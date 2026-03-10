ما المقصود بتقييم النموذج؟

وتتعامل بعض النماذج مع "مسائل التصنيف"، أي إنها تقسم العالم إلى فئات. ومقاييس التصنيف بدورها مباشرة وحاسمة بطبيعتها. وتُعد دقة النموذج من المقاييس السهلة الفهم نسبيًا، إذ تُحتسب بقسمة عدد التنبؤات الصحيحة على العدد الإجمالي للتنبؤات. (وفي التعلّم الآلي، تشير كلمة "تنبؤ" إلى التقديرات المدروسة التي تصدرها النماذج، حتى لو كانت تتعلق بشيء يحدث في الوقت الراهن لا في المستقبل.)

غير أن المشكلة في الاعتماد على دقة النموذج تكمن في أن الرقم المرتفع قد يمنح الأطراف المعنية شعورًا زائفًا بالأمان. فالنموذج المصمم لاكتشاف حدث نادر لكنه كارثي، مثل نوع معيّن من السرطان، قد ينتهي به الأمر إلى تصنيف كل فحص على أنه سلبي بشكل تلقائي. وفي هذه الحالة، سيحقق النموذج مستوى مرتفعًا من الدقة، لأن 99.99% من تلك القراءات السلبية ستكون صحيحة. لكن هذه الدقة العالية لن تكون ذات جدوى تُذكر للمريض الذي تلقى النتيجة السلبية الخاطئة النادرة. فالنموذج كان دقيقًا من الناحية التقنية، لكنه أخفق في أداء المهمة المطلوبة منه.

ومن هنا تبرز فائدة تحليل أداء نموذج التصنيف بحسب أنواع التنبؤات، أو التقديرات المدروسة، التي يصدرها. وفي مهمة تصنيف ثنائي، مثل اكتشاف السرطان، توجد أربع نتائج محتملة. وعند عرضها في مصفوفة 2×2، يُطلق على هذا الإطار عادة اسم "مصفوفة الالتباس":

القيم الإيجابية الصحيحة (اكتشاف السرطان بدقة) القيم السلبية الصحيحة (استبعاد السرطان بدقة) القيم الإيجابية الخاطئة (تشخيص الإصابة بالسرطان رغم عدم وجوده) القيم السلبية الخاطئة (عدم اكتشاف السرطان رغم وجوده)

وهنا يبدأ السبب وراء أهمية التمييز بين هذه الفئات في الظهور بوضوح. ولا شك أن التشخيص الإيجابي الخاطئ للسرطان قد يكون تجربة قاسية نفسيًا، إلى أن تكشف الفحوص الإضافية أن الأمر لم يكن سوى إنذار طبي كاذب. أما النتيجة السلبية الخاطئة، فقد تكون قاتلة.

وقد طور المتخصصون في علم البيانات مجموعة من المقاييس الفرعية لتحليل أداء نماذج التصنيف وتقييم العلاقات بين أقسام مصفوفة الالتباس.

ويطرح المقياس المعروف باسم الدقة (Precision) السؤال التالي: من بين جميع التنبؤات الإيجابية التي أصدرها نموذج التصنيف، كم منها كان صحيحًا؟

لنفترض أن خوارزمية للتعرف على الصور مثبتة في سيارة مرت بعشرة تقاطعات ضمن مسار اختباري، وكان في ستة منها علامات توقف. لكن القول إن النموذج "رصد علامات التوقف الست كلها" يتجاهل فروقًا جوهرية محتملة في الدقة. فإذا رصد العلامات الست بدقة ولم ينتج أي قيم إيجابية خاطئة، فإن قيمة دقته تكون 6/6، أي 100%. أما إذا رصد تلك العلامات الست، لكنه "تخيل" أيضًا أربع علامات توقف غير موجودة، فإن قيمة دقته تنخفض إلى 6/10 فقط، أي 60% لا غير.

أما المقياس المعروف باسم الاستدعاء (Recall)، ويُعرف أيضًا باسم معدل القيم الإيجابية الصحيحة، فيقيس جانبًا مختلفًا بدرجة دقيقة. ويجيب الاستدعاء عن السؤال التالي: من بين جميع علامات التوقف الموجودة فعلًا، كم عدد العلامات التي تمكن النموذج من رصدها؟

وتخيل الآن مسارًا اختباريًا آخر يضم 100 تقاطع، يوجد في 50 منها علامات توقف. فإذا رصد النموذج 30 علامة من هذه العلامات الخمسين، كانت قيمة الاستدعاء لديه 60%، وإذا رصد 40 علامة، ارتفعت إلى 80%، وهكذا. (لا يهتم الاستدعاء بالإنذارات الكاذبة، ولذلك يمكن نظريًا "التحايل" للوصول به إلى 100% عبر تدريب النموذج على رؤية علامات التوقف في كل مكان.)

وتنطوي هاتان القيمتان، الدقة (Precision) والاستدعاء (Recall)، على مفاضلة مستمرة بينهما. فالمهندس الذي يسعى إلى رفع الاستدعاء (Recall) قد يبالغ في ذلك، فينتهي إلى نموذج يطلق عددًا أكبر من القيم الإيجابية الخاطئة. وفي كثير من الأحيان، يتمثل ضبط النموذج في إدارة المفاضلة بين Recall أعلى، أي رصد جميع الحالات التي تسعى إلى اكتشافها، ودقة (Precision) أقل، أي المبالغة في الرصد والتقاط قيم إيجابية خاطئة أيضًا.

وعند إدارة هذه المفاضلة، يلجأ ممارسو التعلّم الآلي غالبًا إلى مقياس يُعرف باسم درجة F1، وهو المتوسط التوافقي لكل من الدقة (Precision) والاستدعاء (Recall). (ويختلف المتوسط التوافقي عن المتوسط التقليدي في أنه يتأثر بدرجة أكبر بالقيم المنخفضة. ولذلك، تنخفض درجة F1 بسرعة إذا كانت قيمة الدقة Precision) أو الاستدعاء (Recall) منخفضة.)

وتبلغ درجة F1 المثالية 1.0، لكن لا توجد للأسف قاعدة واحدة تصلح لجميع الحالات لتحديد ما إذا كانت الدرجة عالية بما يكفي، لأن السياق يلعب دورًا حاسمًا في ذلك.2 غير أن المؤكد هو أن ارتفاع درجة F1 يُعد أفضل. فكلما اقتربت الدرجة من 1.0، زادت قدرة النموذج على اكتشاف ما صُمم لاكتشافه بفاعلية، مع تقليل القيم الإيجابية الخاطئة والقيم السلبية الخاطئة.3