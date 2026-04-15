تجارب في القمة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل

رحلات ضيافة مميزة وعمليات جبلية أكثر ذكاءً، مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل
يرحب منتجع Serre Chevalier، إحدى أكبر الوجهات الجبلية طوال العام في جبال الألب الجنوبية والموقع الرئيسي ضمن مجموعة Compagnie des Alpes، بالزوار الذين نمت توقعاتهم بشكل مطرد بالتوازي مع ما يقدمه المنتجع. ومع توسع نطاق التجربة، أصبحت نقطة الاتصال الأساسية—اختيار بطاقة التزلج المناسبة أمرًا معقدًا بشكل غير متوقع. يعتمد ما يبدو أنه خيار بسيط على متغيرات متعددة، بما في ذلك منطقة التزلج والمدة ومستوى الخبرة والظروف الموسمية. أدت هذه الفروق الدقيقة إلى ظهور عدد كبير من الأسئلة الروتينية، خاصة خلال فترات الذروة، ما يشير إلى أن الزوار يجدون صعوبة في الشعور بالثقة في اختياراتهم.
كان المنتجع يعتمد على جيل سابق من تقنيات المساعد الرقمي لدعم هذه التفاعلات، وعلى الرغم من أنها خدمت الزوار بشكل جيد لعدة مواسم، فإن طبيعة الاستفسارات قد تطورت. فقد أصبحت الأسئلة أكثر تنوعًا، وأكثر اعتمادًا على السياق، بالإضافة إلى تعدد اللغات بشكل متزايد، ما أدى إلى تجاوز إمكانات الأداة الحالية وتطلب تدخل فرق خدمة العملاء بشكل متكرر. لم يكن التحدي يكمن في فشل الحل السابق؛ بل في أن احتياجات المنتجع التشغيلية والتجريبية قد تجاوزت ما صُمم النظام القديم لتقديمه.
كان وراء الحاجة الفورية لتبسيط اختيار تذاكر التزلج طموحٌ أوسع يتمثل في ضمان أن تكون رحلة الزوار واضحة وسهلة ومطمئنة منذ اللحظة التي يبدأ فيها التخطيط للرحلة. كان منتج Serre Chevalier يريد أن يتمكن الضيوف من اتخاذ القرارات الأساسية بسرعة وسهولة، ما يقلل من المشكلات في وقت مبكر من العملية حتى تبدأ تجربة الإقامة الشاملة بشكل إيجابي.
لمعالجة التعقيد المتزايد لاستفسارات الزوار وتوفير بداية أكثر سلاسة لرحلة الضيوف، تعاون Serre Chevalier مع IBM وشريك الأعمال Next Decision لتطوير حل ذكاء اصطناعي وكيل مدعوم من IBM watsonx Orchestrate® على IBM Cloud®. وبالتعاون مع IBM Client Engineering، اتفقت الفرق مبكرًا على الأهداف وسير العمل ومدخلات البيانات التي يحتاج النظام إلى تنسيقها. ومع إرساء هذا الأساس، تحرك المشروع بسرعة: بدأت التجربة الجديدة في غضون أسبوعين ونصف تقريبًا، وهو جدول زمني سريع غير عادي لعملية نشر تتضمن أنظمة وعناصر ذكاء اصطناعي متعددة.
كان التنفيذ في حد ذاته جهدًا تعاونيًا، حيث قادت شركة Next Decision أعمال الإنشاء والتكامل، مستفيدة من معرفتها بأنظمة المنتجع ورحلة الزوار. كما تعاونت IBM مع الفريق لتقديم خبرة في المنتجات، وإرشادات البنية، والدعم الفني العملي، ما ساعد على تحسين كيفية تفكير وكلاء الذكاء الاصطناعي واسترجاع المعلومات والتفاعل مع الضيوف.
وعندما أصبح الحل جزءًا من الاستخدام اليومي، تبنى منتجع Serre Chevalier إمكانات إضافية ضمن مجموعة منتجات IBM watsonx™ لتعزيز الموثوقية والرقابة. يستخدم المنتجع الآن IBM watsonx.governance® لمنح فرق التسويق والعمليات رؤية أوضح من خلال لوحات معلومات محسنة ومراقبة متعددة النماذج اللغوية الكبيرة. كما يعتمد على IBM watsonx.ai™ لأتمتة مهام جمع البيانات المتكررة، بما في ذلك المهام الروتينية اليومية لجمع البيانات من المواقع لتغذية سير العمل التشغيلية الأساسية.
تجربة الذكاء الاصطناعي نفسها مبنية كمجموعة منسقة من الوكلاء وليس كمجرد روبوت محادثة تقليدي. يفسر هؤلاء الوكلاء مقاصد الزوار، ويصلون إلى المعرفة ذات الصلة، ويشغلون أدوات داعمة مثل أدوات بسيطة بلغة Python لجمع أو معالجة المعلومات في الوقت الفعلي. يتيح هذا التصميم القائم على الوكلاء للنظام إمكانية توجيه الزائرين خلال عملية اختيار تذاكر التزلج، وتخطيط الرحلة، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة العملية بمزيد من الوضوح والتفصيل.
وبفضل دمجها مباشرة في موقع Serre Chevalier الإلكتروني، تلبي هذه التجربة احتياجات الزوار في نقطة طبيعية من رحلة التخطيط وتوفر دعمًا بسيطًا من دون الحاجة إلى تغيير القنوات أو البحث عن المعلومات.
منذ بداية موسم الشتاء، تعامل وكيل الذكاء الاصطناعي مع أكثر من 1500 محادثة مع العملاء، ما قلل من أحمال التشغيل الروتينية لفرق الخدمة. يمنح هذا التحول المستشارين مزيدًا من الوقت للتركيز على التفاعلات المعقدة أو عالية القيمة. كما تحسنت سرعة استجابة الخدمة، حيث عولج 94% من مطالبات الزوار في أقل من 48 ساعة، ما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام من حيث الكفاءة وجودة الدعم. وقد عززت أعمال التحسين المبكرة التجربة أكثر، حيث قللت زمن الاستجابة من 6–8 ثوانٍ إلى حوالي ثانية واحدة، ووفرت تدفق تفاعلات أسرع وأكثر بديهية للضيوف الذين يخططون لإقامتهم.
ما بدأ كمبادرة هادفة لرعاية العملاء أصبح مخططًا للعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يوضح كيف يمكن للتنسيق أن يربط المهام والأنظمة والمعرفة عبر المنتجع. يعمل منتجع Serre Chevalier حاليًا على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الوكيل ليشمل مجالات إضافية، حيث يُجرى العمل على نماذج أولية لمراقبة الثلوج الاصطناعية، ما يتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي إمكانية المساعدة على تفسير الظروف ودعم الفرق التشغيلية خلال موسم الشتاء. كما تستكشف الفرق أتمتة عمليات الموارد البشرية لدعم القوى العاملة الموسمية الكبيرة في المنتجع بشكل أفضل—باستخدام سير عمل منسقة قائمة على الوكلاء لتبسيط عملية التوظيف، وتوفير المعلومات ذات الصلة بسرعة، وتقليل المهام الإدارية المتكررة.
تُعد إدارة المعدات مجالاً آخر ينطوي على فرص كبيرة للدعم القائم على الذكاء الاصطناعي. فنظرًا إلى كمية المعدات الموزعة على الجبل، يقيّم المنتجع لوحات معلومات الصيانة التنبئية التي تعمل بواسطة watsonx Orchestrate™ للمساعدة على مراقبة وإدارة هذه الأصول. ويجري حاليًا العمل على البنية لتحديد أفضل طريقة لدمج هذه الإمكانات في الأنظمة الحالية. ومع زيادة هذه الفرص، بدأ Serre Chevalier في تشكيل نموذج تشغيلي أكثر ترابطًا يستخدم الذكاء الوكيل ليس فقط في تفاعلات الزوار، ولكن في الوظائف الأساسية التي تحافظ على استمرارية العمل على الجبل.
تأسس Serre Chevalier في عام 1941، وهو أحد أشهر المنتجعات الجبلية الشتوية والصيفية في فرنسا. يقع المنتجع عند بوابات حديقة Ecrins National Park في جبال الألب الجنوبية، ويتميز واديه بتضاريس متنوعة—بدءًا من التزلج وسط الصنوبر والغابات إلى مناطق التزلج الحر والتزلج الليلي على منحدر Vauban المدرج في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)—ويمتد عبر بلديات Le Monêtier‑les‑Bains، وVilleneuve، وChantemerle، وBriançon.
Next Decision هي شركة استشارية وشريك أعمال لشركة IBM متخصصة في تقنيات صناعة القرار وذكاء الأعمال. تتخذ الشركة من فرنسا مقرًا لها، وتدعم المؤسسات في مشاريع ذكاء الأعمال والبيانات التي تركز على المستخدم، وتغطي قطاعات مثل الطاقة، والصناعة، والبنوك، والتأمين، والبيع بالتجزئة، والنقل، والقطاع العام.
