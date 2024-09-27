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بادر بتعزيز قدراتك المتعلقة باعتماد المستخدم، والكفاءة الإدارية، والامتثال للوائح الأمن الإلكتروني مع كشف التهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا للكمبيوتر المركزي الذي تستخدمه.
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شخص يستخدم الكمبيوتر في غرفة الصيانة

تضيف مجموعة IBM zSecure Suite طبقات من ضمان الأمان - بما في ذلك عمليات التدقيق والتنبيهات والإدارة والإبلاغ والمصادقة - والتي تعزز إدارة المخاطر والأمن في أجهزة IBM Z والبرامج والمحاكاة الافتراضية وبرامج إدارة الأمن الخارجية القياسية (ESMs) مثل IBM RACF وCA ACF2 وCA Top Secret.

تعمل مجموعة zSecure Group على أتمتة المهام الإدارية الأمنية للمساعدة على زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء، والكشف عن التهديدات الداخلية والخارجية، وإصدار تنبيهات في الوقت الفعلي تقريبًا، ومراقبة الامتثال.

 
من يعرف عن حماية Z أكثر من موظفي Z؟
اقرأ صحيفة بيانات zSecure
المزايا تبسيط إدارة أمن الكمبيوتر المركزي

أتمتة المهام الإدارية الأمنية للمساعدة على زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء.

 

 تطبيق السياسة الأمنية للحد من المخاطر

إدارة الامتثال للوائح والمعايير مع حوكمة فعالة للهوية.

 أتمتة التدقيق والتنبيهات

الكشف عن التهديدات، وإصدار تنبيهات في الوقت الفعلي تقريبًا، ومراقبة الامتثال، مثل استخدام التشفير المنتشر للتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

 
استخدام منتجات الاعتماد
IBM Z Multi-Factor Authentication

مصادقة قوية آمنة لتعزيز عناصر التحكم في المستخدم مع التكامل لسهولة الإدارة.

 

 تعرف على المزيد عن IBM Z Multi-Factor Authentication
zSecure Command Verifier

فرض امتثال الكمبيوتر المركزي للسياسات من خلال عناصر تحكم دقيقة لأوامر RACF.

 

 تعرف على المزيد عن Command Verifier
zSecure Audit

يمكنك الكشف عن الأحداث والتعرضات الأمنية والإبلاغ عنها على الكمبيوتر المركزي لبرامج إدارة أمن المؤسسة (ESM).

 تعرف على المزيد عن zSecure Audit
zSecure Alert

يمكنك تقليل النفقات العامة لإدارة المخاطر الأمنية من خلال مراقبة الكمبيوتر المركزي للبحث عن التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية، بما في ذلك التنبيهات.

 

 تعرف على المزيد عن zSecure Alert
منتجات أتمتة الامتثال
zSecure Admin

إضافة طبقة سهلة الاستخدام فوق نظام RACF للمساعدة على تحسين الإدارة وإعداد التقارير.

 

 تعرف على المزيد عن zSecure Admin
zSecure Visual

توفير التكاليف من خلال تطبيق اللامركزية في إدارة RACF من خلال واجهة مستخدم رسومية تستند إلى Microsoft Windows.

 

 تعرف على المزيد عن مجموعة أدوات zSecure CICS
zSecure Manager for RACF® z/VM

الجمع بين وظيفة التدقيق والإدارة لبيئة الأجهزة الافتراضية.

 

 تعرف على المزيد عن zSecure Manager for RACF z/VM
الموارد مجتمع IBM Z

تفاعل مع مستخدمي Z الحاليين لتتعلم كيفية حماية الكمبيوتر المركزي Z الذي تستخدمه. انضم إلى المجتمع الآن.

 منشورات المدونة حول أمن الكمبيوتر المركزي

ابق على اطلاع على آخر المستجدات الأمنية المتعلقة بالكمبيوتر المركزي على مدونة Security Intelligence.

 أكاديمية IBM Security التعليمية

استعد للتفوق على التهديدات الأمنية.

 ورش عمل أمن الكمبيوتر المركزي من IBM

سواء أكنت شركة ناشئة في طور النمو أو مؤسسة كبرى ناضجة، يمكن أن تساعدك IBM في تقييم احتياجاتك الأمنية الفريدة وتنفيذ التحسينات على بيئة الكمبيوتر المركزي لديك.
منتجات ذات صلة خدمات IBM Z

يساعدك المستشارون التقنيون في Z على تصميم وبناء وتنفيذ أساس مؤسسة ذكية على نظام z/OS عالي التوفر.

 IBM Z Enterprise Security

يمكنك حماية بيانات عملك من التهديدات الإلكترونية - داخل مركز البيانات لديك وفي جميع أنحاء السحابة الهجينة التي تستخدمها.

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