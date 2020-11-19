منصة IBM Z للتعليم والتدريب
احصل على مهارات الكمبيوتر المركزي التي تحتاجها لتحقيق أقصى استفادة من استثماراتك في خوادم وبرامج IBM Z
انضم إلى مجتمع IBM Z سجِّل في IBM Z Xplore
رسم بياني لثلاثة أشخاص ينظرون إلى شاشة تعمل باللمس، متصلة بالسحابة والخوادم والتطبيقات اتصالًا آمنًا تمامًا
لماذا تستثمر في مهارات الكمبيوتر المركزي؟

توفر ®IBM Z منصة لتقنية المعلومات تتميز بالأمن والمرونة والرشاقة لمساعدتك على التحكم في التحول الرقمي الخاص بك. تقدم شركة IBM تدريبًا مخصصًا وشهادة وخبرة عملية حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من استثماراتك في هذه التقنية.

تعرَّف على كيفية تعاون IBM مع المجتمع الأكاديمي والعملاء والشركاء لبناء جيل جديد من المواهب.

 
تواصل مع أقرانك

ابدأ في بناء حياتك المهنية بالانضمام إلى مجتمع المطورين.
ما المقصود بالكمبيوتر المركزي؟

تُعَدّ مجموعة الكمبيوتر المركزي حساسة لقواعد بيانات الأعمال وخوادم المعاملات والتطبيقات التي تتطلب مرونةً وأمنًا وسرعة عالية.
انطلق في جولة تفاعلية لأجهزة الكمبيوتر المركزية من IBM
بناء مهارات الكمبيوتر المركزي البدء

احصل على خبرة عملية وطوّر مهارات قيّمة واحصل على شارات رقمية. لا يشترط معرفة مسبقة.

 ﻿Mainframe Skills Depot

استمتع بتجربة المحتوى العملي والمختبرات واحصل على شارات وشهادات ذات رصيد نقاط معترف بها صناعيًّا لبناء المهارات المطلوبة.

 ابدأ الترميز

استفد من البرامج التعليمية وأنماط رموز التعليمات البرمجية وسلاسل التعلم والمزيد.

 كن أحد مسؤولي تقنية المعلومات

ابدأ حياتك المهنية كمسؤول باستخدام هذه المجموعة من الأصول التعليمية.

 تحديث التطبيقات

تعرَّف على كيفية تحديث التطبيقات باستخدام أحدث التقنيات وإجراء التغييرات بسرعة سير الأعمال.

 تطبيقات التخطيط البنيوي

تعرَّف على كيفية تصميم أحمال تشغيل المؤسسة وتكاملها مع السحابة المتعددة الهجينة.

 التحوّل في عمليات التطوير

حسّن كل مرحلة من مشاريع عمليات التطوير باستخدام هذه المجموعة الثرية بمواد التمكين التقنية.

 برنامج تسريع التدريب المهني

استفد من برنامج تسريع التدريب المهني المجاني الخاص بنا لتدريب المواهب الجديدة.

 ابحث عن جميع تدريبات أنظمة IBM Z
IBM Z Global Student Hub 
اكتشف فرص الوظائف يمكن للطلاب استكشاف وظائف الحوسبة المؤسسية والاستعداد لمستقبل العمل في مركز مجتمعنا. ستجد ثروة من الموارد تشمل المدونات والمناقشات والأحداث ومقاطع الفيديو ومكتبة ثرية بالمقالات الفنية والبرامج التعليمية. انضم إلى أكثر من 4000 عضو، ينطلقون في المسار الوظيفي باستخدام أنظمة IBM Z. انضم إلى Student Hub
تدريب IBM z/OS احصل على شهادة معتمَدة

احصل على برنامج شارة IBM z/OS® Mainframe Practitioner الذي يتميز بتجربة معملية عملية باستخدام نظام IBM Z المباشر.

 تعرَّف على z/OS

شاهد مقاطع الفيديو التعليمية التي تغطي أساسيات IBM Z ونظام التشغيل IBM z/OS.

 احصل على شهادات z/OS المعتمدة

احصل على شهادات من مدربين ذوي خبرة من معهد متخصصي مركز البيانات.
تعليم مهارات الكمبيوتر المركزي
مواد الدورة التدريبية

مكتبة شاملة من العروض التقديمية والمختبرات والتمارين العملية التي تساعدك على اكتساب المهارات الأساسية.

استكشف Enterprise Computing Kickstart السحابة الأكاديمية

الموارد التي يمكن للأكاديميين والطلاب الوصول إليها باستخدام z/OS مجانًا لأغراض التدريس والبحث.

سجًل في IBM Z Academic Cloud مركز المعلمين

الوجهة الشاملة لمعلمي IBM Z للتعاون والعثور على الموارد النافعة.

انضم إلى مركز المعلمين
احصل على الخبرة العملية

تَحَدَّ طلابك من خلال ورش العمل العملية وفعاليات الهاكاثون التي تركز على تقنيات أنظمة IBM Z. تتيح هذه الجلسات الشيقة للطلاب فرصة اكتساب المهارات المهمة في الصناعة، والعمل مباشرةً مع تقنيات IBM Z والفوز بالجوائز.

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