ما المقصود بالعامل الرقمي؟

على وجه التحديد، تقدم Forrester التعريف التالي لأتمتة العامل الرقمي: "إنها مزيج من وحدات بناء [الأتمتة الذكية] بالذكاء الاصطناعي، مثل الذكاء الحواري و[أتمتة العمليات الآلية] RPA، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الموظفين.إنهم يفهمون النية البشرية، ويردون على الأسئلة، ويتخذون إجراءات نيابة عن الإنسان، مما يمنح البشر السيطرة والسلطة والتجربة المحسّنة".

IBM Automation يرصد العمال الرقميون بشكل مماثل، حيث يتم تعريفهم على أنهم عمالة قائمة على البرمجيات يمكنها تنفيذ أجزاء مهمة من العمليات المعقدة من البداية إلى النهاية بشكل مستقل باستخدام مجموعة من المهارات. يستفيدون من قدرات الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي ورؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية، لتنفيذ سلسلة من المهام ضمن سير عمل معين. على سبيل المثال، قد يتمكن موظف الحسابات الدائنة الرقمية من أداء أجزاء من ثلاثة أدوار وظيفية تقليدية — ممثل خدمة العملاء، ووكيل الفواتير، وومقدم طلب الدفع النقدي أو محلل النزاعات — لإكمال عملية تحويل الطلب إلى النقد (OTC). نظرًا لأن العمال الرقميون يزيدون من نطاق عمل موظفيهم، فقد تم اعتمادهم بشكل كبير من خلال جهود التحول الرقمي، مما يتيح للشركات إعادة تخصيص قوتهم العاملة للمهام الأكثر استراتيجية.