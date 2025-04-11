في حوكمة الذكاء الاصطناعي، لا يمكنك التحكم فيما لا يمكنك رؤيته. ومع ذلك، لا تكون الرؤية وحدها مفيدة ما لم تفهم أيضًا المخاطر الموجودة داخل نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة بك وأنظمته.
وهذا ينطبق بشكل خاص على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل. يمكن أن يحسن وكلاء الذكاء الاصطناعي الكفاءة وزيادة الإنتاجية، لكن يمثل فهم نطاق المخاطر الكامل التي قد يسببونها تحديًا أكبر. "يمكن أن تكون المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي كبيرة في حد ذاتها، خاصة في بعض حالات الاستخدام"، كما كتب Manish Bhide وHeather Gentile وJordan Byrd من IBM. "وعند إضافة وكلاء الذكاء الاصطناعي، تتضاعف المخاطر أكثر".
تُقدم المستندات الفنية، "وكلاء الذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر وعمليات التخفيف"، تحقيقًا شاملاً في مخاطر الذكاء الاصطناعي الوكيل، وتستكشف تضخيم مخاطر الذكاء الاصطناعي المعروفة سابقًا وظهور تحديات جديدة وفريدة.
واستنادًا إلى عملنا السابق في تحديد المخاطر والتخفيف من نموذج الأساس، يزود هذا المستند الممارسين بالمعرفة الأساسية اللازمة لفهم المخاطر وتحديدها والحد منها. فهذه خطوة أولى مهمة نحو توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل بمسؤولية.
يتمتع وكلاء الذكاء الاصطناعي بدرجة عالية من الاستقلالية، حيث ينفذون مهام مختلفة من دون إشراف بشري مستمر. كما أن لديهم أربع خصائص قد تُدخل مخاطر:
· الغموض: قد تعوق محدودية الرؤية في آليات وكيل الذكاء الاصطناعي وتفاعلاته فهم أفعاله.
· الانفتاح: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي اختيار الموارد والأدوات وحتى وكلاء الذكاء الاصطناعي الآخرين لإكمال المهام، ما يزيد من احتمالية حدوث أفعال غير متوقعة.
· التعقيد: في ظل مراحل تعلم وكيل الذكاء الاصطناعي وتكيفه، تصبح آلياته الداخلية أكثر تعقيدًا، ما يجعل التحليل أصعب بشكل متزايد.
· عدم القدرة على التراجع: عند العمل من دون إشراف بشري مستمر، يزداد احتمال قيام وكلاء الذكاء الاصطناعي باتخاذ إجراءات لا رجعة فيها، ذات عواقب ملموسة في كل من العالم الرقمي والمادي.
تطرح الاستقلالية وخصائص وكلاء الذكاء الاصطناعي مخاطر وتحديات وتأثيرات مجتمعية محتملة يجب على الممارسين فهمها من أجل توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل مسؤول.
يقدّم الذكاء الاصطناعي الوكيل مخاطر وتحديات جديدة لمشهد مخاطر الذكاء الاصطناعي، وهي مخاطر ليس مرجحًا أن يكون الممارسون قد وضعوها في الحسبان عند تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي السابقة أو تطويرها أو اعتمادها أو حوكمتها.
على سبيل المثال، هناك خطر جديد ناشئ يتعلق بتحيز البيانات: فقد يعدل وكيل الذكاء الاصطناعي مجموعة بيانات أو قاعدة بيانات بطريقة تدخل التحيز. وهنا، يتخذ وكيل الذكاء الاصطناعي إجراء قد يؤثر في العالم، وقد يكون غير قابل للتراجع إذا تم توسيع التحيز المُدخل من دون اكتشافه.
يزيد الذكاء الاصطناعي الوكيل أيضًا من حدة عدة مجالات مخاطر معروفة، بما في ذلك تقييم الأنظمة وإمكانية حدوث أفعال لا يمكن تفسيرها أو تتبعها. يجب على الممارسين إعادة تقييم هذه المجالات عند العمل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي.
فعلى سبيل المثال، يؤدي وكيل الذكاء الاصطناعي الذي يمتلك وصولاً غير مقيد إلى الموارد أو قواعد البيانات أو الأدوات إلى زيادة خطر مشاركة المعلومات الحساسة أو السرية مع المستخدمين. ومن دون حواجز حماية مناسبة، قد يخزن مثل هذا الوكيل المعلومات الشخصية أو الملكية الفكرية أو غيرها من البيانات السرية ويشاركها بشكل غير مناسب مع مستخدمي النظام. تُفنّد المستندات الفنية هذه المخاطر والتحديات، وتوضح أصولها وتأثيراتها المحتملة.
يتطلب التعامل مع المخاطر والتحديات الفريدة للذكاء الاصطناعي الوكيل اتباع نهج شامل للحد من المخاطر، يتم تنفيذه من خلال حوكمة متكاملة للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، كما أوضح Phaedra Boinodiris وJon Parker من IBM مؤخرًا: "يتقدم الذكاء الاصطناعي الوكيل بسرعة كبيرة لدرجة أن المؤسسات قد تجد صعوبة في إيجاد سوابق أو أفضل الممارسات لتقليل الأضرار".
لحسن الحظ، يمكن للعديد من الإستراتيجيات التي يمكن أن تساعد على التخفيف من المخاطر المرتبطة بأنواع أخرى من الذكاء الاصطناعي، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي، أن تساعد أيضًا على التخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي الوكيل. على سبيل المثال، يُعد إشراك الإنسان في الحلقة ممارسة مثلى للذكاء الاصطناعي المسؤول بجميع أنواعه. ويمكن أن يساعد تمكين التحقق البشري وتقديم التعليقات على الإجراءات التي يتخذها وكلاء الذكاء الاصطناعي على ضمان الدقة والملاءمة والحفاظ على التوافق مع قيم المؤسسة.
يُعد فهم المخاطر الفريدة للذكاء الاصطناعي الوكيل خطوة أولى حاسمة نحو توسيع استخدامه بشكل مسؤول عبر المؤسسة وتحقيق العائد على الاستثمار (ROI) للذكاء الاصطناعي المسؤول. يمكن أن يساعدك تقرير "وكلاء الذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر وسُبل التخفيف" على تصور مشهد المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الوكيل بوضوح أكبر والنظر في كيفية تمكّن مؤسستك من الاستفادة بشكل مسؤول من الفرص الكبيرة التي يقدّمها وكلاء الذكاء الاصطناعي.
