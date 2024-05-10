ما هي السحابة السيادية؟

نظرا لأن المزيد من المؤسسات تتطلع إلى حلول السحابة الهجينة لمساعدتها على تحقيق مبادرات التحول الرقمي الخاصة بها، أصبحت البيئات السحابية (وتحديدًا كيفية وصول المستخدمين إلى البيانات وتخزينها واستخدامها فيها) أكثر أهمية. مع استمرار انتشار الحوسبة السحابية في جميع أنحاء العالم، لم تعد الحواجز الجغرافية التقليدية مثل الحدود كافية لحماية البيانات الحساسة.

ادخل السحابة السيادية، وهو مفهوم يتضمن السيادة على البيانات ، والسيادة التشغيلية، والسيادة الرقمية. تساعد السحابة السيادية المؤسسات في بناء الثقة مع العملاء وتنمية أعمالهم مع الامتثال للقوانين واللوائح في المناطق التي تعمل فيها.

ماذا تحمي السحابة السيادية؟

توفر السحابة السيادية حماية لبيانات المستهلكين والمؤسسات. في حين أن العديد من اللوائح التنظيمية تركز في المقام الأول على حماية معلومات التعريف الشخصية أو PII، إلا أنه اعتمادًا على الصناعة أو المنطقة أو حالة استخدام الأعمال، يمكنها أيضًا حماية الملكية الفكرية (IP) والبرامج والأسرار التجارية والمعلومات المالية وغير ذلك الكثير. نظرًا لأن اللوائح المتعلقة بخصوصية البيانات في البيئة السحابية تختلف بين بلدان ومناطق محددة، فلا يوجد تعريف واحد مقبول لما يمكن أن تحميه السحابة السيادية. تميل المناهج إلى الاختلاف حسب الصناعة والموقع واحتياجات العمل.

تتعامل بعض أطر السحابة السيادية مع إقامة البيانات، حيث تخضع البيانات لقوانين وأنظمة البلد المحدد الذي يتم تخزينها فيه. يتعامل البعض الآخر مع سيادة البيانات، حيث تخضع البيانات المخزّنة لقوانين البلد الذي تم جمعها فيه. في النهاية، لا تساعد مناهج السحابة السيادية الشركات على الامتثال للقوانين المحيطة ببياناتها الأكثر حساسية فحسب، بل تساعدها أيضًا على البقاء مرنة.