في ظل النمو المتسارع للبيانات، برزت التكلفة والأمان كتحديات ملحوظة في التخزين. تستطيع تقنية الأشرطة مساعدة الشركات بمختلف أحجامها على مواجهة هذه التحديات من خلال توفير حل تخزين بيانات منخفض التكلفة وكبير السعة.

تعتمد مجموعة IBM Stand Alone Drive على أحدث تقنيات Linear Tape-Open (LTO) Ultrium، وهي مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع تزايد متطلبات البيانات في حالات استخدام الأشرطة الحديثة، مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء (IoT) والأرشفة النشطة للملفات. ويُعَد هذا خيارًا ممتازًا عندما تحتاج إلى نسخ احتياطي وتخزين أرشيفي منخفض التكلفة للبيانات.