ما المقصود بالنقل الذكي؟

يواجه الناس يوميًا عقبات متعددة أثناء السفر إلى وجهاتهم المقصودة. التعطل بسبب الزحام المروري أو انتظار الحافلة التي تصل بعد 15 دقيقة من موعدها أو التجول 30 دقيقة للعثور على موقف للسيارة - العالم الحديث مليء بالمضايقات بسبب أوجه القصور الأساسية في أنظمة النقل لدينا.
ومع ذلك، فإن السيارات المتوقفة والأشخاص المتعجلين في انتظار وسائل النقل العام ليسوا مجرد إزعاج فردي. تؤثِّر البنية التحتية للنقل دون المستوى الأمثل على الاقتصاد، وتسرِّع التأثيرات البيئية، وتقلل من جودة الحياة بشكل عام. كما أن جَعْل وسائل النقل أكثر سرعة وكفاءة لخدمة عدد أكبر من الناس يشغل بال مخطِّطي المدن.
الخبر السار هو أن التقنيات والأساليب الجديدة في أنظمة إدارة النقل تُتيح لنا البدء بمعالجة أوجه القصور هذه وإجراء تحسينات أخرى في قطاع النقل لاحقًا. الحل هو النقل الذكي.
لقد أتاح ظهور التقنيات المترابطة مثل إنترنت الأشياء (IoT) والمركبات الكهربائية وتقنية تحديد المواقع وتقنيات الأجهزة المحمولة إمكانية تنظيم حركة الأشخاص والبضائع من مكان إلى آخر، خاصةً في المناطق الحضرية المكتظة.
لقد استثمر العديد من المدن العالمية، بما في ذلك لندن وباريس وأمستردام وريو دي جانيرو، في النقل الذكي باعتباره عنصرًا أساسيًا في مبادرات المدينة الذكية الخاصة بها. هناك الآن جامعات تدرس حالات استخدام النقل الذكي، (مثل جامعة نيويورك ومعهد نيو جيرسي للتكنولوجيا (NJIT) والعديد غيرها). يبدو أن العالم بأسره يركِّز على حل مشكلات النقل وزيادة التنقل، نظرًا لما يحققه ذلك من فوائد كبيرة للمواطنين والاقتصاد.
العديد من المدن تدّعي أنها أول "مدينة ذكية" في العالم. وبينما يمكن الجدال حول ما الذي يحوِّل المدينة العادية إلى مدينة ذكية، لا يمكن إنكار أن انتشار الإنترنت وتقنيات الهواتف المحمولة أثار اهتمامًا واسعًا ببناء الجيل القادم من المدن الذكية.
في كل مرة تحسِّن فيها مدينة بنيتها التحتية لتدمج المزيد من التقنيات القائمة على البيانات أو المترابطة، تصبح أكثر ذكاءً. ومن الأمثلة على التحسينات في المدن الذكية، بعيدًا عن النقل الذكي، استخدام أجهزة استشعار لمراقبة جودة الهواء وتقلبات الحرارة، وتقنية إنترنت الأشياء في المباني العامة للحفاظ على الطاقة، وإدارة جمع النفايات القائمة على البيانات. لكن الجوهرة الحقيقية لأي مدينة ذكية تكمن في قدرة النقل الذكي على إحداث تغيير جذري في طريقة عمل المدن وحركة الأشخاص داخلها.
يُعرَف أيضًا باسم التنقل الذكي، فقد أدَّى انتشار جمع البيانات والأتمتة إلى دفع الحكومات المحلية نحو تبنّي النقل الذكي. وقد أصبح ذلك ممكنًا بفضل امتلاك كل مواطن وراكب تقريبًا لهاتف ذكي قادر على إرسال واستقبال الرسائل والبيانات.
بالإضافة إلى ذلك، لم يكن إنشاء شبكات الواي فاي (Wi-Fi) العامة أسهل أو أقل تكلفة من قبل، ما يفتح العديد من الفرص للحكومات لتطبيق مبادرات النقل الذكي.
يشمل النقل الذكي عادةً شراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن أن تؤثِّر إيجابيًا في عدة قضايا تتعلق بالنقل، مثل التلوث الناتج عن انبعاثات السيارات، والازدحام المروري، وأهمية وسائل النقل العام للفئات المحتاجة وكبار السن.
لقد توفرت عدة حلول للنقل الذكي منذ فترة، مثل تقديم إدارة النقل في المدينة لبيانات وصول الحافلات والقطارات في الوقت الفعلي، وأنظمة تحصيل الرسوم الإلكترونية، وخدمات مشاركة الدراجات، والتسعير الديناميكي لدخول السيارات إلى المدينة، وبطاقات النقل العام الذكية. لكن العديد من التقنيات المتباينة لا يصنع نظام نقل ذكيًا. فهو يتطلب استراتيجية شاملة وتقنيات ذكية متعددة تعمل جنبًا إلى جنب.
يساعد النقل الذكي على تخصيص الموارد بشكل أفضل حتى تتمكن المدن من تحقيق المزيد بموارد أقل وتجنُّب استهلاك الطاقة وتكاليف الموارد غير الضرورية.
إن المدن والولايات التي تُولي الأولوية للنقل الذكي توفِّر تجربة معيشية أكثر شمولية وعدالة لجميع مواطنيها.
فيما يلي بعض الأمثلة على النقل الذكي وكيف يمكن أن يفيد المدينة:
كل سائق مرّ بتجربة البحث عن موقف سيارات لمدة 30 دقيقة أو أكثر، يكون مقتنعًا بأن كل الأماكن الشاغرة قد امتلأت قبل وصوله مباشرةً. إنها مشكلة مزعجة لها حل واضح: إضافة أجهزة استشعار إلى أماكن وقوف السيارات. بهذه الطريقة، يمكن للسائقين العثور على موقف شاغر مسبقًا، واستخدام هواتفهم الذكية أو شاشات القيادة للانتقال مباشرةً إلى المكان، بدلًا من التجول بلا هدف.
يبثّ العديد من إدارات النقل المحلية والوطنية حاليًا تحديثات جداول النقل العام في الوقت الفعلي وإشعارات توقفات الصيانة عبر أنظمة التحكم المركزية. يمكن للمواطنين والركاب الوصول إلى هذه المعلومات عبر هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر من خلال التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي أو المتصفحات، لكن هذا يجب أن يكون الحد الأدنى المتوقع.
سيتمكَّن الجيل القادم من أنظمة النقل الذكي من الإبلاغ عن احتمال تعطل أجزاء في القطارات أو الحافلات، ما يسمح للمشغِّلين بإخراج المركبات من الخدمة لإصلاحها قبل أن تتعطل في أثناء وجود الركاب على متنها. يشمل الاستثمار في شبكات النقل أيضًا إنشاء سكك حديدية عالية السرعة قادرة على نقل المزيد من الأشخاص بين الوجهات، ما يخفف الازدحام المروري ويَحُدّ من الأثر البيئي لقيادة السيارات الفردية.
ينتج الازدحام المروري عن عدة أسباب متفرقة، مثل حوادث السيارات وشبكات المرور الصارمة وسوء الأحوال الجوية والنمو السكاني والبنية التحتية دون المستوى المطلوب. وفي حين أن لكل منها حلًّا (بمستويات مختلفة من التعقيد)، يمكن للنقل الذكي معالجتها جميعًا:
كم من الباحثين عن عمل فاتهم الحصول على وظيفة أحلامهم بسبب القطارات المتأخرة أو المتوقفة؟ كم من الوقت تستغرق الجداول المطبوعة عند مواقف الحافلات لتصبح غير ذات صلة كل يوم؟ في كل مدينة، يعتمد الآلاف إلى الملايين من الأشخاص على وسائل النقل العام يوميًا؛ فهي شريان حياة لكبار السن والعاملين في الصفوف الأمامية والأشخاص ذوي الإعاقة. يُحدِث ذلك فرقًا كبيرًا عندما تتمكن المدن من ربط تلك المركبات الحيوية بشبكة ذكية لضمان حصول المواطنين على معلومات فورية حول مواعيد الحافلات ووسائل النقل العام الأخرى وأماكن وصولها.
يجب على القادة الذين يريدون جَعْل مدنهم أكثر جاذبية واستقبالًا لسائقي السيارات الكهربائية تركيب محطات شحن في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة، حيث يمكن للسائقين التوقف قليلًا والتجول أو تناول الطعام أثناء شحن السيارة. هذا لا يوفّر الخدمة للسائق فحسب، بل يساعد أيضًا الأعمال الجارية في المنطقة على جذب عملاء جُدُد. الشيء المهم الذي يجب تذكره حول النقل الذكي هو أنك تبني أيضًا للمستقبل. في حين أن المركبات ذاتية القيادة ليست جاهزة للنشر الجماعي حتى الآن، فإن الكثيرين يتوقعون أنها ستصبح حقيقة واقعة في المستقبل. لذا فإن أي خطط نقل ذكية ذات مغزى تتضمن خططًا للتدقيق المستقبلي مع توسع التقنية في كيفية الحركة دون تدخل بشري.
لقد أدرجت كل المدن الكبرى تقريبًا بعض التقنيات الذكية في عروضها الشاملة للمواطنين والركاب، ولكن حان الوقت الآن لوضع استراتيجية نقل ذكية شاملة تساعد الناس على الوصول إلى وجهتهم بشكل أسرع وأكثر أمانًا وبأقل تأثير في البيئة. نظرًا لأن حركة العمل الهجينة تُتيح للمزيد من الموظفين العمل في مدينة من اختيارهم، فإن الحكومات المحلية التي تقدِّم مدينة ذكية حقًا مع نظام نقل ذكي شامل ستتمكن من جذب المزيد من السكان على حساب تلك المدن التي تفشل في التكيف.
الخبر الجيد هو أن هناك حلولًا متاحة الآن لمساعدة الحكومات على إنشاء إطار نقل ذكي أكثر شمولية، يستخدم مجموعة كاملة من الحلول للإدارة والصيانة والمراقبة والجودة والموثوقية. يساعد IBM® Maximo خدمات المترو، التي تخدم 4.7 مليارات راكب و73% من أكثر المطارات ازدحامًا و75% من أكبر شركات السيارات، على تحويل ذكاء أنظمتها لتحسين رضا العملاء وزيادة الكفاءة.
