن على تقديم التطبيقات لبعض من أكثر قدراتها تقدمًا. على سبيل المثال، تسمح شبكات وحدات التحكم في تسليم التطبيقات (ADNs) الموثوقة لتطبيقات الرعاية الصحية القوية بنقل البيانات السرية بشكل آمن في زمن شبه حقيقي، ما يعزز الرعاية عن بُعد ويضمن الامتثال للوائح سيادة البيانات.
تساعد أدوات تسليم التطبيقات المؤسسات على منح موظفيها طرقًا جديدة لتحسين التعاون والإنتاجية في بيئات العمل المحلي والإعدادات عن بُعد. في العقد الماضي، استفادت تطبيقات مثل Asana وSlack وGoogle Docs من حلول تسليم التطبيقات لأتمتة كيفية مشاركة الموظفين للمعلومات والتعاون في الوقت الفعلي وتسجيل أوقات الحضور والانصراف، وتبسيط هذه العمليات.
