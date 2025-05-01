البيانات الموثوقة بالغة الأهمية لمساعدة المؤسسات على النجاح في مبادراتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. تواجه المؤسسات صعوبة في الاستفادة من ما يمكن أن يكون مصدرًا قويًا للرؤى: البيانات غير المنظمة. حوالي 90% من البيانات التي تنتجها المؤسسات هي بيانات غير منظمة، حيث يتم تخزين المعلومات القيمة في رسائل البريد الإلكتروني ومستندات PDF وملفات الفيديو وغيرها من التنسيقات.1

والخبر السار هو أن الحلول والأساليب المتطورة يمكن أن تمكّن المؤسسات من تنظيم بياناتها غير المنظمة والوصول إليها واستخلاص المعلومات منها. جلست Alice Gomstyn، المساهمة في "Think"، مع Dinesh Nirmal، النائب الأول لرئيس قسم البرمجيات في IBM، لمناقشة كيف يمكن للمؤسسات إطلاق العنان لإمكانات كنوز البيانات التي كانت تعتبر في السابق بعيدة عن متناولها.