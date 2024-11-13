ما هي المواءمة الفائقة؟

المواءمة الفائقة هي عملية الإشراف على أنظمة الذكاء الاصطناعي الفائقة والتحكم فيها وإدارتها. يمكن أن تساعد مواءمة أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع القيم والأهداف البشرية في منعها من إظهار سلوك ضار وغير قابل للسيطرة.



لا يزال الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) مجرد مفهوم افتراضي. لذلك، تركز جهود مواءمة الذكاء الاصطناعي الحالية إلى حد كبير على جعل نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية مفيدة وآمنة وموثوقة. على سبيل المثال، تساعد المواءمة على ضمان أن روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT لا تديم التحيز البشري أو لا يمكن استغلالها من قِبل جهات سيئة النية.

ولكن كلما أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر تعقيداً وتطوراً، أصبح من الصعب توقع مخرجاته ومواءمتها مع النوايا البشرية. هذا التحدي يُشار إليه بشكل أكثر باسم "مشكلة المواءمة". هناك قلق من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة الذكاء يمكن أن تصل يومًا ما إلى نقطة الانهيار وتتحايل على السيطرة البشرية تمامًا. ويعتقد بعض الخبراء أن مخاطر الذكاء الاصطناعي في الوقت الحاضر قد تصبح أكثر خطورة بشكل كبير مع تقدم الذكاء الاصطناعي.

ألهمت هذه المخاوف، من بين أمور أخرى، فرعًا ناشئًا من جهود المواءمة المتقدمة المعروفة باسم المواءمة الفائقة.