يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل كل الصناعات تقريبًا، مما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة والابتكارات وطرق جديدة لممارسة الأعمال. استشارات الأعمال—وهي مهنة مبنية على العلاقات الإنسانية والخبرة الشخصية— ليست استثناء. يتجلى تأثير الذكاء الاصطناعي في مجال الاستشارات من خلال أدوات مثل الأصول والوكلاء والمساعدين المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعزز تقديم الخدمات.
لطالما اعتمد الاستشاريون على العمليات كثيفة العمالة لتوليد توصيات قائمةعلى البيانات. مع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، يمكن الآن إكمال هذه المهام بشكل أسرع وأكثر دقة وعلى نطاق واسع. تعمل الأدوات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام الروتينية مثل تحليل البيانات والنمذجة المالية وتتبع الأداء، مما يتيح للاستشاريين التركيز على الاستراتيجية والابتكار على مستوى أعلى. يؤدي هذا التحول إلى زيادة الإنتاجية وتسريع الرؤى وتقديم المزيد من القيمة للعملاء والأطراف المعنية في نهاية المطاف.
تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي للاستشارات أيضًا على تحسين إدارة المشاريع من خلال أتمتة المهام الروتينية وتتبع احتياجات العميل والتقدم المحرز. تمنح هذه الأدوات العملاء أيضا تحكمًا أكبر من خلال تقديم خيارات الخدمة الذاتية لمهام مثل تحليل البيانات وإعداد التقارير، مما يسمح لهم بإدارة بعض العمليات بشكل مستقل بينما يركز المستشارون على العمل على مستوى أعلى.
هذا التحول يحوّل المستشارين من مستشارين تقليديين إلى مسرّعين للنتائج، مما يساعد العملاء على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النجاح على المدى الطويل. إن دمج أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي مثل حلول منصة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والرؤية الحاسوبية وتحسين محرك البحث (SEO) في سير العمل الاستشاري يسمح للشركات بتغيير تركيزها. يمكن أن يركز الاستشاريون على الاستراتيجية والتحول الرقمي وتحسين بيانات العملاء وتعزيز إدارة علاقات العملاء (CRM) بينما يتولى الذكاء الاصطناعي المهام التقنية والتشغيلية بكفاءة.
أدى الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في مجال الاستشارات إلى تسريع اتجاه آخر: الاستشارات القائمة على الأصول. وبدلاً من الاعتماد فقط على الخبرة البشرية والعمليات اليدوية، تعمل الشركات الاستشارية بشكل متزايد على تطوير واستخدام الأدوات والمنتجات المدعمة بالتقنية والنماذج المدربة على الذكاء الاصطناعي لدعم خدماتها. تنطبق هذه الحلول على حالات الاستخدام المختلفة واحتياجات العمل.
تكمن جاذبية الاستشارات القائمة على الأصول في قابليتها للتوسع وقيمتها على المدى الطويل. من خلال تطوير أدوات ومنصات قابلة لإعادة الاستخدام، يمكن للشركات تحويل خبراتها إلى منتجات معبأة، مما يقلل من الحاجة إلى الاستشاريين البشريين لتكرار المهام المماثلة يدويًا لكل مشاركة.
يؤدي هذا النهج إلى نماذج تسعير مبتكرة ويمكّن الشركات من خدمة عدد أكبر من العملاء في وقت واحد. يشمل ذلك الشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي قد لا تتمكن من تحمل تكلفة خدمات الاستشارات التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء استمرار استخدام الأدوات والأصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد الرؤى وتحسين كل شيء بدءاً من إنشاء المحتوى إلى العمليات وكفاءة الأعمال بشكل عام.
كما يساعد النموذج القائم على الأصول الشركات على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، حيث يسعى العملاء بشكل متزايد إلى الحصول على الدعم في مجالات مثل التحول الرقمي وعلم البيانات واعتماد الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
تمثل الاستشارات القائمة على الأصول تغييرًا كبيرًا في كيفية تقديم الصناعات للخدمات. من خلال دمج الأدوات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تقديم حلول الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وأكثر قابلية للتوسع، مما يقلل من الجهد اليدوي ويعزز دقة الرؤى الخاصة بهم. وتساعد هذه الأصول في حل مشاكل أعمال محددة، وتقصير الجداول الزمنية للمشروع، وخفض التكاليف، وتزويد العملاء بإمكانية الوصول المستمر إلى رؤى قيّمة حتى بعد انتهاء المشاركة الاستشارية.
الاستشارات القائمة على الأصول تستخدم الأدوات والمنتجات والأساليب القائمة على التكنولوجيا لدعم تصميم وتقديم الخدمات الاستشارية. ويتم تنسيق هذه العناصر—الأصول والوكلاء والمساعدين والأساليب— وتخصيصها لتبسيط المهام وحل مشكلات العمل المحددة وتحقيق النتائج بشكل أسرع.
الأصول عبارة عن برامج، بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي المضبوطة بدقة، والمصممة لتقديم نتائج ملموسة مثل إنتاجية القوى العاملة أو كفاءة التكلفة أو نمو الإيرادات للعملاء.
يمكن لهذه الأصول إما تسريع عملية تطوير حلول مخصصة للعملاء أو تطبيقها عبر مجالات أوسع، مع الاستمرار في توفير القيمة لفترة طويلة بعد انتهاء المشاركة. إنها توفر مزايا رئيسية مثل تحليلات أعمق لمجموعات البيانات، ووقتًا أسرع للوصول إلى السوق، وتكاملًا سلسًا عبر المنصات، وتحسين تجارب المستخدم، وتعزيز تصور رؤى البيانات، وعمليات أكثر انسيابية. تتضمن أمثلة الأصول ما يلي:
يعمل الوكلاء والمساعدون جنبًا إلى جنب لتعزيز دعم العملاء. المساعدون عبارة عن روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي تم تصميمهم لإدارة المهام اليومية واحتياجات العملاء المحددة. يتعاملون مع الاستفسارات الروتينية، ويقومون بإنشاء التقارير وتقديم ملخصات وتوصيات بناء على بيانات أو معلومات في الوقت الفعلي والتي تتعلق بعمليات العميل الفريدة وسياق الأعمال. تجعل هذه القدرات الدعم أكثر قابل للتوسع والتخصص. يمكن أيضا تخصيص المساعدين لدعم أدوار وظيفية محددة أو مجالات عمل متخصصة.
يتم دمج المساعدين في سير العمل الاستشاري القائم على الأصول لأتمتة المهام الروتينية وتوفير رؤى في الوقت الفعلي والمساعدة في اتخاذ القرارات المعقدة. ويقوم الوكلاء بتوسيع نطاق هذه القدرات من خلال تنسيق عدة مساعدين والتفاعل مع وكلاء آخرين. وهذا يُمكّنهم من التعامل مع نطاقٍ أوسع وأكثر تعقيدًا من المهام. معًا، يقدم الوكلاء والمساعدون القدرات الكاملة عند تطبيقها على تحديات العملاء.
على سبيل المثال، قد يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي لشخصية المستخدم ببناء ملف شخصي مفصّل لمستخدم المنتج، بما في ذلك التركيبة الديموغرافية والتركيبة النفسية. وفي الوقت نفسه، قد يقوم الوكيل الذي يركز على المستهلك بفحص تقييمات المنتج واستخراج شكوى متكررة واقتراح تحسينات على المنتج لمعالجتها وتقديم إرشادات التنفيذ.
الأساليب عبارة عن أطر عمل قابلة للتكرار تجمع بين مختلف الأصول وأدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف مشروع محددة ونتائج العملاء. تسمح هذه النهج المنسقة للاستشاريين بنشر الحلول القائمة على التقنية التي تتسم بالكفاءة وقابلية للتوسع والتكيّف عبر أنواع مختلفة من المشاركات، بدءاً من الاستراتيجية والتصميم إلى تنفيذ التقنية إلى العمليات المستمرة. يمكن أيضًا تخصيص الأساليب لتتماشى مع تفاصيل مجموعة تقنيات المورّد، مما يساعد على ضمان المرونة والملاءمة للاحتياجات الفريدة لكل عميل.
على سبيل المثال، يمكن للاستشاريين استخدام النماذج التي تدمج نماذج الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية وأدوات أتمتة العمليات معاً في إطار عمل مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات العميل. تقلل هذه الطريقة من الوقت اللازم لتحقيق النتائج مع الحفاظ على نتائج عالية الجودة.
تساعد الاستشارات القائمة على الأصول العملاء على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، وتزويدهم بأدوات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تعزز نموذج الاستشارات التقليدي. تعمل هذه الممارسة على توسيع دور الاستشاريين من حل المشكلات إلى تمكين التحول الرقمي، وتوجيه العملاء بشأن استخدام الأدوات الرقمية لتوليد رؤى قيّمة. يمكن للعملاء بعد ذلك اتخاذ قرارات أكثر استنارة قائمة على البيانات حتى بعد انتهاء الشراكة الاستشارية.
من خلال تحويل الخدمات إلى منتجات، تجعل الشركات الاستشارية الخبرة أكثر سهولة، مما يسمح للشركات الصغيرة بالاستفادة من المنصات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للعملاء إدارة مهام مثل التوقع وتتبع الأداء بشكل مستقل، مما يقلل التكاليف ويعزز تجربة العملاء.
كما تساعد الأدوات الخاصة التي تقدمها الشركات الاستشارية العملاء على اكتساب ميزة تنافسية من خلال تبسيط العمليات وتقديم رؤى مستمرة. مع ازدياد أهمية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، تمكّن الاستشارات القائمة على الأصول العملاء من تنفيذ استراتيجيات أكثر دقة وتحسين نتائجهم على المدى الطويل.
تقدم الاستشارات القائمة على الأصل العديد من الميزات الرئيسية التي تعزز تقديم الخدمات الاستشارية.
قابلية التوسع: يمكن للشركات الاستشارية توسيع نطاق تفاعلاتها مع العملاء من خلال نشر الأدوات والمنصات عبر ارتباطات متعددة دون الحاجة إلى زيادة عدد الاستشاريين. ويمكنهم تقديم حلول قابلة للتوسع، مثل منتجات البرمجيات كخدمة أو النماذج المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن للعملاء الاستمرار في استخدامها بعد انتهاء مرحلة الاستشارات.
الكفاءة: باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، يمكن للمستشارين تقليل الوقت اللازم لجمع وتحليل البيانات بشكل كبير، مما يؤدي إلى تفاعلات عملاء أكثر إنتاجية وأوقات استجابة أسرع للمشاريع. هذا الكفاءة تُمكّن الاستشاريين من التحرر من التنفيذ الروتيني، وتوجيه خبراتهم وإبداعاتهم نحو مشاركات العملاء. وباعتبارهم شركاء حقيقيين في التحول، يمكنهم التركيز على تقديم نتائج أفضل من خلال الرؤى القابلة للتنفيذ، وكل ذلك بجهد يدوي أقل.
التوحيد القياسي والاتساق: توفر الأدوات الرقمية ونماذج الذكاء الاصطناعي نتائج ثابتة ومتكررة، مما يساعد في ضمان أن جودة الخدمة لا تعتمد فقط على خبرة الاستشاريين الأفراد. يساعد هذا التوحيد القياسي الشركات الاستشارية على تقديم نتائج موثوقة وعالية الجودة عبر مشاريع متعددة.
القيمة المستمرة: تقدم العديد من الحلول القائمة على الأصول قيمة مستمرة من خلال نماذج الاشتراك أو إمكانية الوصول المستمر إلى المنصات والأدوات، مما يمنح العملاء تدفقاً مستمراً من الرؤى والدعم حتى بعد اكتمال المشروع الأولي.
الفعالية من حيث التكلفة: تمكّن الاستشارات القائمة على الأصول العملاء من تحقيق القيمة بسرعة أكبر، حيث تتيح التقنية للاستشاريين تحقيق النتائج المماثلة في أطر زمنية أقصر.
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