سواء كنت جديدًا في مجال تقنية المعلومات والكمبيوتر المركزي أو كنت ترغب في تطوير مهاراتك، فإن منصة Mainframe Skills Depot تجعل اختيار مسار التعلّم أمرًا بسيطًا من خلال تنظيم التعلم في ثلاثة أدوار وظيفية أساسية:

مسؤول نظام الكمبيوتر المركزي: تعرّف على كيفية ضمان مدة التشغيل والأداء والموارد وتأمين الكمبيوتر المركزي بمهارات مثل CICS وDb2 وIMS وغير ذلك الكثير.

تعرّف على كيفية ضمان مدة التشغيل والأداء والموارد وتأمين الكمبيوتر المركزي بمهارات مثل CICS وDb2 وIMS وغير ذلك الكثير. مطور تطبيقات الكمبيوتر المركزي: تعرّف على كيفية الحفاظ على تطبيقات مؤسستك وتحسينها ودعمها بمهارات تشمل COBOL وJava وPython وغير ذلك الكثير.

تعرّف على كيفية الحفاظ على تطبيقات مؤسستك وتحسينها ودعمها بمهارات تشمل COBOL وJava وPython وغير ذلك الكثير. مهندس التحديث: يُمكنك دمج تطبيقات الكمبيوتر المركزي في مؤسسات أكبر حجمًا، وتحديث شكل التطبيقات الحالية. كما ستتعرّف على الأنماط والقدرات المثبتة لدمج الذكاء الاصطناعي وواجهات API وأدوات DevOps ومشاركة المعلومات في الوقت الفعلي، من بين أساليب أخرى لتحديث التطبيقات.