ما المقصود بالعامل الرقمي؟

في الماضي، كان مصطلح "العامل الرقمي" يصف الموظف البشري الذي يتمتع بمهارات رقمية، لكن في الآونة الأخيرة عرَّفته السوق على أنه فئة من الروبوتات البرمجية، التي يتم تدريبها على أداء مهام أو عمليات محددة بالشراكة مع زملائها من البشر.
على وجه التحديد، تقدم Forrester التعريف التالي لأتمتة العامل الرقمي: "إنها مزيج من وحدات بناء [الأتمتة الذكية] بالذكاء الاصطناعي، مثل الذكاء الحواري و[أتمتة العمليات الآلية] RPA، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الموظفين.إنهم يفهمون النية البشرية، ويردون على الأسئلة، ويتخذون إجراءات نيابة عن الإنسان، مما يمنح البشر السيطرة والسلطة والتجربة المحسّنة".
IBM Automation يرصد العمال الرقميون بشكل مماثل، حيث يتم تعريفهم على أنهم عمالة قائمة على البرمجيات يمكنها تنفيذ أجزاء مهمة من العمليات المعقدة من البداية إلى النهاية بشكل مستقل باستخدام مجموعة من المهارات. يستفيدون من قدرات الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي ورؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية، لتنفيذ سلسلة من المهام ضمن سير عمل معين. على سبيل المثال، قد يتمكن موظف الحسابات الدائنة الرقمية من أداء أجزاء من ثلاثة أدوار وظيفية تقليدية — ممثل خدمة العملاء، ووكيل الفواتير، وومقدم طلب الدفع النقدي أو محلل النزاعات — لإكمال عملية تحويل الطلب إلى النقد (OTC). نظرًا لأن العمال الرقميون يزيدون من نطاق عمل موظفيهم، فقد تم اعتمادهم بشكل كبير من خلال جهود التحول الرقمي، مما يتيح للشركات إعادة تخصيص قوتهم العاملة للمهام الأكثر استراتيجية.
عند بدء تشغيل القوى العاملة الرقمية، يأخذ المصممون في الاعتبار كلاً من العمليات التي يمكن أتمتتها والعنصر البشري، وتحديداً كيفية تفاعل العامل الرقمي مع العاملين البشريين لتحسين سير العمل الذكي.
من ثم، تتبع العملية عادةً الخطوات التالية:
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يُعدّ Ocash متخصصًا في التطبيقات التي تتعامل مع النقد الرقمي: ويُعدّ أحدث موظف تم تعيينه في قسم التمويل والمحاسبة. وغالبًا سيكون من المفيد التفكير في وضع كل عامل رقمي لديك لوضعه في الدور الملائم الذي سيؤديه في عمليات مؤسستك.
ولإنشاء Ocash، بدأ فريق IBM Services في وضع نتائج سير العمل في الاعتبار. وقد حصلوا على البيانات من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات لتفكيك عملية OTC وتحديد الأجزاء المكونة لها. ومن هناك، ركز الفريق على أحد الجوانب الأكثر يدوية في العملية. وقاموا بأتمتة المهام حيثما أمكنهم ذلك وعززوا المهام التي لا تزال تتطلب عمالاً بشريين.
صُمم Ocash لتنفيذ المهام الأكثر ملاءمة للأتمتة، والاستعانة بزملائه من القوى البشرية فقط عند الحاجة. لكن مصممي Ocash استخدموا هذه التفاعلات كفرص لتحسين العمليات. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي أتمتة التحقق من دقة الفواتير مع العميل في بداية العملية إلى الحد بشكل كبير من عدد النزاعات المتعلقة بالدفع في وقت لاحق.
في حين أن العاملين الرقميين يمكن أن يتجاوزوا المهام الرقمية، فقد تم استخدامهم في المقام الأول في أعمال الدعم عبر مجموعة متنوعة من وظائف الأعمال. تشمل الأمثلة ما يلي:
بينما يوفر العمال الرقميون مكاسب في كفاءة العمليات، يمكن أن تكون هناك تحديات في تنفيذ القوى العاملة الرقمية. تتضمن بعض هذه العوائق التي تحول دون النجاح ما يلي:
وفقًا لدراسة Forrester Total Economic Impact، يوفر IBM Process Mining عائد استثمار بنسبة 176%، ونمو إيرادات قدره 968 ألف دولار أمريكي، فضلًا عن التوفير في التكاليف.
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