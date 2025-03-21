الجانب المتطور للأخلاقيات والحوكمة في الذكاء الاصطناعي الوكيل

مزايا الذكاء الاصطناعي الوكيل جذابة. كتب Cole Stryker من شركة IBM: “الذكاء الاصطناعي الوكيل يجعلنا أقرب إلى حالات الاستخدام التي كنا، حتى وقت قريب، نظنها خيالاً علميًا، حيث يمكن للآلات إكمال المهام المعقدة التي تتضمن سير العمل المعقدة، و صناعة القرارات القائمة على البيانات واتخاذ الإجراءات بأقل قدر من التدخل البشري”.

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحليل الأدوات المتاحة لهم، واستخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي للعثور على مزيد من المعلومات حول المواضيع، وإرشاد المستخدمين خلال هذه الخطوات. كما يسرع الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط من تبني الوكلاء من خلال زيادة قدرة الأنظمة الوكيلة على تحليل العالم عبر وسائط متنوعة، وتقديم خطوات متعددة للتقدم، والتصرف نيابة عن المستخدم.

في البُنى التقليدية متعددة الوكلاء، يصمم البشر منطق التحكم لحل مشكلات محددة بوضوح. وعلى النقيض من ذلك، يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي (أو وكلاء النماذج اللغوية الكبرى) منطق التحكم الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يعمل النموذج اللغوي الكبير كمنظم أو منسق. يجسد نموذج IBM Granite® 3.0 8B Instruct الجديد هذا النهج من خلال دعم حالات الاستخدام الوكيلة التي تتطلب استدعاء الأدوات، ويوسع IBM watsonx Orchestrate هذه الإمكانات لدعم الوظائف الوكيلة للموارد البشرية ووظائف المحادثة.

تتمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل المنفذة بالكامل بالإمكانات المستقلة لتصميم سير العمل واستخدام الأدوات لحل المشكلات المعقدة—سواء كانت متوقعة أو غير محددة بدقة أو غير متوقعة. من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، يمكن لهذه الأدوات التفاعل في البيئات الخارجية مع الاستفادة من البيانات التي تدربت نماذجها عليها.

كتب باحثو IBM: “تتعلق الأنظمة الوكيلة بمفهوم التخطيط والحلقات والتفكير وهياكل التحكم الأخرى التي تستخدم بشكل كبير الاستدلال المتأصل في النموذج لإنجاز المهام من البداية إلى النهاية. وإلى جانب إمكانية استخدام الأدوات والمزايا الإضافية واستدعاءات الدوال، يُتاح للوكلاء الفرصة لإنجاز المزيد من الأعمال عامة الأغراض”.

فكر في بعض حالات الاستخدام في قطاع الخدمات المالية: يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل تحسين اتصالات العملاء بشكل مستقل وتخصيص إستراتيجيات المشاركة. ويمكنها تقييم الجدارة الائتمانية، وتخصيص عروض القروض، وإدارة الحسابات عالية المخاطر بشكل مستقل. ويمكنها أيضًا تتبع تهديدات السوق في الوقت الفعلي والتوصية بالحد من المخاطر. قد تتمكن هذه الأنظمة من تحسين الإنتاجية بشكل كبير، ولكن فقط في حال معالجة مخاوف السلامة وقابلية الملاحظة.