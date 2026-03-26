رجل يقف أمام مكتبه، منكبًا على العمل على جهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص به.
عمليات الأعمال

ما المقصود بالتوقع التنبؤي؟

By Teaganne Finn , Ian Smalley
تاريخ النشر 26 مارس 2026

تعريف التوقع التنبؤي

التوقع التنبؤي هو عملية استخدام البيانات التاريخية والنماذج الإحصائية لاستشراف نتائج الأعمال المستقبلية والأداء المالي. ويُستخدم هذا الأسلوب في قطاعات متعددة، منها القطاع المالي، والتسويق، وتجارة التجزئة، والموارد البشرية.

وينبثق التوقع التنبؤي من أساليب التنبؤ التقليدية، لكنه يتجاوزها من خلال التحليل المستمر لأنماط البيانات لإنتاج رؤى استشرافية. وتستخدم فرق التخطيط والتحليل المالي (FP&A)، وقادة العمليات، والتنفيذيون في الأعمال هذه الرؤى لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات بسرعة أكبر وأكثر ثقة، بشأن تخصيص الموارد، والاحتفاظ بالعملاء، واستراتيجية المخاطر والنمو.

وتُحدث أدوات التوقع التنبؤي اليوم، المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، تحولًا جذريًا في الطريقة التي تخطط بها المؤسسات. وتوفر منصات التخطيط والتحليل المالي (FP&A) الآن تكاملًا كاملًا مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وبرامج التخطيط والتحليل المالي، بما يتيح سحب البيانات والمقاييس في الوقت الفعلي على مستوى المؤسسة.

ومن خلال دمج هذه الأدوات مع البرامج الحالية، يقل التأخير المرتبط بجمع البيانات يدويًا، ويحصل المحللون على رؤية مستمرة ومحدّثة للأداء المالي. تتولى الأتمتة مهام النمذجة الروتينية، مما يتيح للمحللين التركيز على تفسير النتائج وتقديم المشورة بشأن الاستراتيجية بالتعاون مع الأطراف المعنية الأخرى.

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

مقارنة بين التوقع التنبؤي وتحليلات تنبؤية

وغالبًا ما تستخدم المؤسسات مصطلحي التوقع التنبؤي والتحليلات التنبؤية بالتبادل، رغم أن لكل منهما غرضًا مختلفًا. ويساعد فهم هذا الفرق قادة القطاع المالي والأعمال على توظيف هذه الأدوات في المشكلات التي تلائم القيمة التي يقدمها كل منها.

  • وتُعد التحليلات التنبؤية المجال الأوسع. فهي تستخدم الخوارزميات الإحصائية، والتعلم الآلي (ML)، وتقنيات تنقيب البيانات لتحليل البيانات الحالية والتاريخية وتحديد احتمالات النتائج المستقبلية. وتمتد نماذج التحليلات التنبؤية عبر وظائف أعمال متعددة، من التسويق وسلوك العملاء إلى سلاسل التوريد والكشف عن الاحتيال. ويتمثل الهدف الأساسي من هذه العملية في الكشف عن الأنماط والاحتمالات عبر مجموعات البيانات الكبيرة، وتطبيق هذه الرؤى في قرارات أعمال ذات مغزى.
  • أما التوقع التنبؤي، فهو عملية محددة ضمن نطاق التحليلات التنبؤية. وينصب تركيزه على استشراف نتائج مستقبلية قابلة للقياس الكمي، مثل المقاييس المالية أو التشغيلية، ضمن أفق زمني محدد.

فالتحليلات التنبؤية تجيب عن سؤال: "ما الذي يُرجّح أن يحدث، ولماذا؟" أما التوقع التنبؤي فيجيب عن سؤال مثل: "كيف ستبدو إيراداتنا أو تكاليفنا أو حجم الطلب لدينا في العام المقبل؟"

ويختلف الاثنان أيضًا من حيث المخرجات. فعادةً ما تنتج التحليلات التنبؤية درجات احتمالية، أو تصنيفات للمخاطر، أو تصنيفات سلوكية. أما التوقع التنبؤي، فعلى النقيض من ذلك، فينتج توقعات رقمية، مثل أهداف الإيرادات، وميزانيات المصروفات، وتقديرات التدفقات النقدية، وهي مخرجات تغذي مباشرة التخطيط المالي واستراتيجية الأعمال.

وفي جوهره، يعتمد التوقع التنبؤي على التحليلات التنبؤية. وتشكّل الخوارزميات وتقنيات النمذجة الأساس الذي تقوم عليه التحليلات التنبؤية، كما تدعم بناء نماذج تنبؤية فعالة وعميقة الدلالة. تستخدم الفرق المالية التحليلات التنبؤية لفهم العوامل التي تقف وراء أداء الأعمال، ثم تطبق التوقع التنبؤي لتحويل هذه الرؤى إلى توقعات مالية ملموسة.

نظرة عامة على المنتج

استخدِم IBM Planning Analytics للحصول على تخطيط أعمال متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي

إنشاء خطط وتوقعات موثوق بها ودقيقة ومتكاملة تؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل - دون الحاجة إلى قضاء وقت أكبر في التعامل مع جداول البيانات.
تعرَّف على المزيد حول المنتج

أنواع التوقع التنبؤي

وهناك عدة أساليب يمكن اتباعها في التوقع التنبؤي، بحسب حجم السيناريو ونطاقه. وكل واحد من هذه الأساليب يُعد تقنية من تقنيات علم البيانات تُستخدم للتنبؤ بالقيم المستقبلية استنادًا إلى نقاط بيانات مرتبة زمنيًا.

التوقع القائم على السلاسل الزمنية والأساليب الإحصائية

تعتمد هذه الأساليب على البيانات التاريخية المتتابعة لاكتشاف الأنماط واستشراف الاتجاهات المستقبلية ضمن أفق زمني محدد. ويطبق المحللون نماذج السلاسل الزمنية على المقاييس التي تُظهر أنماطًا ثابتة مع مرور الوقت، مثل الإيرادات الشهرية، والطلب الموسمي، والمصروفات الفصلية.ويُعد تحليل السلاسل الزمنية من الأساليب الشائعة في التوقع التنبؤي ضمن القطاع المالي وتخطيط سلاسل التوريد:

  • الأسلوب البسيط: يفترض هذا الأسلوب في التوقع القائم على السلاسل الزمنية أن قيمة التوقع لفترة زمنية مستقبلية تساوي قيمة آخر نقطة بيانات جرى رصدها. وهو أسلوب مفيد لفهم خط الأساس في البيانات.
  • أسلوب المتوسط المتحرك: يحتسب هذا الأسلوب متوسط مجموعة من نقاط البيانات السابقة، ثم يستخدم هذا المتوسط بوصفه التوقع لفترة زمنية مستقبلية. ويفيد هذا الأسلوب في فهم التقلبات قصيرة الأجل في البيانات، غير أنه لا يناسب تحليل الاتجاهات على المدى الطويل.
  • التمهيد الأسي: في هذا الأسلوب، يُمنح كل عنصر من عناصر البيانات السابقة وزنًا معينًا.وتحصل أحدث نقاط البيانات على وزن أكبر، مما يتيح للنموذج أن يعكس التغيرات الحديثة في البيانات بدرجة أعلى من الدقة.
  • المتوسط المتحرك المتكامل للانحدار الذاتي (ARIMA): يُعد هذا الأسلوب نسخة متقدمة من التوقع القائم على السلاسل الزمنية، إذ يستند إلى نقاط البيانات السابقة لنمذجة كل من الاتجاه العام والموسمية في البيانات. ويُعد هذا النهج من النماذج واسعة الاستخدام، لأنه قادر على تقديم توقعات عالية الدقة لمجموعات البيانات المعقدة.

التوقع باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي

تستخدم هذه الأساليب خوارزميات لاكتشاف أنماط معقدة وغير خطية عبر مجموعات بيانات كبيرة، وهي أنماط تعجز النماذج الإحصائية التقليدية عن معالجتها بكفاءة على نطاق واسع. ومع تدفق مزيد من البيانات إلى النموذج، تواصل الخوارزمية التعلم وتحسين توقعاتها بصورة مستمرة:

  • تحليل الانحدار: هو أسلوب إحصائي يُستخدم لتحديد العلاقة بين متغير تابع ومتغير مستقل واحد أو أكثر. ويُستخدم لتقدير المتغيرات ذات الأثر المهم والتنبؤ بالنتائج المستمرة باستخدام نماذج الانحدار، مثل الانحدار الخطي البسيط والانحدار اللوجستي.
  • الشبكات العصبية الاصطناعية (التعلم العميق): الشبكة العصبية الاصطناعية، أو التعلم العميق، هي نموذج حاسوبي مستوحى من الدماغ البشري.وهي خوارزمية تتعرف على الأنماط وتحل المشكلات المعقدة على نحو يشبه طريقة عمل الدماغ البشري.
  • أشجار القرار والغابات العشوائية: شجرة القرار هي خوارزمية تعلم خاضع للإشراف غير معلمية، تُستخدم لتصور النتائج المحتملة وتحليلها، ومقارنة خيارات التسعير، وفهم تبعات القرار. أما الغابة العشوائية، فهي نموذج مشتق من شجرة القرار، لكنه يجمع مخرجات عدة أشجار قرار لإنتاج تنبؤ واحد.

العناصر الرئيسية للتوقع التنبؤي

وتوجد عدة عناصر أساسية لا غنى عنها في التوقع التنبؤي.

البيانات التاريخية وجودة البيانات

فالبيانات السابقة تمثل الأساس الذي يقوم عليه أي نموذج للتوقع التنبؤي. ويعتمد علماء البيانات على الأداء المالي التاريخي، والمقاييس التشغيلية، واتجاهات السوق لتحديد الأنماط وبناء توقعات دقيقة.

كما تُعد البيانات النظيفة والمكتملة عنصرًا حاسمًا لكي تنتج نماذج التوقع التنبؤي نتائج موثوقة وتمثيلات بصرية دقيقة.

النماذج الإحصائية والخوارزميات

وتُعد النماذج الإحصائية وخوارزميات التعلم الآلي المحركات التحليلية التي يقوم عليها التوقع التنبؤي. فهذه النماذج والخوارزميات تعالج كميات كبيرة من البيانات، وتكتشف الأنماط، وتُنشئ توقعات استنادًا إلى متغيرات وافتراضات محددة.

يعتمد اختيار النماذج على هدف الأعمال، والبيانات المتاحة، ومدى تعقيد العلاقات التي ينبغي أن يلتقطها التوقع.

أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

وقد وسّعت أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إمكانات نماذج التوقع التنبؤي. فهذه الأدوات تؤتمت مهام النمذجة الروتينية، وتعالج تدفقات البيانات في الوقت الفعلي، وتُحسّن التوقعات كلما أصبحت معلومات جديدة متاحة.

وتحقق المؤسسات التي تدمج منصات التوقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مهام سير عمل التخطيط والتحليل المالي (FP&A) تخطيطًا ماليًا أسرع وأكثر مرونة.

تكامل البيانات في الوقت الفعلي

لا يكون التوقع التنبؤي محدَّثًا إلا بقدر حداثة البيانات التي يُغذّى بها. ويربط تكامل البيانات في الوقت الفعلي نماذج التوقع مباشرة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، والمنصات المالية، وقواعد البيانات التشغيلية، بما يساعد على ضمان أن تعكس التوقعات أحدث ظروف الأعمال.

ويُلغي هذا الأسلوب التأخير المرتبط بجمع البيانات يدويًا، ولا سيما عند التعامل مع مجموعات بيانات كبيرة ومصادر بيانات متعددة، مما يمنح فرق الشؤون المالية رؤية فورية للأداء.

الإشراف البشري والتحقق

يُعد الإشراف البشري عنصرًا أساسيًا في التوقع التنبؤي المسؤول. إذ يجب على المحللين وقادة الشؤون المالية مراجعة مخرجات النماذج، ووضعها في سياق الأعمال، والتحقق من أن التوقعات تنسجم مع ظروف السوق المعروفة.

وينبغي أن يعزز التقدم التقني التقدير البشري، لا أن يحل محله.

سبع خطوات لبناء نموذج التوقع التنبؤي

وستساعدك هذه الخطوات السبع على بناء نموذج ناجح للتوقع التنبؤي.

1. تحديد هدف التوقع

ابدأ بمشكلة في الأعمال، وحدد ما الذي ينبغي أن يحققه التوقع التنبؤي، ولماذا يُعد ذلك مهمًا للأعمال.وقد تشمل هذه المهام، على سبيل المثال، تسرب العملاء، أو التنبؤ بالمبيعات، أو تحسين المخزون.

وبعد تحديد المشكلة، حدّد النطاق، والأفق الزمني، والافتراضات الرئيسية. يساعد وجود هدف محدد على ضمان بقاء كل خطوة في العملية مرتبطة بنتيجة أعمال قابلة للقياس.

2. جمع البيانات التاريخية وتنقيتها

اجمع المستندات اللازمة، مثل القوائم المالية، والمقاييس التشغيلية، وبيانات السوق، ورؤى العملاء، لتكون الأساس الذي يقوم عليه النموذج.

تُعد جودة البيانات عنصرًا حاسمًا في هذه المرحلة. فالبيانات غير المكتملة، أو القيم الشاذة المتطرفة، أو البيانات القديمة، يمكن أن تقوض دقة التوقعات التي ينتجها النموذج. ويمكن لمنصات التخطيط والتحليل المالي (FP&A) المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد على أتمتة جمع البيانات ودمجها عبر وحدات الأعمال، مما يقلل من مخاطر الخطأ البشري.

3. اختيار أسلوب التوقع المناسبة

يعتمد اختيار نموذج التوقع المناسب على عدة عوامل، منها هدف الأعمال، وجودة البيانات المتاحة وحجمها، ومدى تعقيد العلاقات التي ينبغي أن يلتقطها التوقع.

فعلى سبيل المثال، قد يكون نموذج السلاسل الزمنية مناسبًا لتوقع الإيرادات، في حين يكون نموذج التعلم الآلي أقدر على التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة ذات الأنماط المعقدة وغير الخطية. وينبغي للمحللين تقييم عدة أساليب قبل اعتماد نهج واحد.

4. تدريب النموذج والتحقق من صحته

وبعد اختيار أسلوب التوقع، تتمثل الخطوة التالية في بناء النموذج باستخدام بيانات تاريخية نظيفة وافتراضات محددة.

يتطلب نموذج التعلم الآلي فترة تدريب تتعلم خلالها الخوارزمية الأنماط والعلاقات من البيانات التاريخية التي تُغذّى بها. كما ينبغي للمحللين اختبار النموذج في ضوء النتائج التاريخية للمساعدة على التحقق من دقته قبل تطبيقه على الفترات المستقبلية.

5. دمج مدخلات البيانات في الوقت الفعلي

اربط النموذج بمصادر بيانات مباشرة، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، والمنصات المالية، وبيانات السوق المباشرة، لضمان تحديث التوقعات تلقائيًا عند توفر معلومات جديدة.

وتساعد هذه الخطوة على تحويل النموذج من أداة ثابتة إلى محرك ديناميكي للتوقع.

6. تفسير المخرجات وتطبيق التقدير البشري

يعتمد نجاح مخرجات النموذج على التحليل البشري المطبق عليها. إذ يراجع المحللون التوقعات في ضوء ظروف السوق، والأولويات الاستراتيجية، وواقع الأعمال، وهي عوامل لا يستطيع النموذج أن يحيط بها بالكامل بمفرده.

في هذه الخطوة، يتحول التوقع إلى أداة تدعم اتخاذ القرار، وتحوّل البيانات إلى توصيات عملية يمكن لقادة الشؤون المالية الاستناد إليها.

7. المراقبة والتحسين والتكرار

طبّق النموذج واستخلص منه رؤى يمكن للمحللين تقييمها واختبارها. وتتطلب هذه النماذج ضبطًا دقيقًا ومراقبة مستمرة لضمان دقتها.

ومع إنتاج المؤسسة بيانات جديدة، ينبغي دمج هذه البيانات في نماذج التوقع التنبؤي الحالية وتحديثها بصورة منتظمة.

فوائد التوقع التنبؤي

ويُعد التوقع التنبؤي عنصرًا أساسيًا للمؤسسات، لأنه يحول البيانات التاريخية والأنماط إلى رؤى قابلة للتنفيذ.ومن أبرز فوائده ما يلي:

  • تحسين دقة إعداد الميزانيات: يستبدل التوقع التنبؤي التقديرات الثابتة المرتبطة بلحظة زمنية واحدة بنماذج ديناميكية تدمج البيانات الجديدة باستمرار. والنتيجة هي ميزانية أكثر دقة تعكس واقع الأعمال الفعلي، بدلًا من أن تستند إلى افتراضات قديمة.
  • صناعة قرارات أسرع وأكثر ثقة: تستند أدوات التوقع التنبؤي إلى البيانات التاريخية، والبيانات الحالية، والبيانات المستجدة. وبذلك يستطيع قادة الشؤون المالية والأعمال اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن الأولويات المستقبلية، مثل إدارة المخزون، من دون انتظار وقوع الاضطرابات التي تفرض عليهم التحرك.
  • تعزيز القدرة على تحديد المخاطر والحد منها: من خلال تحليل نقاط البيانات والاتجاهات، تستطيع المؤسسات اكتشاف الحالات الشاذة مبكرًا، بدءًا من اضطرابات سلاسل التوريد ووصولًا إلى تهديدات الأمن السيبراني، قبل أن تتفاقم. كما تزوّد عملية تحليل البيانات فرق الشؤون المالية بالمعطيات التي تحتاج إليها لاتخاذ تدابير وقائية ووضع خطط طوارئ.
  • تحسين تخصيص الموارد ورأس المال: يوفّر التوقع التنبؤي للمؤسسات رؤية أوضح للمجالات التي تحتاج إلى رأس المال على نحو أكبر، والمجالات التي لا يُستفاد فيها منه على الوجه الأمثل. ويمكن لقادة الشؤون المالية توجيه الموارد نحو الاستثمارات الأعلى أثرًا، والتخارج من المجالات التي تتراجع فيها العوائد قبل أن تظهر أوجه القصور.

من يستخدم التوقع التنبؤي؟

هناك عدة طرق يستخدم بها القطاع المالي التوقع التنبؤي لبناء توقعات أكثر دقة للأحداث المستقبلية. وفيما يلي بعض حالات استخدام التوقع التنبؤي:

  • فرق التخطيط والتحليل المالي (FP&A): تستخدم فرق التخطيط والتحليل المالي التوقع التنبؤي لوضع خطط أكثر دقة للإيرادات والمصروفات على مستوى المؤسسة. ومن خلال أتمتة مهام النمذجة الروتينية، يقضي المحللون وقتًا أقل في إعداد جداول البيانات، ووقتًا أطول في تفسير النتائج وتقديم المشورة للقيادة بشأن الاستراتيجية.
  • المديرون الماليون التنفيذيون (CFOs) وقادة القطاع المالي: يعتمد قادة الشؤون المالية على التوقع التنبؤي لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وتقديم توقعات أكثر موثوقية للمستثمرين والأطراف المعنية. وتوفر هذه العملية للتنفيذيين في الشؤون المالية رؤية قائمة على البيانات لأداء الأعمال، مما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة.
  • سلاسل التوريد والعمليات: تستطيع فرق سلاسل التوريد استباق تحولات الطلب وتحسين مستويات المخزون قبل وقوع الاضطرابات. كما يسهم التنبؤ الدقيق بالطلب في تعزيز إدارة سلاسل التوريد، وخفض تكاليف الاحتفاظ بالمخزون، ومساعدة المؤسسات على الحفاظ على مستويات خدمة مستقرة حتى عندما تتغير ظروف السوق بسرعة.
  • فرق المخاطر والامتثال: تستخدم فرق المخاطر والامتثال التوقع التنبؤي لنمذجة مخاطر الائتمان، وتقلبات السوق، والتعرض للمخاطر التنظيمية على مستوى المؤسسة. ويمكن لهذه الفرق تحديد التهديدات المحتملة قبل وقوعها، ووضع خطط طوارئ بسرعة، مما يعزز المرونة المالية العامة للمؤسسة.
  • المبيعات والتسويق: يستخدم فريق المبيعات التوقع التنبؤي لإدارة دقة التوقعات ووضع أهداف إيرادات واقعية لكل ربع سنة. ويطبق فريق التسويق الأساليب نفسها لاستشراف التحولات في طلب العملاء وتخصيص الميزانيات للحملات التسويقية الأكثر احتمالًا لتحقيق نتائج فعلية.

مستقبل التنبؤ التنبؤ التنبؤي

تواجه عمليات القطاع المالي تحولًا كبيرًا تقوده الأتمتة والذكاء الاصطناعي الوكيل. ووفقًا لأبحاث أجراها معهد IBM Institute for Business Value، أفاد 68% من التنفيذيين بأنهم يجرّبون أتمتة الذكاء الاصطناعي، في تطور يمتد من المساعدين الرقميين إلى وكلاء مستقلين يدعمون العمليات المالية القائمة على الخدمة الذاتية.

وتعمل منصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على أتمتة مهام التوقع الروتينية، وتحويل دورات التوقع من نمذجة دورية إلى نمذجة في الوقت الفعلي. كما أظهر البحث أنه بحلول عام 2027، يتوقع 37% من التنفيذيين تطبيق الأتمتة دون تدخل بشري للحصول على رؤى تنبؤية، و29% في التحليل المالي وإعداد التقارير.

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين للنمذجة المالية استيعاب البيانات التاريخية لبناء نماذج تنبؤية، مما يتيح توقع النتائج بدقة، مثل توقعات التدفقات النقدية وفروقات الميزانية.

ومن جهة أخرى، يدفع الذكاء الاصطناعي التوليدي نمذجة السيناريوهات إلى ما هو أبعد من الافتراضات الثابتة، ويحوّلها إلى أداة مؤسسية لاتخاذ القرار على نطاق المؤسسة. وتعمل المؤسسات على إعادة تصميم مهام سير العمل القديمة ولوحات المعلومات التشغيلية باستخدام أدوات جديدة لدمج التوقع عبر وحدات الأعمال.

ومع ذلك، يظل الإشراف البشري صمام الأمان الأهم. ويُعد إبقاء العنصر البشري ضمن دورة العمل جزءًا أساسيًا لا غنى عنه في التوقع المسؤول المعتمد على الذكاء الاصطناعي. وكشفت أبحاث منفصلة أجراها معهد IBM Institute for Business Value حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أن أكثر من نصف المؤسسات التي شملها الاستطلاع تدرك أهمية قضايا أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها في الأعمال. ومع ذلك، لم يضع سوى 41% نهجًا واضحًا لدمج أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيتهم الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، يجب أن تمتلك المؤسسات تدابير قوية لحماية خصوصية البيانات وسياسات أمنية راسخة مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية. أما العقبتان الأخيرتان أمام التوقع التنبؤي فهما الإدارة الفعالة للتغيير وتبني الأطراف المعنية له. لن تنجح التقنية إلا إذا حظيت بقبول الموظفين، وأُقيمت حولها العمليات المناسبة.

المؤلفون

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

الموارد

تصنيف IBM® Planning Analytics كمنتج رائد في السوق

استكشِف BARC Score لهذا العام، الذي يقيِّم 16 من أبرز حلول التخطيط ويُظهر كيف تتطور IBM لمواجهة تحديات التخطيط الحالية.

توظيف الذكاء الاصطناعي لتيسير تمويل الخدمات المالية

تستكشف الندوة كيف يمكن للمديرين الماليين في قطاع الخدمات المالية تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما تتناول كيفية الاستعداد لهذه التقنية، ومجالات تطبيقها، والمتطلبات الأساسية لتحقيق أقصى قيمة منها.

كيف يساهم التخطيط المستند إلى الذكاء الاصطناعي في رسم مستقبل القيادة المالية (CFO)

استكشِف كيف تُعيد الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكيل دور الرئيس المالي اليوم وتعزِّز التخطيط المالي.
IBM® Planning Analytics with Watson

اكتشِف كيف يساعد IBM® Planning Analytics المؤسسات الكبيرة والصغيرة على تعزيز كفاءة العمليات وتوفير الرؤى اللازمة لإدارة أداء الأعمال بفعالية.

حلول ذات صلة
التحليل والتخطيط المتكاملان المدعومان بالذكاء الاصطناعي

احصل على تخطيط أعمال متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع الحرية في النشر في البيئة التي تدعم أهدافك بأفضل شكل.

 

         استكشف IBM Planning Analytics
    حلول التحليلات من IBM

    إعداد استراتيجية البيانات باستخدام نهج بنائي - دعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات في أعمالك

         استكشِف أدوات وحلول التحليلات
    استشارات البيانات والتحليلات

    تساعد IBM Consulting المؤسسات على الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاءً وقابلية للتوسع.

         استكشِف خدمات استشارات التحليلات
    اتخِذ الخطوة التالية

    لكي تزدهر الشركات، يجب عليها استخدام البيانات لتعزيز ولاء العملاء، وأتمتة عمليات الأعمال، والابتكار باستخدام الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

    1. استكشف حلول التحليلات
    2. اكتشف خدمات التحليلات