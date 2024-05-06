التوسع في الاعتبارات الأخلاقية لنماذج الأساس

ظهور نماذج الأساس التي تدعم نمو الذكاء الاصطناعي التوليدي وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي الأخرى يقدم إمكانيات مثيرة—لكنه يثير أيضاً أسئلة ومخاوف جديدة حول الجوانب الأخلاقية المرتبطة بتصميمها وتطويرها ونشرها واستخدامها.

تتناول نشرة مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لشركة IBM بعنوان نماذج الأساس: الفرص والمخاطر والتحفيزات هذه المخاوف وتستكشف فوائد التقنية والمخاطر والحواجز ووسائل التخفيف المرتبطة بها.

توضح الورقة المخاطر المحتملة المرتبطة بنماذج الأساس من خلال عدسات الأخلاقيات والقوانين واللوائح في ثلاث فئات مختلفة:

التقليدية. المخاطر المعروفة من الأشكال السابقة أو القديمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي. المضخمة. المخاطر المعروفة ولكنها أصبحت الآن أكثر حدة بسبب الخصائص الجوهرية لنماذج الأساس، وأبرزها قدراتها التوليدية المتأصلة. الجديدة. المخاطر الناشئة المتأصلة في نماذج الأساس وقدراتها التوليدية المتأصلة.

يتم تنظيم هذه المخاطر فيما يتعلق بما إذا كانت مرتبطة بالمحتوى المقدم لنموذج الأساس - الإدخال - أو المحتوى الناتج عنه - المخرجات - أو إذا كانت مرتبطة بتحديات إضافية. تعرض هذه المخاطر في جدول يوضح سبب كون هذه المخاطر مصدر قلق ولماذا من المهم النظر في هذه المخاطر أثناء تطوير وإطلاق واستخدام نماذج الأساس.

بالإضافة إلى ذلك، تسلط هذه الورقة الضوء على بعض الاستراتيجيات والأدوات المتاحة مثل محفظة watsonx® من منتجات الذكاء الاصطناعي و أدوات الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة مفتوحة المصدر. تركز هذه الاستراتيجيات على الموازنة بين السلامة والابتكار وتمكين المستخدمين من تجربة قوة الذكاء الاصطناعي ونماذج الأساس.

تسلط الأمثلة أدناه الضوء على استخدام المعلومات المقدمة في الورقة.