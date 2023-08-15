ما المقصود بإدارة المشكلات؟

تعتبر عملية إدارة المشاكل استباقية وتفاعلية على حد سواء، وهي تحسّن قدرة فريق تكنولوجيا المعلومات على إيجاد السبب الأساسي للمشاكل مع تقديم خدمة مستمرة للمستخدمين. والأهم من ذلك أن إدارة المشكلات تتجاوز مجرد تحديد المشكلات وتقديم حل سريع لها؛ حيث تعمل الإدارة الناجحة للمشكلات على فهم شامل لجميع العوامل الأساسية التي تساهم في وقوع الحوادث والحلول التي تعالج السبب الأساسي.

تتضمن عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) إدارة نظام معقد من التطبيقات المترابطة والبرامج والأجهزة، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وغيرها من التقنيات. من الناحية المثالية، لن تحدث الحوادث والمشاكل في المقام الأول، ولكن عندما تحدث، من الضروري حل المشاكل وتحديد الأخطاء المعروفة قبل أن تتفاقم وتتحول إلى مشاكل أكبر. يمنع تعطل الخدمة المؤسسات من توفير تحسينات مستمرة في الخدمة ويمكن أن يتسبب في مشاكل خطيرة مالية وتتعلق بالسمعة.

تساعد الإدارة الاستباقية للمشكلات المؤسسات على إيقاف المشكلات قبل حدوثها وتقليل فترات التعطل عن العمل. تساعد حلول أتمتة تكنولوجيا المعلومات على إدارة تأثير الحوادث من خلال أتمتة اكتشاف الحوادث وسير العمل الذي يؤدي إلى الحل. يمكن أن تتضمن مشكلات تكنولوجيا المعلومات أوقات تحميل طويلة أو تعليمات برمجية غير فعَّالة أو معطلة أو استعلامات قاعدة البيانات التي تجلب البيانات غير الضرورية. تؤدي معالجة المشكلات بشكل استباقي إلى خفض التكاليف وتحسين رضا العملاء.

تتطلب الإدارة الفعالة للمشاكل قابلية الملاحظة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتصنيف الدقيق للمشاكل والحوادث. ومن خلال تصنيف الحالات التي قد تؤدي إلى حوادث كبيرة ، يمكن للمؤسسات معالجة المشكلات التي يُحتمل أن يكون لها أكبر تأثير على الأعمال. تعالج استراتيجيات إدارة المشكلات الحوادث عبر مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالمؤسسة وتجبر المؤسسات على استكشاف طرق أفضل لمعالجة الحوادث عبر العمليات.