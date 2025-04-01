توفر مكتبة الأشرطة IBM® TS4300 Tape Library حلاً عالي الكثافة قابلاً للتوسع بدرجة عالية وسهل الإدارة، مصممًا للحفاظ على البيانات مخزنة بشكل آمن على المدى الطويل، مع المساهمة في تقليل التكاليف المرتبطة بمساحة مركز البيانات ومرافق الخدمات. يتيح تصميمها المعياري زيادة سعة الخرطوشة ومحرك الأقراص حسب الحاجة—مع إمكانية توسيع النطاق عموديًا حتى ست عشرة وحدة، بالإضافة إلى إمكانية توسع خراطيش الأشرطة الخطية المفتوحة (LTO) Ultrium ومحركات الأقراص ووحدات إمداد الطاقة الاحتياطية. توفر مكتبة IBM TS4300 حماية بيانات متقدمة تلبي متطلبات الأمن والامتثال.