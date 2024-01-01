إن منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي في watsonx Orchestrate هو ستوديو إنشاء من الجيل التالي يستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمهارات الرقمية لتمكين المؤسسات وذوي الخبرة في المجال من إنشاء مساعدي الذكاء الاصطناعي الجدد والمقنعين بسرعة وسهولة من خلال تجربة قوية منخفضة الرمز. فمن خلال الاستفادة من مساعدي الذكاء الاصطناعي المصممين لأغراض محددة، يمكن للعملاء والموظفين إنجاز المهام والعمليات المعقدة بسلاسة من خلال تجربة اللغة الطبيعية.

توفر تجربة منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي في watsonx Orchestrate إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي منخفض الرمز وستوديو الأتمتة لإنشاء نموذج لغوي كبير (LLM) مدعومًا بالمساعدين المتمكنين في سياقات الأعمال والبيانات والأتمتة. يتيح لك منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي إمكانية توسيع استثماراتك في الأتمتة وتوسيع نطاق الاعتماد من خلال واجهة محادثة عالية المستوى مدمجة مع الذكاء الاصطناعي الذي يمكنك الوثوق به. يتم تقديم قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأصل من خلال النماذج اللغوية الكبيرة الشفافة والموثوقة من IBM والمضبوطة بدقة لوظائف أعمال محددة. يتمتع المنشئون بالمرونة والتحكم لتحديد متى وكيف يتم الاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) عبر اختيار النموذج اللغوي الكبير الأساسي، وتأسيس المحتوى، والإجراءات الموجهة بالذكاء الاصطناعي، ومهارات المحادثة. يوفر IBM watsonx Orchestrate تجارب طبيعية ومحسنة لعملائك وموظفيك، ويوجههم خلال استكمال العمليات متعددة الخطوات ويسند المهام الثقيلة للذكاء الاصطناعي التوليدي.