ما المقصود بالعامل الرقمي؟

ما المقصود بالعامل الرقمي؟

في الماضي، كان مصطلح "العامل الرقمي" يصف الموظف البشري الذي يتمتع بمهارات رقمية، لكن في الآونة الأخيرة عرَّفته السوق على أنه فئة من الروبوتات البرمجية، التي يتم تدريبها على أداء مهام أو عمليات محددة بالشراكة مع زملائها من البشر.

على وجه التحديد، تقدم Forrester التعريف التالي لأتمتة العامل الرقمي: "إنها مزيج من وحدات بناء [الأتمتة الذكية] بالذكاء الاصطناعي، مثل الذكاء الحواري و[أتمتة العمليات الآلية] RPA، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الموظفين.إنهم يفهمون النية البشرية، ويردون على الأسئلة، ويتخذون إجراءات نيابة عن الإنسان، مما يمنح البشر السيطرة والسلطة والتجربة المحسّنة".

IBM Automation يرصد العمال الرقميون بشكل مماثل، حيث يتم تعريفهم على أنهم عمالة قائمة على البرمجيات يمكنها تنفيذ أجزاء مهمة من العمليات المعقدة من البداية إلى النهاية بشكل مستقل باستخدام مجموعة من المهارات. يستفيدون من قدرات الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي ورؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية، لتنفيذ سلسلة من المهام ضمن سير عمل معين. على سبيل المثال، قد يتمكن موظف الحسابات الدائنة الرقمية من أداء أجزاء من ثلاثة أدوار وظيفية تقليدية — ممثل خدمة العملاء، ووكيل الفواتير، وومقدم طلب الدفع النقدي أو محلل النزاعات — لإكمال عملية تحويل الطلب إلى النقد (OTC). نظرًا لأن العمال الرقميون يزيدون من نطاق عمل موظفيهم، فقد تم اعتمادهم بشكل كبير من خلال جهود التحول الرقمي، مما يتيح للشركات إعادة تخصيص قوتهم العاملة للمهام الأكثر استراتيجية.

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إطلاق قوة عاملة رقمية

عند بدء تشغيل القوى العاملة الرقمية، يأخذ المصممون في الاعتبار كلاً من العمليات التي يمكن أتمتتها والعنصر البشري، وتحديداً كيفية تفاعل العامل الرقمي مع العاملين البشريين لتحسين سير العمل الذكي.

من ثم، تتبع العملية عادةً الخطوات التالية:

  1. تقييم مدى الحاجة: يجب أن يحدد الفريق كل عملية يُراد أن يمتلكها العامل الرقمي. وقد ترغب خلال هذه المرحلة في البدء بشكل أكثر بساطة، مثل دمج التقاط البيانات الذكية أو قواعد العمل، لتمكين اتخاذ قرارات أفضل، ثم تبدأ بإضافة التعقيد تدريجيًا.

  2. توثيق العملية: يجب أن يكون هناك توثيق مفصَّل للعملية لتدريب العمال الرقميين الجدد بشكل صحيح.

  3. تدريب العاملين الرقميين: بمجرد تحديد عملية موثقة للانتقال إلى عامل رقمي، يتم تدريبهم على التعامل مع المهام ضمن سير العمل المحدد. يتم توجيه الروبوتات أيضًا لتحديد الاستثناءات والإبلاغ عنها لنظرائهم من البشر، وتوجيه حالات الاستخدام الأكثر تعقيدًا إليهم وتحريرهم من أنشطة المراقبة العادية.

  4. تقييم الأداء: في هذه الخطوة، يمكن للفرق تقييم أداء عامل رقمي معين والتأكد من أنه حقق عائد استثمار مناسبًا للأعمال. بفضل استخدام عمليات التعدين وخرائط العمليات، يمكن للفرق التحقق من جهود التدريب، ويمكنهم كذلك الاستفادة من هذه الفرصة لتحديد العقبات، ما يزيد من تحسين العملية.

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مثال: تعرف على Ocash

يُعدّ Ocash متخصصًا في التطبيقات التي تتعامل مع النقد الرقمي: ويُعدّ أحدث موظف تم تعيينه في قسم التمويل والمحاسبة. وغالبًا سيكون من المفيد التفكير في وضع كل عامل رقمي لديك لوضعه في الدور الملائم الذي سيؤديه في عمليات مؤسستك.

ولإنشاء Ocash، بدأ فريق IBM Services في وضع نتائج سير العمل في الاعتبار. وقد حصلوا على البيانات من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات لتفكيك عملية OTC وتحديد الأجزاء المكونة لها. ومن هناك، ركز الفريق على أحد الجوانب الأكثر يدوية في العملية. وقاموا بأتمتة المهام حيثما أمكنهم ذلك وعززوا المهام التي لا تزال تتطلب عمالاً بشريين.

صُمم Ocash لتنفيذ المهام الأكثر ملاءمة للأتمتة، والاستعانة بزملائه من القوى البشرية فقط عند الحاجة. لكن مصممي Ocash استخدموا هذه التفاعلات كفرص لتحسين العمليات. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي أتمتة التحقق من دقة الفواتير مع العميل في بداية العملية إلى الحد بشكل كبير من عدد النزاعات المتعلقة بالدفع في وقت لاحق.

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تطبيقات العامل الرقمي

في حين أن العاملين الرقميين يمكن أن يتجاوزوا المهام الرقمية، فقد تم استخدامهم في المقام الأول في أعمال الدعم عبر مجموعة متنوعة من وظائف الأعمال. تشمل الأمثلة ما يلي:

  • سلسلة التوريد: يستفيد تجار التجزئة، مثل Amazon، من الروبوتات لمساعدتهم في التحقق من كميات المخزون والأسعار.

  • الموارد البشرية: يمكن للروبوتات الإجابة عن أسئلة الفوائد في الوقت الفعلي، وجمع بيانات الموظفين وتوجيه المهام المعقدة إلى خبراء مختصين، وتطوير تجربة الموظف داخل الشركات.

  • دعم المبيعات والمنتجات: يمكن للروبوتات الإجابة على الأسئلة الأساسية المتعلقة بالمنتج لمساعدة فرق نجاح العملاء والمبيعات في إدارة العملاء المحتملين والحاليين.ويمكنهم أيضاً توجيه الطلبات حسب مستوى الإلحاح، بحيث تتم معالجة التذاكر ذات الأولوية القصوى بشكل فوري، مما يحسّن من تجربة العملاء بشكل عام.

التحديات المرتبطة بالعمال الرقميين

بينما يوفر العمال الرقميون مكاسب في كفاءة العمليات، يمكن أن تكون هناك تحديات في تنفيذ القوى العاملة الرقمية. تتضمن بعض هذه العوائق التي تحول دون النجاح ما يلي:

  • لا توجد مهام كافية للأتمتة، مما يجعل من الصعب تبرير تكلفة العامل الرقمي.

  • قد تواجه التكنولوجيا صعوبات مع بعض مصادر البيانات غير المنظمة.

  • يمكن أن يكون جمع المعلومات لأغراض التوثيق مكلفاً وكثيف الموارد.

  • قد يكون التوسع صعبًا إذا لم يتم تصميم حلول العامل الرقمي لتكون قابلة للتكوين والتكييف.
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