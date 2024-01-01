الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx watsonx Orchestrate تمكين فريقك باستخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي المصممين خصوصًا لهذا الغرض
إنشاء مساعدي الذكاء الاصطناعي ونشرهم بسرعة وسهولة من خلال تجربة قوية منخفضة الرمز
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إن منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي في watsonx Orchestrate هو ستوديو إنشاء من الجيل التالي يستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمهارات الرقمية لتمكين المؤسسات وذوي الخبرة في المجال من إنشاء مساعدي الذكاء الاصطناعي الجدد والمقنعين بسرعة وسهولة من خلال تجربة قوية منخفضة الرمز. فمن خلال الاستفادة من مساعدي الذكاء الاصطناعي المصممين لأغراض محددة، يمكن للعملاء والموظفين إنجاز المهام والعمليات المعقدة بسلاسة من خلال تجربة اللغة الطبيعية.

توفر تجربة منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي في watsonx Orchestrate إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي منخفض الرمز وستوديو الأتمتة لإنشاء نموذج لغوي كبير (LLM) مدعومًا بالمساعدين المتمكنين في سياقات الأعمال والبيانات والأتمتة. يتيح لك منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي إمكانية توسيع استثماراتك في الأتمتة وتوسيع نطاق الاعتماد من خلال واجهة محادثة عالية المستوى مدمجة مع الذكاء الاصطناعي الذي يمكنك الوثوق به. يتم تقديم قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأصل من خلال النماذج اللغوية الكبيرة الشفافة والموثوقة من IBM والمضبوطة بدقة لوظائف أعمال محددة. يتمتع المنشئون بالمرونة والتحكم لتحديد متى وكيف يتم الاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) عبر اختيار النموذج اللغوي الكبير الأساسي، وتأسيس المحتوى، والإجراءات الموجهة بالذكاء الاصطناعي، ومهارات المحادثة. يوفر IBM watsonx Orchestrate تجارب طبيعية ومحسنة لعملائك وموظفيك، ويوجههم خلال استكمال العمليات متعددة الخطوات ويسند المهام الثقيلة للذكاء الاصطناعي التوليدي.
مساعدو الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM: دليل المشتري الكامل لعام 2024

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المزايا

منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي: بناء الذكاء الاصطناعي الحواري بكفاءة، عبر تجربة منخفضة الرموز

  يستفيد البحث الحواري من النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) للوصول إلى التوليد المعزز بالاسترداد (RAG)، المصمم لإنشاء إجابات حوارية دقيقة ترتكز على محتوى شركتك مع إمكانية تتبع الإجابات المضمنة لضمان صحة المعلومات وقابلية التحقق منها.
  يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي المخصصين المصممين في منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي من watsonx Orchestrate تنفيذ عمليات الأتمتة، أو المهارات، مباشرة في المحادثات. ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في وقت التشغيل لتجميع البيانات المطلوبة للمهام التي سيتم تنفيذها، ما يوفر تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين. احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
  اختر بالضبط الوقت المناسب للاستفادة من قدرات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) من خلال تزويد مساعدك بعبارات محددة تؤدي تلقائيًا إلى استجابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحالة استخدام معينة، مثل تقديم توصيات بشأن المنتجات والخدمات، وشرح المفاهيم الأساسية، والمزيد.
استخدم سلسلة نماذج Granite من IBM أو اختر من قائمة منسقة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) الأخرى لدعم إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المساعد لديك من خلال إضافة تعليمات سريعة محددة لإنتاج أفضل الاستجابات التوليدية أو تحسين مخرجات نموذج لغوي كبير (LLM) لتحقيق المزيد من المرونة، كل ذلك في واجهة خالية من الرموز.
المساعدة التي يقدمها منشئ المساعدين
الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوجيه المستخدمين من خلال فهم اللغة الطبيعية وقدرات الذكاء الاصطناعي الحواري، يساعد Orchestrate على حل مشكلة المحادثات الغامضة حتى لا يواجه المستخدمون صعوبة في التنقل عبر التجارب الرقمية المعقدة. تعرف على عمليات التكامل
العرض والإخبار والفعل للتجارب القائمة على النتائج باستخدام منشئ المساعد، يمكنك تصميم مجموعة متنوعة من تجارب الخدمة الذاتية باستخدام أدوات خالية من الرموز: يمكنك توجيه المستخدمين خلال الرحلات الرقمية الحالية، أو تقديم المساعدة المعلوماتية، أو إنجاز المهام نيابة عنهم. يدمج منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي قدرات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) وقدرات المحادثة لمساعد watsonx لتمكين محادثة وتفاعلية وسريعة الاستجابة بين المستخدمين وOrchestrate.
التوسع في المهارات والأتمتة الحالية
بسط يومك 

باستخدام كتالوج المهارات، يعمل Orchestrate على أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً ومعالجتها بشكل أسرع، حتى تتمكن من التركيز على العمل ذي القيمة الأعلى. كما يمكنك تكوين المهارات باستخدام إطار عمل التوسع الخالي من الرموز لاستدعاء الأنظمة الخلفية أو الاستفادة من عمليات الأتمتة الحالية والمهارات المنشأة مسبقًا.

 استكشاف كتالوج المهارات
عمليات التكامل التي تناسبك

يستفيد Orchestrate من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، بدءًا من التعاون والاتصالات وحتى التحليلات وتتبع مقدمي الطلبات. يدمج Orchestrate تطبيقات رائدة للإنتاجية والتعاون حتى تتمكن من الحصول على المعلومات التي تريدها عند الحاجة إليها.  

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