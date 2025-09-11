ما المقصود بتحليلات المبيعات؟

تحليلات المبيعات هي عملية جمع وتحليل نقاط بيانات المبيعات لمعرفة كيفية تقدُّم المؤسسة نحو تحقيق أهدافها. يمكن لقادة المبيعات استخدام هذه التحليلات لتوليد رؤى حول الأداء، وتحديد ما ينجح وما قد يحتاج إلى تعديل، وإنشاء خطوات قابلة للتنفيذ لتحسين المبيعات.

من خلال تحليلات المبيعات، تستطيع المؤسسة فهم الأداء السابق بشكل أفضل، وتحديد التوجهات والربحية والتنبؤ بنتائج المبيعات المستقبلية. تساعد عمليات تحليلات المبيعات على تحويل البيانات المنعزلة إلى رؤى قابلة للتنفيذ -مثل توقعات المبيعات والإيرادات المستقبلية بشكل أكثر دقة- واستخدام معايير المبيعات لتحديد أهداف يمكن تحقيقها.1 تعتمد حلول تحليلات المبيعات على دمج الذكاء الاصطناعي لأتمتة سير العمل ونشر التوقع التنبؤي.

ورغم أن الهدف الأساسي لتحليلات المبيعات هو الكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تحسين عملية المبيعات، فإن ذكاء المبيعات هو عملية منفصلة تتضمن جمع بيانات غير منسقة.2 تعمل كِلتا العمليتين بشكل مثالي جنبًا إلى جنب لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في كفاءة الأعمال. وتتضمن استراتيجية تحليل المبيعات الناجحة مندوبي المبيعات ومحللي المبيعات والأطراف المعنية في الأعمال والأدوات والأنظمة الأخرى.3