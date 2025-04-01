خراطيش بيانات أشرطة التخزين IBM LTO Ultrium

سعة تخزين كبيرة للحفاظ على البيانات على المدى الطويل

توفِّر خرطوشة بيانات IBM LTO Ultrium 9 (LTO 9) سعة تخزين أكبر بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، ما يضمن حفظ البيانات على المدى الطويل والوصول إليها بسرعة وموثوقية. يوفِّر الجيل التاسع من وسائط أشرطة LTO Ultrium سعة تخزين أصلية تبلغ 18 تيرابايت، وسعة مضغوطة تصل إلى 45 تيرابايت، ما يعزِّز الكفاءة والأداء بشكل أكبر.

يمنحك شراء خراطيش بيانات LTO من IBM راحة البال من خلال الحصول على وسائط من شركة رائدة وموثوق بها في تكنولوجيا الأشرطة.

اكتشِف كيف تساعدك وسائط LTO Ultrium على إدارة النمو الهائل للبيانات، والحفاظ على وصول سريع وموثوق به إلى البيانات، وضمان استمرارية الأعمال.