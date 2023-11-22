ما المدينة الذكية؟

مثلما يتحكم الجهاز العصبي للجسم في كيفية استجابة البشر للعالم من حولهم، فإن التقنيات المتطورة تمكّن المدن من الاستجابة للتغيرات في بيئاتها الحضرية المحلية.

تُعد تقنيات جمع البيانات - بما في ذلك البيانات في الوقت الفعلي - أساسية لمبادرات المدن الذكية والمزايا التي تعد بها. وتساعد المعارف القائمة على البيانات الحكومات المحلية على تحسين التخطيط الحضري ونشر خدمات المدينة، بدءًا من إدارة النفايات ووصولاً إلى النقل العام، ما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للسكان.

يمكن لخدمات المدن الأكثر كفاءة أن تساعد أيضًا في خفض انبعاثات الكربون ، ما يساهم في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ مع تحسين جودة الهواء المحلي. إلى جانب ذلك، يمكن لحلول المدن الذكية أن تكون محركًا للنمو الاقتصادي، حيث يمكن أن تشجع البنية الأساسية والابتكارات التكنولوجية الأفضل على توفير فرص العمل وفرص الأعمال.

حددت وزارة النقل الأمريكية ثلاث سمات مميزة للمدن والمجتمعات الذكية:1