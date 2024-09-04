حالات استخدام Apache Kafka: تعزيز الابتكار عبر الصناعات المتنوعة

يُعَد Apache Kafka منصة مفتوحة المصدر للبثّ الموزع، يُتيح للمطورين بناء تطبيقات قائمة على الأحداث في الوقت الفعلي. باستخدام Apache Kafka، يمكن للمطورين بناء تطبيقات تستخدم سجلات البيانات المتدفقة بشكل مستمر وتقدِّم تجارب في الوقت الفعلي للمستخدمين.

سواء عند التحقق من رصيد الحساب، أو مشاهدة Netflix، أو تصفح LinkedIn، يتوقع المستخدمون اليوم تجارب تطبيقات في الوقت شبه الفعلي. تم تصميم بنية Apache Kafka القائمة على الأحداث لتخزين البيانات وبث الأحداث في الوقت الفعلي، ما يجعلها تعمل كوسيط رسائل ووحدة تخزين تُتيح تقديم تجارب مستخدم في الوقت الفعلي عبر أنواع مختلفة من التطبيقات.

يُعَد Apache Kafka أحد أكثر أنظمة معالجة البيانات مفتوحة المصدر شعبية، حيث يستخدمه ما يقرب من 50,000 شركة ويستحوذ على حصة سوقية تبلغ 26.7%.