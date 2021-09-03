ESB، أو ناقل خدمة المؤسسات، هو نهج تكامل يقوم بموجبه عنصر بتنفيذ عمليات التكامل بين التطبيقات. ولإنشاء ناقل خدمة المؤسسات، يصمم المطورون ناقل اتصال بين التطبيقات المختلفة. ثم يُمكّن كل تطبيق من التواصل مع الناقل، ما يتيح بدوره مشاركة البيانات والاتصالات بين التطبيقات المتصلة. يعني هذا النهج الموحد لتكامل التطبيقات أن فرق عمليات التطوير لن تضطر إلى إنشاء تكاملات مخصصة من نقطة إلى نقطة لكل تطبيق.

من المفيد النظر إلى ناقل خدمات المؤسسة (ESB) في سياق كيفية استخدامه ضمن البنية العامة للحوسبة. تُعد نواقل خدمات المؤسسة (ESBs) اللبنات الأساسية للبنية الموجهة للخدمة، وهو نهج بنيوي صُمم لتعزيز التواصل بين الخدمات من خلال الربط الضعيف. تُعد البنية الموجهة للخدمة نهجًا شاملاً لبنية النظام، بينما يُعد ناقل خدمات المؤسسة أداة الاتصال التي تجعل هذا النهج ممكنًا.

للحصول على مزيد من المعلومات الأساسية حول كيفية ملاءمة ناقل خدمات المؤسسة في البنية الموجهة للخدمة، اقرأ "ناقل خدمات المؤسسة والبنية الموجهة للخدمة".