الهدف من الاختبار هو تحديد وحل المشكلات التي من شأنها أن تمنع المنتج من تلبية توقعات المستخدم النهائي. ومع ذلك، حدثت مشكلات جودة مكلفة على مر السنين على الرغم من التقدم الملحوظ في اختبار تطبيقات البرمجيات.

في الستينيات، اقتصر اختبار البرامج إلى حد كبير على اختبار الأسطر الفردية من التعليمات البرمجية، أو اختبار الوحدة. لكن على مر العقود، توسعت عملية الاختبار لتشمل أنواعًا متعددة من استراتيجيات وأهداف الاختبار، بدءًا من اختبار التكامل، الذي يضمن إمكانية تشغيل مكونات البرمجيات المختلفة معًا، وصولًا إلى اختبار التراجع، الذي يتحقق ما إذا كانت تحديثات التعليمات البرمجية أو الميزات قد أضرت بوظائف البرنامج بشكل عام.

على الرغم من أن تطوير استراتيجيات اختبار مختلفة يمكن أن يُمكّن المؤسسات من اكتشاف المزيد من المشاكل، إلا أن تنوع الاختبارات ومقاييس الاختبار المتاحة يخلق تحديًا خاصًا به: تحديد الأولويات. تُواجه المؤسسات مشكلة تحديد أولويات أنواع الاختبارات وحالات الاختبار اللازمة لتحديد المشاكل الأكثر إلحاحاً ومعالجتها على وجه السرعة. يتفاقم هذا التحدي بسبب التعقيد المتزايد للمنتجات التي يتم اختبارها: المزيد من الوظائف والميزات لكل منتج تتطلب المزيد من الاختبارات.

إن الافتقار إلى تحديد الأولويات والتحسين في تخطيط الاختبار يمكن أن يؤدي إلى دورات اختبار غير فعالة وغير فعّالة، ما يعيق تنفيذ منهجيات التطوير مثل الأسلوب المرن وعمليات التطوير مع السماح للعيوب المكلفة بالتسلل. لحسن الحظ، يمكن أن تساعد أدوات إدارة الاختبار وإدارة الاختبار في التخفيف من هذه التحديات، ما يسمح لفرق التطوير بتسريع تسليم برمجيات عالية الجودة وتلبية متطلبات قابلية التوسع.