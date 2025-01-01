برامج إدارة الأشرطة

IBM Storage Archive يمكنك خفض تكاليف الأرشفة من خلال حماية البيانات بالفجوة الهوائية ونظام إدارة بيانات سهل وبسيط. تمكّن من الحصول على وصول مباشر ومرئي إلى البيانات المخزنة في محركات ومكتبات الأشرطة من IBM. لقد نجح الحل IBM Storage Archive في جعل تخزين البيانات على الأشرطة لا يقل سهولة عن التخزين على القرص العادي، من خلال دمج معيار تنسيق نظام ملفات الشريط الخطي (LTFS) لقراءة بيانات التعريف وكتابتها وتبادلها. استكشف IBM Storage Archive