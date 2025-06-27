تُعَد المركبات المعرفة بالبرمجيات التطور التالي في صناعة السيارات.فقد كانت وظائف المركبة تقليديًا مرتبطة بمكوّنات مادية وأنظمة مدمجة ذات مرونة محدودة. أما المركبات المعرفة بالبرمجيات، فتعتمد على منصات حوسبة مركزية وبُنى برمجية معيارية. وتُتيح هذه الأنظمة التحديثات عبر الهواء (OTA)، حيث يمكن لشركات تصنيع السيارات تزويد المركبات بميزات جديدة، أو تحديثات، أو تحسينات في الأداء والسلامة من خلال البرمجيات، وغالبًا يتم ذلك عن بُعد.

ويُتيح هذا التحديث المستمر للمركبات التطور حتى بعد شرائها، تمامًا كما هو الحال مع الهواتف الذكية. فقد تكتسب المركبة قدرات أفضل في الملاحة، أو كفاءة محسّنة في استهلاك الطاقة، أو حتى أوضاع قيادة مطوّرة من خلال تحديثات برمجية فقط، من دون الحاجة إلى زيارة الوكيل. كما تُتيح هذه الإمكانات للسائقين تخصيص مركباتهم والاشتراك في ميزات عند الطلب، بدءًا من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) وصولاً إلى ترقيات الترفيه داخل المركبة.

تتوقع أبحاث شركة IBM أن 90% من جميع الابتكارات المتعلقة بالمركبات من المتوقع أن تتكون من البرمجيات في عام 2030. 1. ويتوقع 75% من المديرين التنفيذيين في قطاع السيارات أن تصبح التجربة المعرفة بالبرمجيات جوهر القيمة للعلامة التجارية بحلول عام 2035.2

جزء أساسي من هذا التحول هو تقليل، أو حتى إزالة، العديد من وحدات التحكّم الإلكترونية (ECUs) المستقلة. وحدات التحكّم الإلكترونية هي أجهزة كمبيوتر صغيرة كانت تتحكم تقليديًا في وظائف مركبة فردية مثل الكبح، وتوقيت المحرك، أو التحكم في المناخ. ولعقود، أضافت شركات تصنيع السيارات المزيد من وحدات التحكّم الإلكترونية لدعم الميزات الجديدة، حيث احتوت بعض المركبات على أكثر من 100 وحدة منها.

أما اليوم، فقد تم استبدال العديد منها بعدد أقل من أجهزة الكمبيوتر المركزية الأكثر قوة، والتي تدير أنظمة متعددة في الوقت نفسه. وهذا يقلل من التعقيد، ويسمح لأنظمة المركبة بالعمل معًا بسلاسة أكبر. كما يدعم الابتكارات مثل القيادة الذاتية، والصيانة التنبؤية، وتكامل البيانات في الوقت الفعلي مع خدمات السحابة.