الصفحة الرئيسية الخدمات الأمر التنفيذي بشأن الأمن الإلكتروني خدمات IBM Security X-Force للأمر التنفيذي بشأن الأمن الإلكتروني
يقدم فريق X-Force خدمات أمنية للمساعدة على تعزيز أمان سلسلة توريد البرامج وتحديث أمان البنية التحتية الحيوية.
شاهد فيديو X-Force للأمر التنفيذي (1:33)
رسم توضيحي يوضح الحماية ومصادقة العميل والكشف عن البرامج الضارة
الحد من مخاطر اختراق البنية التحتية الحيوية

استجابة لحوادث الأمن الإلكتروني الخبيثة المستمرة التي أثرت في البنية التحتية الحيوية والاقتصاد والاحتياجات الأساسية للبشرية، أعلنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عن الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 14028. يضع الأمر إطارًا للمساعدة على حماية شركات القطاعين العام والخاص من سلسلة التوريد وأنواع أخرى من الانتهاكات. 

يسلط الأمر الضوء على حاجة الشركات إلى وضع معايير أمن أساسية. ويهدف كذلك إلى مساعدة الشركات على حماية نفسها من تهديدات الأمن الإلكتروني واكتشافها والاستجابة لها من خلال غرس أفضل الممارسات المحددة في المبادئ التوجيهية من المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) وأطر الثقة الصفرية. يمكن أن تساعدك خدمات X-Force الآمنة الهجومية والدفاعية على بناء الأمن في سلسلة التوريد الخاصة بتطوير البرمجيات لديك من خلال المساعدة على تحديد الثغرات الأمنية عالية المخاطر التي قد يستهدفها المهاجمون وتقليلها.

متطلبات الأمن الإلكتروني الجديدة لمورّدي البنية التحتية الحيوية
المزايا التحسين

إستراتيجية الأمان الخاصة بك

الحماية

المستخدمون الرقميون والأصول والبيانات

إدارة

دفاعاتك ضد التهديدات المتزايدة

تحديث

أمنك مع خلال نهج الثقة الصفرية المفتوح والمنصة متعددة السحابة

القدرات

تحديث الأمن وإزالة الحواجز التي تحول دون التعاون ومشاركة المعلومات الاستخباراتية والاستجابة للتهديدات.

 اختبار اختراق التطبيقات

قم بإجراء اختبار يدوي وقائم على الأدوات على التطبيقات في دورة حياة تطوير البرامج للعثور على الثغرات الأمنية عالية المخاطر مثل منطق الأعمال وعيوب حقن SQL.

 اختبار أمان التطبيقات الثابتة والديناميكية

كشف الثغرات الأمنية وإصلاحها في مصدر الرمز الذي يعرض أهم تطبيقاتك للمهاجم.

 خدمات الاستجابة الاستباقية والتفاعلية للحوادث (IR)

يوفر X-Force التخطيط الاستباقي وتمارين المحاكاة والكشف المبكر عن الحوادث والاستجابة لها وصيد التهديدات النشط.

 إستراتيجية الأمن الخاصة بالثقة الصفرية

توفير حماية متقدمة من التهديدات الإلكترونية عبر سلسلة التوريد من خلال إستراتيجية الثقة الصفرية.

 حلول أمن السحابة

دمج الأمان في كل مرحلة من مراحل رحلتك السحابية باستخدام حلول أمان سحابة IBM Security.

 معلومات أمنية وإدارة الأحداث

اكتشاف تهديدات الأمن الإلكتروني على مستوى المنظمة والتحقيق فيها والاستجابة لها باستخدام حلول معلومات الأمان وإدارة الأحداث (SIEM).

 تنشئ شركة IBM مركزًا للأمن الإلكتروني الحكومي

تنشئ شركة IBM مرفقًا يضم مساحة مختبرية آمنة حيث يمكن للمنظمات الحكومية التعاون في إيجاد حلول فريدة للتهديدات الأمنية المتقدمة بالاستفادة من الرؤى المستقاة من العروض التوضيحية لتقنيات شركة IBM وخدماتها.

 ورشة عمل تحديد إطار الثقة الصفرية من IBM Garage

تتطلب استراتيجية الثقة الصفرية تعاون فرق أمنية مختلفة. يجمع IBM Garage بين الأعضاء متعددي الوظائف في فرق الأمن وتكنولوجيا المعلومات وهندسة المؤسسة لديك للمواءمة مع أهداف الوكالة وغايتها الأمنية والتحديات التي تواجه تحقيقها.
الموارد إطار عمل الأمن الإلكتروني الخاص بمعهد NIST

يوفر إطار عمل الأمن الإلكتروني التابع للمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية إرشادات شاملة وأفضل الممارسات التي يمكن لشركات القطاع الخاص اتباعها لتحسين أمن المعلومات وإدارة مخاطر الأمن الإلكتروني.

 الحماية من برامج الفدية

ساعد على حماية بيانات شركتك من تهديدات برامج الفدية التي يمكن أن تحتجزها رهينة.

 تقرير مؤشر X-Force Threat Intelligence

افهم المخاطر الإلكترونية التي قد تتعرض لها مع مؤشر X-Force Threat Intelligence.

 تقرير تكلفة خرق البيانات

احصل على معارف بشأن كيفية تخفيف الأضرار من خلال تقرير تكلفة خرق البيانات.
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