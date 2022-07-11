ووفقًا لـ G2 Crowd وIDC وGartner، فإن IBM' watsonx Assistant هو أحد أفضل بناة روبوتات المحادثة في المجال مع ريادة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتكامل بين القدرات.

يعد نموذجنا المحسّن للكشف عن النوايا أسرع وأكثر دقة من نماذجنا السابقة، حيث يجمع بين تقنيات التعلم الآلي التقليدية والتعلم التحوّلي والتعلم العميق في نموذج متماسك يستجيب بشكل كبير في وقت التشغيل. واستنادًا إلى دراسة (الرابط موجود خارج IBM)، فإن هذا النموذج أيضًا أكثر دقة من منافسي IBM الرئيسيين، حيث يتفوق على Google Dialogflow بنسبة 5.6% وMicrosoft LUIS بنسبة 14.7%.

لا يتفوق نموذجنا على منافسينا فحسب، بل إن IBM' watsonx Assistant يجعل من السهل للغاية بدء تشغيل المعلومات التكنولوجية بسهولة فائقة مجموعة من الموارد، مثل القوالب، والتكامل بنقرة واحدة، والبرامج التعليمية الموجهة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها. IBM watsonx Assistant تتكيف مع احتياجات العميل.