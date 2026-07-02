مستوى التحكم الوكيل في IBM watsonx Orchestrate: مكان واحد للتحكم في كل وكلاء الذكاء الاصطناعي

لا يقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي القيمة الحقيقية إلا عندما تتمكن من رؤية ما يفعلونه، والتحكم في سلوكهم، وتوسيع نطاق ما يحقق نجاحًا. بالنسبة لمعظم المؤسسات ، فإن هذه الفجوة بين بناء الوكلاء وتشغيلهم بشكل موثوق في الإنتاج هي النقطة التي يتوقف فيها الزخم.

في يونيو 2026، تقدم IBM watsonx Orchestrate على AWS وIBM Cloud مستوى التحكم الوكيل، وهو تجربة مركزية لتشغيل وحوكمة وتوسيع نطاق وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر بيئة مؤسستك بأكملها. باستخدام مستوى التحكم الوكيل، يمكنك الحصول على رؤية شاملة لما يفعله وكلاؤك، وعناصر تحكم مدمجة للتحكم في سلوكهم، وكتالوج مشترك لتوسيع نطاق إعادة الاستخدام عبر مؤسستك وجدولة أصلية لأتمتة العمل المتكرر، كل ذلك في مكان واحد.

تم تصميم مستوى التحكم الوكيل ليكون مفتوحًا، لذا فهو يعمل مع الوكلاء والأدوات والأنظمة التي تستخدمها بالفعل. ويتم دمجه عبر مهام سير العمل والبيانات والتطبيقات التي تستخدمها بالفعل. وهو موثوق، مع توفر عناصر تحكم مدمجة للأمن والحوكمة والامتثال تتيح لك تشغيل الذكاء الاصطناعي بثقة عبر بيئات السحابة والبيئات المحلية.