المزايا التي يمكن أن تقدمها مكتبة TS4300 Tape Library لأعمالك
توفر مكتبة الأشرطة IBM® TS4300 Tape Library حلاً عالي الكثافة قابلاً للتوسع بدرجة عالية وسهل الإدارة، مصممًا للحفاظ على البيانات مخزنة بشكل آمن على المدى الطويل، مع المساهمة في تقليل التكاليف المرتبطة بمساحة مركز البيانات ومرافق الخدمات. يتيح تصميمها المعياري زيادة سعة الخرطوشة ومحرك الأقراص حسب الحاجة—مع إمكانية توسيع النطاق عموديًا حتى ست عشرة وحدة، بالإضافة إلى إمكانية توسع خراطيش الأشرطة الخطية المفتوحة (LTO) Ultrium ومحركات الأقراص ووحدات إمداد الطاقة الاحتياطية. توفر مكتبة IBM TS4300 حماية بيانات متقدمة تلبي متطلبات الأمن والامتثال.
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يتيح التصميم المعياري زيادة سعة الخراطيش ومحركات الأقراص حسب الحاجة. يمكن لمكتبة TS4300 التوسع عموديًا لتشمل حتى ست عشرة وحدة، مع قابلية التوسع لمجموعة خراطيش LTO Ultrium.
تدعم مكتبة TS4300 خراطيش بنظام WORM لتعزيز حماية البيانات الحديثة، كما توفر تشفيرًا مُدارًا من المكتبة باستخدام IBM Security Key Lifecycle Manager.
تعتمد مكتبة TS4300 على بنية برمجية مفتوحة المصدر ومدمجة، مما يسرّع عملية النشر ويسهّل الإدارة.
توفر مكتبة الأشرطة TS4300 حلاً عالي الكثافة قابلاً للتوسع بدرجة عالية وسهل الإدارة، مصممًا للحفاظ على البيانات مخزنة بشكل آمن على المدى الطويل، مع تقليل التكاليف المرتبطة بمساحة مركز البيانات ومرافق الخدمات.
توفر مكتبة TS4300 حماية بيانات معزولة عن الشبكة بشكل تلقائي، من خلال إنشاء نسخة من البيانات يصعب على المتسللين اختراقها، لتحصين أنظمتك ضد برمجيات الفدية ومنع تكرار دورة الإصابة.
مصفوفة مزوّدي البرمجيات المستقلين لمكتبات IBM Tape وخراطيش LTO
احصل على كل الدعم الذي تحتاج إليه لمكتبة TS4300 Tape Library من IBM.
تفضّل بزيارة مركز IBM System Storage Interoperation Center للاطلاع على الإمكانات التي يمكن أن تقدمها لك مكتبة TS4300 Tape Library من IBM.
حافظ على أعلى مستوى من التوافرية مع دعم تقني من الطراز الأول، واستمر في تشغيل أنظمة المهام الحساسة الخاصة بك بسلاسة.
تغلب على تحديات التخزين السحابي التي تواجهها باستخدام حل التخزين من الجيل التالي الذي يوفر سعة تخزين عالية وإدارة متكاملة.
يضمن محرك أقراص الأشرطة IBM LTO وصولاً سريعًا إلى البيانات، ويعزز أمانها، ويقلل من التكلفة الإجمالية لامتلاك البنية التحتية الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل، بالإضافة إلى دعمه لتشفير البيانات.
يمنحك IBM Storage Archive وصولاً مباشرًا وسهلاً ورسوميًا للبيانات المخزَّنة في محركات أقراص IBM tape ومكتباتها من خلال دمج معيار LFTS.
تحافظ مكتبة IBM Diamondback Tape Library على البيانات وتحميها باستخدام التخزين على الأشرطة عالي الكثافة، الذي يتميز بالاستدامة والمرونة الإلكترونية ضد الهجمات.
توفر خرطوشة البيانات IBM LTO Ultrium (LTO) سعة تخزين أكبر بنسبة 50% مقارنةً بالأجيال السابقة، ما يضمن الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والوصول السريع والموثوق إلى البيانات.