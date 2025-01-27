مقارنة بين gRPC وREST

في الأطلس الكبير الإلكتروني، تُعد واجهات برمجة التطبيقات بمثابة الطرق التي تربط المدن والبلدات والشواطئ وغيرها من الوجهات. تُمكِّن واجهات برمجة التطبيقات تطبيقات البرامج من التواصل مع بعضها لتبادل البيانات والمزايا والوظائف. توصل تقرير Imperva لعام 2023 إلى أن حوالي 71% من حركة المرور على الإنترنت تتكون من استدعاءات واجهات برمجة التطبيقات، ما يدل على مدى أهمية هذه التقنية في عمل التطبيقات والمؤسسات الحديثة.

لا عجب أن تكون معرفة كيفية إنشاء واجهات برمجة تطبيقات مهارة أساسية لدى معظم المطورين. ولكن نظرًا إلى أهمية هذه البنية التحتية، فإن لها أشكالاً متعددة.

واستكمالاً لمثالنا، فإن الطريق السريع المكون من 12 حارة ليس "أفضل" من طريق سطحي ذي حارة واحدة؛ فهذا الطريق السريع من شأنه أن يدمر بنية الحي الحضري وسيكون هذا الطريق السطحي كارثة في منطقة ذات كثافة مرورية عالية. وبالمثل، تختلف الأنماط الهيكلية لإنشاء واجهات برمجة التطبيقات، مثل REST وgRPC، عن بعضها: فلكل منها نقاط قوة وضعف، ويُعد فهم نقاط القوة والضعف هذه أمرًا حيويًا لإنشاء بنية تحتية سليمة.