الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Turbonomic استفد إلى أقصى حد من استثماراتك في مركز البيانات من خلال تحسين برمجيات VMware
قم بأتمتة تخصيص موارد VMware لضمان أعلى أداء وكفاءة
رسم توضيحي لتكامل IBM Turbonomic مع VMware vCenter

لنعيد التفكير في استراتيجية VMware الخاصة بك - ندوة عبر الإنترنت حسب الطلب

إذا كنت تستفيد من VMware لتلبية احتياجاتك من برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية وتريد تحقيق أقصى استفادة من استثمارك من خلال العمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة بعد التغييرات الأخيرة، فقد حان الوقت لإعادة النظر في استراتيجية VMware الخاصة بك. 

 شاهد الآن
حان الوقت لإعادة النظر في إستراتيجية VMware الخاصة بك.

أطلق العنان للإمكانات الكاملة لبيئة VMware لديك باستخدام ®IBM Turbonomic لتعزيز الكفاءة وضمان أداء مستمر. يعمل Turbonomic على تحسين الموارد لزيادة الاستفادة من استثماراتك الحالية وتمديد عمر البنية التحتية. كما يعمل Turbonomic كأداة تحسين لبرمجيات VMware التي تساعدك على:

  • أتمتة تخصيص الموارد وتحديد موقع الأجهزة الافتراضية وإخلاء المضيف لضمان تشغيل المجموعات بكفاءة.
  • زيادة الكثافة بأمان وتجنب التنافس على الموارد من خلال تحديد حجم الأجهزة الافتراضية والموارد بشكل مناسب للحد من الهدر.
  • تحسين الموارد اللازمة لتعزيز الاستفادة بشكل أفضل من مضيفات ESXi.
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 تقليل تكاليف ترخيص VMware

اتخاذ قرارات أسرع بنسبة 70% لتخصيص الموارد

 إنجازات العملاء: Apis IT  %23

 تقليل تكاليف الأجهزة

والتحجيم المناسب لأكثر من 20,000 جهاز افتراضي مؤتمت

 إنجازات العملاء: Rabobank  أكثر من 5800

عملية أتمتة لتخصيص الموارد

توفير أكثر من 260 ألف دولار أمريكي في السحابة العامة

 تسليط الضوء على العملاء: Natura
المزايا أتمتة تحسين برمجيات VMware

يعمل Turbonomic كأداة لتحسين أنظمة تشغيل VMware، حيث يحلل مستويات الطلب على الموارد بشكل مستمر ويتخذ إجراءات لنقل الأجهزة الافتراضية أو إضافتها أو إيقاف تشغيلها لتلبية الطلب وتحسين الاستخدام. وعلى عكس خدمات المراقبة التي تنبه إلى المشكلات بعد حدوثها، تتخذ أتمتة Turbonomic إجراءات لضبط الموارد لمنع المشكلات قبل حدوثها وتقليل الحاجة إلى معالجة الأخطاء.

 تقليل التكاليف

فمن خلال تحسين أحمال التشغيل والموارد، يمكنك تعزيز الاستخدام والكثافة بأمان، ما يقلل الحاجة إلى تراخيص وأجهزة إضافية لبيئاتك الافتراضية.

تحسين الأداء

يقلل Turbonomic من ضغط الموارد ويحسن أوقات الاستجابة، ما يؤدي إلى استمرار أداء التطبيقات وكفاءة البنية التحتية، ويوفر للمستخدمين النهائيين تجربة مستخدم رائعة باستمرار.

الفوائد

نقل الأجهزة الافتراضية المؤتمتة للتحكم في الترخيص يمكنك تعزيز كفاءة مجموعات المضيف بأمان من خلال دمج الأجهزة الافتراضية على عدد أقل من المضيفين دون المساس بالأداء أو انتهاك الامتثال لتراخيص البرمجيات. كما يمكنك التوسع بسهولة من خلال فتح مجموعات مغلقة سابقًا لعمليات نشر أحمال تشغيل جديدة أو إنشاء مجموعات فائقة.
التخصيص المناسب للآلات الافتراضية يعمل Turbonomic على ضبط عمليات تخصيص الموارد ديناميكيًا عند الطلب لضمان تشغيل أحمال التشغيل في VMware VSphere دائمًا بأفضل أداء. وباستخدام Turbonomic كأداة تحسين لبرمجيات VMware، يمكنك ضبط حجم وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة لتطبيقاتك لتتناسب مع الطلب الملحوظ في الوقت الحقيقي.
إدارة القدرات الاستباقية يستفيد Turbonomic من رؤية دقيقة للبيئة في الوقت الحقيقي لمحاكاة التغييرات التي تحددها، مثل تقدير مقدار البنية التحتية المادية اللازمة لدعم النمو أو ترحيل أحمال التشغيل. ومع الأتمتة والتحسين المستمرين لمركز البيانات بشكل صحيح، يمكنك إجراء أي محاكاة وتقليل مخاطر التراجع الناتجة عن سوء تخصيص الموارد.
التحسين عبر مجموعة من الخوادم يتيح لك Turbonomic إنشاء "مجموعات فائقة"، أو أنظمة افتراضية تتيح إطلاق العنان لإمكانات الموارد التراكمية بالكامل بفضل قدرتها على نقل أحمال التشغيل بين المجموعات ومراكز البيانات الافتراضية (vCenters)، مما يوفر مرونة أكبر وأداءً أفضل وتحسينًا لاقتصاديات مركز البيانات.
التكامل يتصل Turbonomic مباشرةً بمركز VMware vCenter وVMware Horizon وأدوات ومنصات برمجية أخرى لتوسيع نظامك البنائي.
دراسات حالة Robobank

عند إدارة أكثر من 20,000 جهاز افتراضي في بيئة ديناميكية وصعبة، نعلم من واقع خبرتنا أنه يمكننا الوثوق في IBM Turbonomic لضمان توفر الموارد لتطبيقاتنا عند الحاجة إليها.     

Colin Chatelier،
مدير قسم التخزين والحوسبة
Rabobank

 اقرأ دراسة الحالة شركة Natura

في البداية، كانت أولويتنا القصوى تتمحور حول تحقيق الكفاءة في تكاليف السحابة العامة لدينا. لكن سرعان ما اكتشفنا أن Turbonomic يمكنه تقديم المزيد في مجال تخصيص الموارد. كما يمكنه مساعدتنا في تجنب مشكلات الأداء، ليس فقط في السحابة العامة ولكن أيضًا في السحابة الخاصة. وهذا ما ميز Turbonomic عن الأدوات الأخرى المتاحة في السوق.

Dennys Ber
مدير قسم تكنولوجيا المعلومات
Natura &Co
 

 اقرأ دراسة الحالة BBC Studios

بفضل أتمتة IBM Turbonomic المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تضمن أداء التطبيقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أصبح بإمكان فريقنا الآن تركيز جهوده على متابعة المبادرات الإستراتيجية بدلاً من التعامل مع المشكلات الطارئة.

Porshe Waddell،
مدير قسم الخوادم والتخزين
BBC Studios

 اقرأ دراسة الحالة
ساعدنا Turbonomic على توفير 30% من تكاليف ترخيص VMware مقارنةً بما كنا ندفعه في نموذج الترخيص الدائم، ما سمح لنا بالاستمرار في استخدام VMware Hypervisor بتكاليف أقل.

Franco Piskur، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات الموزعة، APIS IT

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حافظ على كفاءة وإنتاجية استثمارك في VMware من خلال تحسين VMware.

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