ما المقصود بإدارة الاختبارات؟

Business operations
29 ديسمبر 2023

المؤلفون

Alice Gomstyn

IBM Content Contributor

Alexandra Jonker

Editorial Content Lead

ما المقصود بإدارة الاختبارات؟

إدارة الاختبارات هي تخطيط ومراقبة وتوثيق أنشطة الاختبار المستخدمة لضمان جودة المنتج.

ترتبط إدارة الاختبارات ارتباطا وثيقا باختبار البرامج. ونظرا لأن تطوير البرامج أصبح أكثر تعقيدا، فقد ازدادت جهود الاختبار، ما يجعل إدارة الاختبارات جزءا مهما من عملية التطوير.

تعتمد إدارة الاختبارات حالياً بشكل شائع على حلول متخصصة تساعد في تنظيم وتيسير سير العمل الحيوي لضمان نجاح الاختبارات. ويمكن لمثل هذه الحلول تسهيل تخطيط الاختبار بشكل أفضل، والمساعدة في بناء بيئات الاختبار، وتوفير الأتمتة، والسماح بإمكانية التتبع، وتحسين التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق.

يجب عدم الخلط بين إدارة الاختبارات وإدارة المشاريع؛ فالأخيرة تُستخدم لتنظيم دورة حياة تطوير البرمجيات بالكامل (SDLC)، في حين تركز الأولى تحديدًا على عملية اختبار البرمجيات ضمن دورة الحياة نفسها.

تسهم إدارة الاختبارات الفعّالة في دعم الاختبار المستمر، ما يكشف عن فرص فورية لتحسين جودة المنتج، ويتيح معالجة العيوب أثناء مرحلة تطوير المنتج، ويسرّع من وتيرة تسليم منتجات عالية الجودة. ويمثل هذا تناقضا مع الاختبار التقليدي، الذي يحدث في نهاية عملية تطوير المنتج ويوفر فرصا أقل للتحسينات وإدارة العيوب.

تصميم ثلاثي الأبعاد لكرات تتدحرج على مسار

أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي  

تتوفر معارف وأخبار منسقة بمهارة حول الذكاء الاصطناعي والسحابة وغيرها في نشرة Think الإخبارية الأسبوعية. 

اشترك اليوم

لماذا تعتبر إدارة الاختبارات مهمة؟

الهدف من الاختبار هو تحديد وحل المشكلات التي من شأنها أن تمنع المنتج من تلبية توقعات المستخدم النهائي. ومع ذلك، حدثت مشكلات جودة مكلفة على مر السنين على الرغم من التقدم الملحوظ في اختبار تطبيقات البرمجيات.

في الستينيات، اقتصر اختبار البرامج إلى حد كبير على اختبار الأسطر الفردية من التعليمات البرمجية، أو اختبار الوحدة. لكن على مر العقود، توسعت عملية الاختبار لتشمل أنواعًا متعددة من استراتيجيات وأهداف الاختبار، بدءًا من اختبار التكامل، الذي يضمن إمكانية تشغيل مكونات البرمجيات المختلفة معًا، وصولًا إلى اختبار التراجع، الذي يتحقق ما إذا كانت تحديثات التعليمات البرمجية أو الميزات قد أضرت بوظائف البرنامج بشكل عام.

على الرغم من أن تطوير استراتيجيات اختبار مختلفة يمكن أن يُمكّن المؤسسات من اكتشاف المزيد من المشاكل، إلا أن تنوع الاختبارات ومقاييس الاختبار المتاحة يخلق تحديًا خاصًا به: تحديد الأولويات. تُواجه المؤسسات مشكلة تحديد أولويات أنواع الاختبارات وحالات الاختبار اللازمة لتحديد المشاكل الأكثر إلحاحاً ومعالجتها على وجه السرعة. يتفاقم هذا التحدي بسبب التعقيد المتزايد للمنتجات التي يتم اختبارها: المزيد من الوظائف والميزات لكل منتج تتطلب المزيد من الاختبارات.

إن الافتقار إلى تحديد الأولويات والتحسين في تخطيط الاختبار يمكن أن يؤدي إلى دورات اختبار غير فعالة وغير فعّالة، ما يعيق تنفيذ منهجيات التطوير مثل الأسلوب المرن وعمليات التطوير مع السماح للعيوب المكلفة بالتسلل. لحسن الحظ، يمكن أن تساعد أدوات إدارة الاختبار وإدارة الاختبار في التخفيف من هذه التحديات، ما يسمح لفرق التطوير بتسريع تسليم برمجيات عالية الجودة وتلبية متطلبات قابلية التوسع.

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الأعمال

تعرّف على الصعود التاريخي للذكاء الاصطناعي التوليدي وما يعنيه بالنسبة إلى قطاع الأعمال.
انتقل إلى الحلقة

ما مراحل إدارة الاختبار؟

في حين أن إطار العمل قد يختلف من شركة لأخرى، إلا أن عملية إدارة الاختبار عموماً تنقسم إلى مرحلتين: التخطيط وتنفيذ الاختبار، وكلاهما يشرف عليهما مدير الاختبار.

خلال مرحلة التخطيط، يُجري مديرو الاختبار تحليلًا للمخاطر لتحديد ما قد يطرأ من مشكلات أثناء دورة حياة الاختبار؛ وتقديرًا للاختبار لتحديد الموارد والتمويل اللازمين؛ وتخطيطًا للاختبار لرسم استراتيجية وأهداف الاختبار؛ وتنظيمًا للاختبار يتضمن هيكلة فريق الاختبار وتوزيع المهام على المختبرين وأعضاء الفريق الآخرين.

خلال مرحلة تنفيذ الاختبار، يشرف مديرو الاختبار على تقدم أنشطة الاختبار ويراقبونه؛ ويقومون بإدارة المشاكل لتحديد المشكلات التي تظهر أثناء الاختبار وتوجيه أعضاء الفريق لمعالجتها؛ كما يُعدّون تقارير اختبار تلخّص وتحلل عملية الاختبار وبياناته لمراجعة ألأطراف المعنية.

ما الميزات التي توفرها أدوات إدارة الاختبار؟

في الماضي، استخدمت الشركات جدول بيانات مثل Excel لأغراض إدارة الاختبار. وعلى الرغم من سهولة تعلم هذه الأدوات، إلا أن نظم إدارة الاختبارات الحديثة توفر ميزات لتنظيم عمليات إدارة الاختبارات وتبسيطها بشكل أفضل.

من أبرز فوائد أدوات إدارة الاختبارات الحديثة هي الأتمتة، بما في ذلك اختبار واجهات برمجة التطبيقات (API)، واختبار واجهة المستخدم الوظيفية (UI)، واختبار الأداء، ومحاكاة الخدمات (وهي تحاكي المكونات اللازمة للاختبار في حال تعذر توفرها في الوقت الفعلي). يمكن أن تساعد الأتمتة أيضا المختبرين على إعادة استخدام بيانات الاختبار في عمليات اختبار مختلفة لزيادة الكفاءة.

قد تتضمن ميزات نظام إدارة الاختبار الأخرى ما يلي:

  • دعم عمليات الاختبار اليدوي
  • إنشاء خطط اختبار تحدد أهداف جودة المشروع ومعايير الخروج.
  • تتبع موارد الاختبار والتأكد من توفرها لتنفيذ خطط الاختبار
  • إدارة التهيئة وحالات الاختبار لتتبع حالات الاختبار، ومجموعات الاختبار، وعمليات التشغيل الاختبارية المرتبطة بمتغيرات المنتج المختلفة
  • إدارة المتطلبات التنظيمية والتحضير لعمليات تدقيق الامتثال
  • سرعة الاختبار باستخدام النصوص المنسقة، والصور المضمنة، وإدخال البيانات المدعومة والتحقق منها لتحديد الاختبارات بدقة وتنفيذها.
  • التكامل مع أدوات الأتمتة الخارجية وأدوات الاختبار التابعة لأطراف ثالثة مثل جيرا Jira من خلال واجهات صناعية معيارية مثل خدمات التعاون لدوام الحياة المفتوحة (OSLC).
  • التواصل بين الفرق الموزعة جغرافيًا عبر تغذيات الأحداث، والدردشة المتكاملة، والتتبع الآلي.
  • توفير لوحة المعلومات والقدرات لإعداد التقارير المتقدمة لمشاركة النتائج وغيرها من المعلومات لتلبية احتياجات ألأطراف المعنية وتقييم الجاهزية للتسليم.
  • تحسين استخدام ميزات إدارة الاختبار من خلال البرامج التعليمية
حلول ذات صلة
حلول عمليات الأعمال

يُمكنك إنشاء أعمال أكثر مرونةً باستخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الذكية وسلسلة التوريد.

 استكشف حلول العمليات
خدمات الاستشارات في عمليات الأعمال

حوّل عملياتك التجارية مع IBM باستخدام البيانات الغنية وتقنيات الذكاء الاصطناعي الفعالة لدمج عمليات التحسين.

 استكشف خدمات عمليات الأعمال
IBM Cloud Pak for Business Automation

IBM Cloud Pak for Business Automation عبارة عن مجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة لإدارة العمليات والأتمتة.

 استكشف أتمتة الأعمال
اتخِذ الخطوة التالية

بادر بتحويل عمليات أعمالك باستخدام حلول IBM الرائدة في المجال. يمكنك تعزيز الإنتاجية والمرونة والابتكار من خلال مهام سير العمل الذكية وتقنيات الأتمتة.

 

 استكشف حلول العمليات استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي