تضيف مجموعة IBM zSecure Suite طبقات من ضمان الأمان - بما في ذلك عمليات التدقيق والتنبيهات والإدارة والإبلاغ والمصادقة - والتي تعزز إدارة المخاطر والأمن في أجهزة IBM Z والبرامج والمحاكاة الافتراضية وبرامج إدارة الأمن الخارجية القياسية (ESMs) مثل IBM RACF وCA ACF2 وCA Top Secret.

تعمل مجموعة zSecure Group على أتمتة المهام الإدارية الأمنية للمساعدة على زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء، والكشف عن التهديدات الداخلية والخارجية، وإصدار تنبيهات في الوقت الفعلي تقريبًا، ومراقبة الامتثال.