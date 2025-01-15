ما هي إدارة المتطلبات؟

الغرض من إدارة المتطلبات هو التأكد من تحقيق أهداف تطوير البرامج والمنتجات. فعندما يتم تنفيذها بفعالية، فإنها تعزز التواصل مع الأطراف المعنية طوال دورة حياة الهندسة والمشروع، ما يضمن أن المنتج النهائي يلبي توقعاتهم واحتياجات المستخدمين. ويمكن أن يساعد أيضا فرق المشروع على اكتشاف الأخطاء مبكرا، ما يقلل من تكاليف المشروع ومخاطره.
يمكن الاطلاع على إدارة المتطلبات في إدارة دورة حياة التطبيق (ALM)، وتطوير البرمجيات، وهندسة البرمجيات، الأسلوب المرن. عندما تضمن إدارة المشروع في هذه السيناريوهات اكتمال المشروع بكفاءة وفي الموعد المحدد، تضمن إدارة المتطلبات إنشاء المنتج النهائي بشكل صحيح.
عادةً ما يكون مدير المنتج مسؤولاً عن تطوير المتطلبات وتنظيمها. ومع ذلك، يمكن أن تتأثر مجموعة المتطلبات بأي طرف معني، بما في ذلك العملاء والشركاء، بالإضافة إلى المبيعات والدعم والإدارة والهندسة والعمليات وأعضاء فريق المشروع.
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وفقًا لمعجم Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Standard Glossary of Software Engineering Terminology يُعرَّف المتطلب على النحو التالي:
"(1) الشرط أو القدرة التي يحتاجها المستخدم لحل مشكلة أو تحقيق هدف. (2) الشرط أو القدرة التي يجب أن يوفّرها النظام أو أحد عنصره للامتثال لعقد، أو معيار، أو مواصفات، أو غيرها من المستندات المفروضة رسميا. (3) تمثيل موثّق لشرط أو قدرة كما هو مبيّن في (1) أو (2).
أي أن المتطلبات هي أي معلومات تتعلق بتوقعات الأطراف المعنية واحتياجات المستخدمين لنظام أو منتج أو تطبيق جديد. وقد تتضمن هذه التوقعات والاحتياجات متطلبات نصية وحالات استخدام ومخططات وأوصاف للميزات. وفي سياق الأسلوب المرن، تتضمن المتطلبات قصص المستخدمين وملاحمهم.
تستخدم فرق المشروع أيضا المتطلبات لجمع المعلومات التي قد تكون غائبة عن تراكم المنتجات. على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن المتطلبات معلومات تتعلق بالمتطلبات غير الوظيفية وأوصاف الميزة وملاحظات اجتماعات الأطراف المعنية والقرارات المعمارية.
هناك ثلاثة أنواع من المتطلبات:
هذه المتطلبات هي التوقعات والمقاييس واحتياجات العمل التي يجب تلبيتها لكي يحقق النظام أهداف المجموعة.
تحدد هذه المتطلبات ميزات ووظائف النظام اللازمة لتلبية توقعات المستخدم النهائي واحتياجاته.
تُعرف هذه المتطلبات أيضًا بالمتطلبات الفنية، وهي تتضمن تفاصيل حول التقنية التي تعد حيوية لنجاح المنتج النهائي.
يمكن أيضًا تصنيف المتطلبات إلى ثلاث فئات: وظيفية وغير وظيفية ومجال.
تشير المتطلبات الوظيفية إلى وظائف نظام أو منتج أو تطبيق جديد. هذه المتطلبات قابلة للقياس وحاسمة لتلبية التوقعات والإحتياجات للمستخدمين النهائيين.
مثال: يجب أن يسمح البرنامج للمستخدمين بتسجيل الدخول باستخدام حسابات IBM الخاصة بهم.
تشير المتطلبات غير الوظيفية إلى أداء المتطلبات الوظيفية للنظام أو المنتج أو التطبيق. فعلى سبيل المثال، يعد أمان النظام وموثوقيته وقابليته للاستخدام كلها متطلبات غير وظيفية.
مثال: يجب تحميل بوابة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بالكامل في غضون ثلاث ثوانٍ بعد تسجيل الدخول.
تشير متطلبات المجال إلى لوائح ومعايير وقواعد ومصطلحات محددة ضمن قطاع أو مجال يجب أن يلتزم بها النظام أو المنتج أو التطبيق.
مثال: يجب أن يتوافق تطبيق الرعاية الصحية مع متطلبات قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA).
المنتجات لا تزال جيدة بحسب جودة المتطلبات التي تقودها. تضمن إدارة المتطلبات أن المشاريع تلبي احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية والمستخدمين بكفاءة. تقلل إدارة المتطلبات من فرصة حدوث عيوب ومخاطر وتكاليف مع السماح بالتسليم وإعادة الاستخدام وإمكانية التتبع بشكل أسرع.
تعتبر إدارة المتطلبات أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص اليوم، حيث غيّر إنترنت الأشياء (IoT) ليس فقط كيفية عمل المنتجات، بل أيضًا عملية تصميمها وتطويرها. وتزداد المنتجات ذكاءً وتعقيدًا باستمرار، مع ازدياد عدد أسطر الشيفرة البرمجية والمزيد من البرمجيات الإضافية. إدارة المتطلبات تساعد الشركات على تجاوز التعقيد والترابط في دورات حياة تطوير البرمجيات والهندسة الحديثة، لتبسيط تطوير المنتجات وتسريع عملية النشر.
غالبًا ما تُذكر المشكلات المتعلقة بإدارة المتطلبات كسبب رئيسي لفشل المشاريع.يمكن أن تؤدي المتطلبات غير المُعرّفة بشكل كافٍ إلى توسع نطاق المشروع، وتأخيرات زمنية، وتجاوزات في التكاليف، وجودة منخفضة للمنتج لا تلبي احتياجات الأطراف المعنية ومتطلبات السلامة.
تساعد خطة إدارة المتطلبات (RMP) في شرح طريقة تلقي فريق المشروع لجميع المتطلبات داخل المشروع وتحليلها وتوثيقها وإدارتها. عادةً ما تغطي الخطة كل شيء بدءًا من جمع المعلومات الأولية وصولاً إلى المتطلبات التفصيلية للمنتج التي يجمعها الفريق طوال دورة حياة المشروع.
هناك عدة عناصر رئيسية يجب تحديدها في خطة إدارة المتطلبات: نظرة عامة على المشروع، وآلية جمع المتطلبات، والأدوار والمسؤوليات، والأدوات، وتتبع الأثر.
للنجاح في المشروع، فإن وجود خطة إدارة المتطلبات هو شيء ضروري، حيث يسمح لفرق الهندسة بالتحكم في نطاق المشروع واتجاه دورة حياة تطوير المنتج. ويمكن لبرنامج إدارة المتطلبات توفير الأدوات اللازمة لتنفيذ الخطة، ما يساعد على تقليل التكاليف وتسريع عملية التسويق وتحسين مراقبة الجودة.
تكمّل عملية إدارة المتطلبات النموذجية نموذج هندسة النظم V-model، وهو نهج هندسة النظم الذي يضع وزناً متساوياً لكل من التحقق والتحقق من الصحة. قد يتبع سير عمل إدارة المتطلبات الخطوات التالية:
يمكن أن تساعد الخطوات ضمن هذه العملية الفرق في إدارة التعقيد المتأصل في تطوير منتجات ذكية ومتصلة. يمكن أن تساعد حلول إدارة المتطلبات أيضا في تبسيط العملية وتحسين السرعة في السوق وتوسيع الفرص وتحسين الجودة.
تقليديًا، كانت إدارة المتطلبات تتم من قبل مهندسي الأنظمة وفرق تصميم المنتجات باستخدام برامج مثل Excel والبريد الإلكتروني ومنصات الويكي وغيرها من الوسائل. ولكن في عصر إنترنت الأشياء (IOT) وتزايد تعقيد المتطلبات، تحتاج هذه الفرق إلى رؤى أفضل للتغييرات ورؤى أعمق للبيانات وأدوات مشتركة للتعاون العالمي.
تساعد أدوات إدارة المتطلبات الرقمية في تتبع تغييرات المتطلبات في موقع آمن ومركزي ويمكن الوصول إليه، ما يسمح بتعاون أقوى بين أعضاء الفريق. تقلل الشفافية المتزايدة من إعادة العمل وتعزز المرونة مع المساعدة على ضمان توافق المتطلبات مع معايير القطاع أو المعايير التنظيمية.
يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز إدارة المتطلبات الرقمية بشكل أكبر. ويمكن للتقنية التي تمكّن أجهزة الكمبيوتر والآلات من محاكاة التعلم البشري وصناعة القرار والاستقلالية يمكن أن تساعد أيضًا في إدارة البيانات المتزايدة وإدارة المتطلبات المعقدة تحسين الجودة وتقليل أوقات الدورات.
تتضمن فائدة الذكاء الاصطناعي وإدارة المتطلبات الرقمية ما يلي:
تتيح حلول المتطلبات الآلية المستندة إلى السحابة لأعضاء الفريق العمل معاً في الوقت الفعلي، ومشاركة المعلومات في المستندات وفيما بينها، بغض النظر عن الموقع. يمكن للمؤسسات إدارة ومراقبة كامل عملية التحكم في الإصدارات والمتغيرات رقميًا من خلال لوحات معلومات مشتركة وإشعارات البريد الإلكتروني. بهذه الطريقة، يمكن للفرق دائما الوصول إلى أحدث المعلومات وأكثرها دقة عندما يحتاجون إليها.
لا تستطيع أدوات إدارة المتطلبات التقليدية إضافة تعليقات توضيحية إلى مواصفات المتطلبات دون تغيير البنية الأصلية والسياق. وفي معالجات النصوص، يلجأ المستخدمون بعد ذلك إلى نسخ المتطلبات من المستندات إلى جدول بيانات ومزامنة التغييرات يدويًا عبر الإصدارات المختلفة. وتسمح إدارة المتطلبات الرقمية للفرق بإنشاء نماذج لتبسيط هياكل المعلومات، ما يتيح التعاون العالمي ومصدر واحد للحقيقة.
ويمكن لهذه الأدوات أتمتة إنشاء العلاقات وصيانتها طوال دورة حياة التطوير، بما في ذلك العلاقات بين متطلبات المشروع وعناصر العمل والبنية والتصميم وخطط التصميم والاختبار. وعلى سبيل المثال، يمكنهم ربط البيانات الاصطناعية الفردية بحالات الاختبار من أجل الرؤية الكاملة للتغييرات فور حدوثها. وتساعد إمكانية التتبع الأكبر أيضا الفرق على تحقيق الامتثال لطلبات التدقيق بشكل أكثر كفاءة. كما أنه يساعدهم على فهم آثار التغييرات من أجل استجابة أكثر ملاءمة لإدارة التغيير.
باستخدام حلول إدارة المتطلبات الرقمية، يمكن للفرق استخدام نفس المتطلبات في أماكن متعددة دون الحاجة إلى إعادة تعريفها. تمكن هذه الميزة الشركات من إنشاء إصدارات ومتغيرات ونماذج أولية للمنتجات والنظم بشكل أكثر كفاءة. تضمن النسخة "الرئيسية" طرح التغييرات التي تم إجراؤها على إصدار واحد على جميع الحالات. يمكن للفرق إنشاء خطوط أساس لتحديد حالة المتطلبات في الوقت الحقيقي لتقليل حدوث أخطاء المستخدم.
تستخدم بعض الأدوات قدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحسين اكتمال وتناسق ودقة المتطلبات أثناء كتابتها. وتعمل التقنية على تعزيز العمل البشري لإزالة الغموض وتجنب الأخطاء المكلفة. التعلم الآلي (ML)) يتيح للأداة تعلم الفروق الدقيقة والسياق، لذا كلما زاد عدد الفرق التي تستخدمها، أصبحت أكثر ذكاءً.
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