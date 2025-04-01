IBM Z معالج المعلومات المتكامل (zIIP)

ولتمكين الذكاء الاصطناعي أحمال التشغيل، تتضمن قائمة أهلية zIIP Python-تشتمل قائمة الأهلية على -تساعد العملاء، خاصة أولئك الذين يعملون في Python للذكاء الاصطناعي على الاستمرار في التوسع بسلاسة.



لم يعد متطلب نسبة 2:1 zIIP إلى المعالج المركزي (CP) ساريًا للاستفادة على نطاق أوسع من محرك zIIP المتخصص. يتيح هذا التغيير للعملاء توسيع نطاق أحمال التشغيل التي تستخدم zIIPs، بما في ذلك IBM z/OS Containers الامتدادات (القدرة على تشغيل Linux مباشرة في IBM z/OS).