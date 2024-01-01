إن منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي في watsonx Orchestrate هو ستوديو إنشاء من الجيل التالي يستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمهارات الرقمية لتمكين المؤسسات وذوي الخبرة في المجال من إنشاء مساعدي الذكاء الاصطناعي الجدد والمقنعين بسرعة وسهولة من خلال تجربة قوية منخفضة الرمز. فمن خلال الاستفادة من مساعدي الذكاء الاصطناعي المصممين لأغراض محددة، يمكن للعملاء والموظفين إنجاز المهام والعمليات المعقدة بسلاسة من خلال تجربة اللغة الطبيعية.
توفر تجربة منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي في watsonx Orchestrate إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي منخفض الرمز وستوديو الأتمتة لإنشاء نموذج لغوي كبير (LLM) مدعومًا بالمساعدين المتمكنين في سياقات الأعمال والبيانات والأتمتة. يتيح لك منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي إمكانية توسيع استثماراتك في الأتمتة وتوسيع نطاق الاعتماد من خلال واجهة محادثة عالية المستوى مدمجة مع الذكاء الاصطناعي الذي يمكنك الوثوق به. يتم تقديم قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأصل من خلال النماذج اللغوية الكبيرة الشفافة والموثوقة من IBM والمضبوطة بدقة لوظائف أعمال محددة. يتمتع المنشئون بالمرونة والتحكم لتحديد متى وكيف يتم الاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) عبر اختيار النموذج اللغوي الكبير الأساسي، وتأسيس المحتوى، والإجراءات الموجهة بالذكاء الاصطناعي، ومهارات المحادثة. يوفر IBM watsonx Orchestrate تجارب طبيعية ومحسنة لعملائك وموظفيك، ويوجههم خلال استكمال العمليات متعددة الخطوات ويسند المهام الثقيلة للذكاء الاصطناعي التوليدي.
مراجعة خيارات التسعير الخاصة باشتراك watsonx Orchestrate
منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي: بناء الذكاء الاصطناعي الحواري بكفاءة، عبر تجربة منخفضة الرموز
باستخدام كتالوج المهارات، يعمل Orchestrate على أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً ومعالجتها بشكل أسرع، حتى تتمكن من التركيز على العمل ذي القيمة الأعلى. كما يمكنك تكوين المهارات باستخدام إطار عمل التوسع الخالي من الرموز لاستدعاء الأنظمة الخلفية أو الاستفادة من عمليات الأتمتة الحالية والمهارات المنشأة مسبقًا.
يستفيد Orchestrate من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، بدءًا من التعاون والاتصالات وحتى التحليلات وتتبع مقدمي الطلبات. يدمج Orchestrate تطبيقات رائدة للإنتاجية والتعاون حتى تتمكن من الحصول على المعلومات التي تريدها عند الحاجة إليها.