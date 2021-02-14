بناء مورد للأسئلة والأجوبة من بياناتك باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لاستوديو watsonx.ai من IBM للذكاء الاصطناعي ووظائف مخزن البيانات في watsonx.data من IBM. استخلص رؤى تعتمد على البيانات لتسريع عملية اتخاذ القرار وتوفير استجابات سياقية تستند إلى معلومات في زمن شبه حقيقي.
بناء نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام watsonx.ai من IBM ←
الاستفادة من البيانات مع watsonx.data من IBM ←
تمكّن من نشر وكلاء الصوت وروبوتات المحادثة بسرعة باستخدام IBM watsonx Assistant، إنه تطبيق ذكاء اصطناعي حواري مدعوم بنماذج لغوية كبيرة. ويُمكنك أيضًا تقديم دعم الخدمة الذاتية التلقائي عبر القنوات ونقاط الاتصال، ما يتيح التكامل مع أدوات العمل الأخرى.
استخدم بيانات عملك وتمكّن من بناء نماذجك وتدريبها وضبطها ونشرها في watsonx.ai ودمجها في برامج الدردشة الآلية الموجودة لديك للمساعدة في تقديم استجابات سياقية. وراقب نماذجك باستمرار للتأكد من دقتها وانحرافها وتحيزها باستخدام مجموعة أدوات watsonx.governance من IBM لحوكمة الذكاء الاصطناعي.
بناء نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام watsonx.ai من IBM ←
التحكم في الذكاء الاصطناعي باستخدام watsonx.governance من IBM ←
تمكّن من تحسين إنتاجية المطورين باستخدام التعليمات البرمجية التي يوصي بها الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى مدخلات اللغة الطبيعية أو مصدر الرمز الحالي. مع IBM watsonx Code Assistant، يُمكنك المساعدة في تقليل تعقيد الترميز؛ لتتيح لفرق التطوير التركيز على تحقيق القيمة للأعمال.
يُمكنك بناء نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام استوديو watsonx.ai للذكاء الاصطناعي لاستخراج رؤى من البيانات المنظمة وغير المنظمة المخزنة في watsonx.data أو في أي مكان آخر. واكتشف الأنماط لوضع تنبؤات أفضل وتسريع عملية اتخاذ القرارات للمساعدة في دفع عجلة النمو والكفاءة.
بناء نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام watsonx.ai من IBM ←
الاستفادة من البيانات مع watsonx.data من IBM ←
استخدم استوديو الذكاء الاصطناعي watsonx.ai لبناء نماذج لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى مثل أفكار الحملات التسويقية والمبيعات ورسائل البريد الإلكتروني والمدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير الآلية والنصوص وغير ذلك الكثير. باستخدام watsonx.governance، يُمكنك رصد نماذجك للتحقق من دقتها، وخلوها من النزعات والتحيز.
بناء نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام watsonx.ai من IBM ←
التحكم في الذكاء الاصطناعي باستخدام watsonx.governance من IBM ←
استكشف مكتبة نماذج الأساس في watsonx.ai، استوديو الذكاء الاصطناعي الخاص بنا، إنه يضم العديد من مكتبات HuggingFace مفتوحة المصدر، ونماذج من مزودي الجهات الخارجية مثل Meta وMistral، وسلسلة نماذج IBM granite. ولقد تم تدريب نماذج IBM granite على بيانات مؤسسية موثوق بها تشمل البرمجة والقانون والأكاديميات والإنترنت والشؤون المالية. وتمتع بالاختيار والمرونة في تحديد الطراز الذي يناسب احتياجات عملك.
استكشف نماذج الأساس في watsonx.ai ←
تعرّف على المزيد عن IBM Granite ←
يُمكنك توحيد بيانات عملك وتنظيمها وإعدادها باستخدام watsonx.data لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي. كما يُمكنك تشغيل حالات الاستخدام مثل نموذج التوليد المعزّز بالاسترجاع على نطاق واسع مع مجموعات كبيرة من بياناتك الموثوق بها والمحكومة مع تمكين التكامل مع قواعد البيانات والأدوات ومجموعات البيانات الموجودة لديك.
يُمكنك تبسيط عمليات الامتثال وإدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي بالكامل باستخدام مجموعة أدوات IBM watsonx.governance. ويُمكنك أيضًا الكشف بطريقة استباقية عن المخاطر وتخفيفها، مثل العدالة والتحيز والانحراف، مع إدارة نماذج الذكاء الاصطناعي من مختلف مقدمي الخدمة.
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