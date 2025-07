ما هي إدارة المتطلبات؟

وفقًا لمعجم Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Standard Glossary of Software Engineering Terminology يُعرَّف المتطلب على النحو التالي:

"(1) الشرط أو القدرة التي يحتاجها المستخدم لحل مشكلة أو تحقيق هدف. (2) الشرط أو القدرة التي يجب أن يوفّرها النظام أو أحد عنصره للامتثال لعقد، أو معيار، أو مواصفات، أو غيرها من المستندات المفروضة رسميا. (3) تمثيل موثّق لشرط أو قدرة كما هو مبيّن في (1) أو (2).

أي أن المتطلبات هي أي معلومات تتعلق بتوقعات الأطراف المعنية واحتياجات المستخدمين لنظام أو منتج أو تطبيق جديد. وقد تتضمن هذه التوقعات والاحتياجات متطلبات نصية وحالات استخدام ومخططات وأوصاف للميزات. وفي سياق الأسلوب المرن، تتضمن المتطلبات قصص المستخدمين وملاحمهم.

تستخدم فرق المشروع أيضا المتطلبات لجمع المعلومات التي قد تكون غائبة عن تراكم المنتجات. على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن المتطلبات معلومات تتعلق بالمتطلبات غير الوظيفية وأوصاف الميزة وملاحظات اجتماعات الأطراف المعنية والقرارات المعمارية.