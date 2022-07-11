تجربة تسوق جذابة مع روبوت المحادثة المحادثة بالتجزئة
الذكاء الاصطناعي التنائي التوليدي روبوتات المحادثة تغذي تجربة التسوق الهجين التي يطلبها عملاء اليوم
ابدأ التجربة المجانية تقدير عائد الاستثمار
المتسوقون قادرون على الدردشة مع تجار التجزئة أينما كانوا
مدعوم بالذكاء الاصطناعي روبوت المحادثة المحفوظ بالتجزئة لرحلات تسوق مبسطة

يمكن لمساعدات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدات الذكاء الاصطناعي التوليدي لـ "بيزنس بالتجزئة" أن تجعل التسوق أسرع وأسهل وأدق من أي وقت مضى. IBM watsonx Assistant يرتقي بالمتسوق من خلال مساعدي التوليدي الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتيح لك إمكانية التسوق دون احتكاك.

  • تتيح عمليات التكامل السلس مع الأنظمة الخلفية للمساعدين توجيه العملاء بتوصيات مخصصة ومحدثة وزيادة المبيعات
  • إجابات دقيقة وملائمة للسياق ومهام تلقائية للحصول على دعم موثوق به على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
  • التحليلات المعقدة للرؤساء على تفضيلات العملاء، ونقاط الألم، و أداة حظر و التعليقات
  • نشر سريع مع أداة إنشاء المحادثات بدون تعليمات برمجية وقوالب ما قبل البناء
 تعرف على المبلغ الذي يمكن أن يوفره لك مساعد watsonx Assistant
النتائج تسريع الجيل يقود الجيل %40 زيادة المحفظة شارك

من المرجح أن ينفق المستهلكون 40٪ أكثر مما خططوا له في الأصل عندما تكون تجربة البيع بالتجزئة مخصصة للغاية لاحتياجاتهم.

المصدر: جوجل

 

 %40 زيادة المشاركة

وقد استفادت شركة Camping World من watsonx Assistant روبوت المحادثة بالتجزئة لزيادة مشاركة العملاء بنسبة 40% عبر جميع المنصات.

 اقرأ دراسة الحالة %33 زيادة الكفاءة

زادت كفاءة الوكيل في Camping World بنسبة 33% مع مساعد watsonx Assistant، مما أدى إلى تقليل وقت الانتظار الإجمالي إلى 33 ثانية فقط.

 اقرأ دراسة الحالة

تقديم دعم العملاء المتفوق

إبلاغ كل تفاعل توجيه كل تجربة تقديم المشورة في كل الاحتمالات
ما يمكنك فعله
دمج أدواتك تزويد العملاء بإمكانية الوصول العالمي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال توحيد أنظمة دعم العملاء الحالية وحصد جميع البيانات المتاحة لتعزيز القدرات الذاتية للخدمة وضمان الحصول على إجابات متسقة ومراعية للسياق. تعرّف على عمليات التكامل
الاستفادة من بيانات العملاء قم بإنشاء المزيد من التخصيصات ذات الصلة بالتجزئة بالتجزئة تجربة تجربة. تقوم روبوتات الذكاء الاصطناعي المساعدة من watsonx Assistant بجمع البيانات ذات الصلة من كل تفاعل مع العملاء ويمكنها المساعدة في ضمان تطبيق هذه الرؤى بطرق فعالة ومربحة. تعرّف على التحليلات
سحب البساطة باستخدام watsonx Assistant ، يمكن للفرق الداخلية أو المتعاقدين الخارجيين إنشاء تدفقات محادثة متقدمة وصيانتها دون أي معرفة بالبرمجة - فقط قم بإجراء عملية وضع. تعلم كيفية بناء
إن ما قمنا به في الأسابيع القليلة الماضية - وهو ما سيغير اللعبة بالنسبة لنا - هو محادثتنا الاستباقية عبر الإنترنت وقدرتنا على توجيه العملاء للتحدث معنا والمشاركة في شراء مبيعات المركبات الترفيهية. Brenda Wintrow نائب الرئيس الأول للمبيعات وتجربة العملاء عالم التخييم اقرأ القصة كاملة
دراسات الحالة
عالم التخييم

مكنت إعادة تخيل تجربة العملاء المعاد تصورها مع مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساعد افتراضي من زيادة كفاءة الوكيل بنسبة 33% وتحديث المعلومات مركز الاتصالات.
ستيكتس

يقوم Stiky، الذكاء الاصطناعي مساعد افتراضي، بحل ما يصل إلى 90% من الاستفسارات تلقائيًا، ويوفر على مدار الساعة خدمة العملاء بمتوسط 165 محادثة يوميًا.
الأكثر مبيعاً في الهند

يساعد الذكاء الاصطناعي التقني في تعزيز الموضة، ويساعد على التنبؤ بالصيحات الكبيرة القادمة وأهم الأنماط والألوان ونسب المقاسات.

الأسئلة الفنية

ووفقًا لـ G2 Crowd وIDC وGartner، فإن IBM' watsonx Assistant هو أحد أفضل بناة روبوتات المحادثة في المجال مع ريادة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتكامل بين القدرات.

يعد نموذجنا المحسّن للكشف عن النوايا أسرع وأكثر دقة من نماذجنا السابقة، حيث يجمع بين تقنيات التعلم الآلي التقليدية والتعلم التحوّلي والتعلم العميق في نموذج متماسك يستجيب بشكل كبير في وقت التشغيل. واستنادًا إلى دراسة (الرابط موجود خارج IBM)، فإن هذا النموذج أيضًا أكثر دقة من منافسي IBM الرئيسيين، حيث يتفوق على Google Dialogflow بنسبة 5.6% وMicrosoft LUIS بنسبة 14.7%.

لا يتفوق نموذجنا على منافسينا فحسب، بل إن IBM' watsonx Assistant يجعل من السهل للغاية بدء تشغيل المعلومات التكنولوجية بسهولة فائقة مجموعة من الموارد، مثل القوالب، والتكامل بنقرة واحدة، والبرامج التعليمية الموجهة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها. IBM watsonx Assistant تتكيف مع احتياجات العميل.

مع مساعد watsonx Assistant، لا حاجة للمطورين. تساعدك هذه المنصة البديهية على بدء التشغيل في دقائق معدودة من خلال واجهة سهلة الاستخدام والتكاليف التشغيلية البسيطة. قم بتخصيص روبوت المحادثة الخاص بك بسهولة ليتماشى مع الهوية البصرية لعلامتك التجارية وشخصيتك, ثم قم بتضمين المعلومات التكنولوجية بشكل حدسي في موقع الويب الخاص ببنككك أو التطبيق المحمول الخاص بك بقص ولصق بسيط. صُمم للتجزئة بالتجزئة باستخدام ®IBM الأمان والمرونة المدمجة في للتجزئة بالتجزئة يفهم أي لغة مكتوبةwatsonx Assistant وهو مصمم للنشر العالمي الآمن والآمن. قم بتشغيل تكنولوجيا المعلومات اليوم وقم بتمكين فريقك من تحقيق الفائدة المرجوة من عملاء الخدمات المصرفية الأكثر سعادة, زيادة المبيعات وفرص الاحتفاظ بالعملاء، وزيادة كفاءة وفعالية القوى العاملة العالمية - دون الحاجة إلى توظيف متخصص.

Watson لا مثيل لها في تقديم قنوات اتصال متعددة القنوات عالية التأثير لعملائك من عملاء البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية, إلى التطبيق، مثل Facebook Messenger و Intercom و Slack و SMS مع Twilio و WhatsApp و Hubspot و Wordpress ، وغيرها. وبالطبع، يقوم التكامل السلس بتوجيه العملاء إلى أنظمة الاتصال الهاتفي وخدمة العملاء (أنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية) عندما يحتاجون إليها.

watsonx Assistant في مركز بنية الدعم لديك، مما يضمن استمتاع العملاء بتجربة متسقة وعالية الجودة في كل مرة يتفاعلون فيها مع علامتك التجارية. يربط نهجنا الفريد من نوعه في هندسة التوحيد بين الأدوات المناسبة لتقديم تجربة متسقة للعلامة التجارية في كل مرة يتفاعل فيها العميل مع علامتك التجارية. watsonx Assistant يعمل أيضًا كمصدر للبيانات للتخصيص الفائق ووجهة للأتمتة، مما يساعد على تحسين وزيادة التخصيص للملف الشخصي الفريد لكل مستخدم.

لم تكن تجربة العملاء أكثر حيوية من أي وقت مضى، ولم تكن طلبات المتسوقين أعلى من أي وقت مضى. مع تحول العديد من المتسوقين الآن إلى نموذج مختلط، فإنهم يتوقعون الوصول الفوري إلى البيانات المعقدة مثل مستويات المخزون في الوقت الفعلي ومخططات مقارنة المنتجات.

وفي الوقت نفسه، يتوسع سوق التجزئة بالتجزئة ليشمل منافسين جدد يهددون بمزيد من التآكل في السوق بعيداً عن تجار التجزئة التقليديين. يجب على تجار التجزئة الاستمرار في إيجاد طرق جديدة لإشراك الجمهور, تزويدهم بالمعلومات ووظائف الخدمة الذاتية التي يحتاجون إليها (دون الحاجة إلى انتظار مساعد مبيعات لمساعدتهم)، وتوصيات ذات صلة بالسياق بناءً على سجل التسوق.
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