استجابة لحوادث الأمن الإلكتروني الخبيثة المستمرة التي أثرت في البنية التحتية الحيوية والاقتصاد والاحتياجات الأساسية للبشرية، أعلنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عن الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 14028. يضع الأمر إطارًا للمساعدة على حماية شركات القطاعين العام والخاص من سلسلة التوريد وأنواع أخرى من الانتهاكات.

يسلط الأمر الضوء على حاجة الشركات إلى وضع معايير أمن أساسية. ويهدف كذلك إلى مساعدة الشركات على حماية نفسها من تهديدات الأمن الإلكتروني واكتشافها والاستجابة لها من خلال غرس أفضل الممارسات المحددة في المبادئ التوجيهية من المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) وأطر الثقة الصفرية. يمكن أن تساعدك خدمات X-Force الآمنة الهجومية والدفاعية على بناء الأمن في سلسلة التوريد الخاصة بتطوير البرمجيات لديك من خلال المساعدة على تحديد الثغرات الأمنية عالية المخاطر التي قد يستهدفها المهاجمون وتقليلها.