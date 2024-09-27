تضيف مجموعة IBM zSecure Suite طبقات من ضمان الأمان - بما في ذلك عمليات التدقيق والتنبيهات والإدارة والإبلاغ والمصادقة - والتي تعزز إدارة المخاطر والأمن في أجهزة IBM Z والبرامج والمحاكاة الافتراضية وبرامج إدارة الأمن الخارجية القياسية (ESMs) مثل IBM RACF وCA ACF2 وCA Top Secret.
تعمل مجموعة zSecure Group على أتمتة المهام الإدارية الأمنية للمساعدة على زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء، والكشف عن التهديدات الداخلية والخارجية، وإصدار تنبيهات في الوقت الفعلي تقريبًا، ومراقبة الامتثال.
أتمتة المهام الإدارية الأمنية للمساعدة على زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء.
إدارة الامتثال للوائح والمعايير مع حوكمة فعالة للهوية.
الكشف عن التهديدات، وإصدار تنبيهات في الوقت الفعلي تقريبًا، ومراقبة الامتثال، مثل استخدام التشفير المنتشر للتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
مصادقة قوية آمنة لتعزيز عناصر التحكم في المستخدم مع التكامل لسهولة الإدارة.
فرض امتثال الكمبيوتر المركزي للسياسات من خلال عناصر تحكم دقيقة لأوامر RACF.
يمكنك الكشف عن الأحداث والتعرضات الأمنية والإبلاغ عنها على الكمبيوتر المركزي لبرامج إدارة أمن المؤسسة (ESM).
يمكنك تقليل النفقات العامة لإدارة المخاطر الأمنية من خلال مراقبة الكمبيوتر المركزي للبحث عن التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية، بما في ذلك التنبيهات.
إضافة طبقة سهلة الاستخدام فوق نظام RACF للمساعدة على تحسين الإدارة وإعداد التقارير.
توفير التكاليف من خلال تطبيق اللامركزية في إدارة RACF من خلال واجهة مستخدم رسومية تستند إلى Microsoft Windows.
الجمع بين وظيفة التدقيق والإدارة لبيئة الأجهزة الافتراضية.
تفاعل مع مستخدمي Z الحاليين لتتعلم كيفية حماية الكمبيوتر المركزي Z الذي تستخدمه. انضم إلى المجتمع الآن.
ابق على اطلاع على آخر المستجدات الأمنية المتعلقة بالكمبيوتر المركزي على مدونة Security Intelligence.
استعد للتفوق على التهديدات الأمنية.
سواء أكنت شركة ناشئة في طور النمو أو مؤسسة كبرى ناضجة، يمكن أن تساعدك IBM في تقييم احتياجاتك الأمنية الفريدة وتنفيذ التحسينات على بيئة الكمبيوتر المركزي لديك.